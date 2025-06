Plac Centralny w Warszawie gotowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Hossoland Brojce – gdzie powstał?

Hossoland to nowy tematyczny park rozrywki, budowany obecnie przez Grupę Hosso w województwie zachodniopomorskim, we wsi Kiełpino niedaleko Gryfic (gmina Brojce). Budowa obiektu wartego kilkaset milionów złotych ruszyła we wrześniu 2022 r., a zakończyła się latem 2025 r. Zajmujący powierzchnię 40 ha park przy trasie ekspresowej S6 będzie największym tego typu obiektem w regionie i jednym z największych w Polsce.

Hossoland oferuje odwiedzającym liczne atrakcje takie jak karuzele, kolejki górskie, a docelowo także park wodny. Jest to zatem obiekt podobny z charakteru np. do popularnego parku Energylandia w Zatorze (woj. małopolskie). Na powstaniu Hossolandu skorzysta także region – przybyło ponad 200 nowych miejsc pracy.

– Jesteśmy przekonani, że ta inwestycja wywrze znaczący wpływ na rynek usług turystycznych w północno-zachodniej Polsce oraz we wschodnich regionach Niemiec – zachwala park Hrayr Hovsepyan, prezes Grupy Hosso. – Na tę przygodę czeka wielu mieszkańców Pomorza Zachodniego oraz turystów, którzy odwiedzają nasz region nie tylko w czasie wakacji nad morzem.

Otwarcie parku Hossoland 27 czerwca 2025 r.

Budowa obiektu rozpoczęła się we wrześniu 2022 r. Otwarcie parku pierwotnie planowano wiosną 2024, co jednak nie nastąpiło. Nie zostanie także dotrzymany kolejny deklarowany termin, czyli 31 maja 2025 r. Ostatecznie udało się 27 czerwca 2025 r.

Jak podaje inwestor, w dniu otwarcia mieszkańcy Brojc mogą liczyć na darmowe wejściówki oraz na specjalne zniżki.

- Park rozrywki ma być czynny od maja do października, ale w dużej mierze będzie to zależało od pogody - zapowiedziała Anna Olszanowicz, przedstawicielka inwestora.

Jakie atrakcje oferuje Hossoland?

Tematyczny park rozrywki Hossoland oferuje przede wszystkim kolejki górskie (rollercoastery), karuzele i rozmaite występy oraz pokazy dla odwiedzających. Park podzielony został na 4 strefy tematyczne inspirowane legendami okolic Bałtyku:

Miasto Syrenki,

Królestwo Baltambrya,

Kraina Wikingów,

Smocza Dolina Kopalni.

Inwestor zapowiada m.in. „unikatowe rollercoastery” oraz „karuzele stworzone we współpracy ze światowej klasy projektantami”. Na wizualizacjach parku można dostrzec m.in. spływ sztuczną rzeką, kolejkę górską wjeżdżającą do tunelu w kształcie jaskini oraz karuzelę przypominającą tarczę Wikinga. Wiadomo też, że dzieci spotkają w Hossolandzie aktorów przebranych za postacie z baśni.

Jak podaje inwestor, ogółem w ukończonym parku goście mogą skorzystać z 50 atrakcji takich jak:

wirujące filiżanki,

podwieszany rollercoaster (kolejka górska),

smoczy amfiteatr,

dwupoziomowa karuzela francuska,

latające wahadło,

wirujący okręt,

szkoła jazdy,

rollercoaster syrenki,

maxi zderzaki,

mini zderzaki,

wirujące byki,

przejażdżka na kucykach,

wodna bitwa,

latające motory,

pociąg,

mała karuzela łańcuchowa,

przejażdżka retro samochodzikami,

scena Wikinga,

bujający galeon,

smocze jeździki,

rollercoaster Wikinga,

mini rollercoaster,

zderzające się łódki,

interaktywne koniki morskie,

latające huśtawki,

dziecięce safari,

gastronomia,

sklepy z pamiątkami,

parking na 6000 miejsc.

Na tym jednak nie koniec, gdyż są także plany rozbudowy Hossolandu. Po uruchomieniu parku następnym krokiem ma być stworzenie parku wodnego, a w dalszej kolejności – kolejnych stref tematycznych z atrakcjami dla gości.

Hossoland – ceny biletów 2025

W marcu 2025 r. upubliczniono ceny biletów do Hossolandu. Cena będzie zależeć od tego, czy gość przybędzie w sezonie wysokim (zapewne cieplejsze miesiące), czy w sezonie niskim (chłodniejsze miesiące).

Oto cennik Hossolandu:

bilet normalny – sezon niski: 149 zł/os., sezon wysoki: 169 zł/os.,

bilet dziecięcy (wzrost do 85 cm) – sezon niski: 0 zł/os., sezon wysoki: 0 zł/os.,

bilet dwudniowy – sezon niski: 259 zł/os., sezon wysoki: 299 zł/os.,

bilet trzydniowy – sezon niski: 359 zł/os., sezon wysoki: 399 zł/os.,

bilet całoroczny – sezon niski: 599 zł/os., sezon wysoki: 599 zł/os.,

bilet grupowy (od 15 osób) – sezon niski: 129 zł/os., sezon wysoki: 149 zł/os.,

bilet urodzinowy (do 18. roku życia) – sezon niski: 1 zł/os., sezon wysoki: 1 zł/os.,

bilet dla seniora (od 65. roku życia) – sezon niski: 129 zł/os., sezon wysoki: 149 zł/os.,

bilet dla kobiety w ciąży – sezon niski: 129 zł/os., sezon wysoki: 149 zł/os.,

bilet dla osoby z niepełnosprawnością – sezon niski: 129 zł/os., sezon wysoki: 149 zł/os.

Dodatkowo płatny jest parking. Niezależnie od sezonu jego cena to 30 zł za pojazd.

Osobną ofertę przygotowano dla szkół, ważną od poniedziałku do piątku. Przedszkola mogą liczyć na bilet za 59 zł (sezon niski) lub 79 zł (sezon wysoki) za osobę. W przypadku szkół podstawowych uczniowie klas od 1 do 6 zapłacą 69 lub 89 zł/os. w zależności od sezonu, a uczniowie klas 7 i 8 odpowiednio 89 i 109 zł/os. W przypadku szkół ponadpodstawowych i studentów cena biletu do Hossolandu to 119 zł/os. w sezonie niskim oraz 139 zł/os. w sezonie wysokim.

Jak podano, każdy uczeń może też liczyć na darmowy voucher na frytki i napój.

Hossoland – mapa parku. Czy można obejrzeć projekt Hossolandu?

Obecnie nie są dostępne mapa Hossolandu ani projekt Hossolandu.

Hossoland – wizualizacja. Tak reklamowano atrakcje

Inwestor budujący park udostępnił wizualizacje wybranych atrakcji. Przedstawiają one wszystkie 4 planowane strefy tematyczne: „rybackie” Miasto Syrenki, „bursztynowe” Królestwo Baltambrya, „charyzmatyczną” Krainę Wikingów oraz „tajemniczą” Smoczą Dolinę Kopalni.

Hossoland – inwestor. Kim jest Grupa Hosso?

Inwestorem, który zrealizował park rozrywki Hossoland jest Grupa Hosso z siedzibą w Szczecinie. Jest ona właścicielem licznych galerii handlowych na zachodzie Polski. W portfolio Grupy znajdują się obiekty handlowe m.in. w:

Gryficach,

Kołobrzegu,

Białogardzie,

Drawsku Pomorskim,

Świebodzinie,

Szczecinku,

Gubinie,

Policach.

Grupa nie tylko realizuje nowe obiekty, ale też zarządza posiadanymi centrami handlowymi oraz oferuje obiekty komercyjne na wynajem.

