Wielka metamorfoza pod Gdańskiem. Rusza komercjalizacja 29 zabytkowych budynków

Architekt Krzysztof Zalewski. Nie każde miasto musi mieć city i nie wszędzie musimy stawiać wieżowce

Ruszyła komercjalizacja historycznej części dawnej Cukrowni w Pruszczu Gdańskim, co otwiera nowy etap dla jednej z najważniejszych rewitalizacji w aglomeracji trójmiejskiej. Inwestor, NDI Development, powierzył proces poszukiwania najemców agencji Savills, informuje portal propertydesign.pl. Projekt zakłada transformację 29 zabytkowych budynków w nowoczesny kompleks wielofunkcyjny, który ma stać się nowym, tętniącym życiem centrum miasta.

Inwestycja wprowadzi na lokalny rynek znaczącą pulę nowej powierzchni komercyjnej, łącząc funkcje biurowe z handlem, usługami i gastronomią. Jej skala i charakter mogą zmienić mapę biznesową nie tylko Pruszcza Gdańskiego, ale także południowej części trójmiejskiej metropolii.

Projekt w liczbach: 14,5 tys. m kw. nowej powierzchni

Deweloper wprowadza na rynek łącznie ok. 14,5 tys. m kw. powierzchni przeznaczonej na wynajem. Z tej puli 3,8 tys. m kw. to nowoczesna przestrzeń biurowa, która ma wyróżniać się postindustrialnym charakterem. Pozostała część zostanie przeznaczona na lokale handlowo-usługowe, w tym punkty gastronomiczne.

Projekt rewitalizacyjny obejmuje nie tylko adaptację historycznych murów, ale również budowę nowej infrastruktury. W ramach inwestycji przewidziano między innymi parkingi oferujące łącznie ponad 250 miejsc postojowych, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dostępności komunikacyjnej całego kompleksu.

Postindustrialny klimat jako magnes na najemców

Kluczowym atutem oferty, zarówno dla najemców biurowych, jak i usługowych, ma być unikalny charakter obiektu. Rewitalizacja prowadzona jest w ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków, co ma zagwarantować zachowanie historycznej tkanki budynków i detali architektonicznych. To właśnie postindustrialna estetyka, połączona z nowoczesnymi rozwiązaniami, ma stanowić główny wyróżnik projektu na tle standardowych powierzchni komercyjnych.

Ważnym argumentem dla biznesu jest również lokalizacja. Kompleks znajduje się w Pruszczu Gdańskim, co według deklaracji inwestora pozwala na dojazd do centrum Gdańska w około 10 minut. Zaangażowanie do procesu komercjalizacji międzynarodowej agencji Savills świadczy o dużej skali przedsięwzięcia i profesjonalnym podejściu do pozyskiwania najemców.

Więcej niż biura: nowa przestrzeń publiczna dla miasta

Inwestycja NDI Development wykracza poza ramy typowego projektu komercyjnego. Deweloper zapowiada stworzenie nowej, ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, która ma zintegrować historyczny teren z resztą miasta. W planach jest zagospodarowanie terenów zielonych oraz budowa bulwarów i ciągów spacerowych nad przepływającą w sąsiedztwie rzeką Radunią.

W ten sposób Cukrownia ma stać się nie tylko miejscem pracy i zakupów, ale także nowym centrum rekreacji i życia społecznego dla mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. Miastotwórczy charakter projektu ma na celu ponowne włączenie postindustrialnego terenu w tkankę miejską i nadanie mu funkcji, które będą służyć całej lokalnej społeczności.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.propertydesign.pl/architektura/104/ruszaja_z_rewitalizacja_cukrowni_w_pruszczu_gdanskim_29_zabytkow_biura_z_klimatem_i_zielone_bulwary,53922.html

Przejdź do galerii: PKM Południe w Gdańsku – wizualizacja

21