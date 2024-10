Poczta Główna w Krakowie będzie hotelem. Charakterystyczny budynek przy krakowskich Plantach zmienia funkcję

15:46

Zobacz galerię 23 zdjęcia Autor: Zeitgeist Asset Management W budynku Poczty Głównej będzie luksusowy hotel

Władze Krakowa wydały pozwolenie na przebudowę gmachu dawnej Poczty Głównej w Krakowie, który od pięciu lat jest własnością funduszu inwestycyjnego Zeitgeist Asset Management. Po przebudowie będzie tutaj luksusowy hotel 5-gwiazdkowy, w którym zachowane zostaną elementy z pocztowej historii.

Spis treści

Ulica Westerplatte, dawniej Potockiego to fragment reprezentacyjnej obwodnicy Starego Miasta wokół Plant, pomiędzy ulicami Lubicz i Starowiślną. Zabudowana została już w końcu XIX w., a jednym ze wzniesionych wówczas budynków był gmach poczty. Zbudowany w 1889 r., stał się jednym z najbardziej charakterystycznych elementów wschodniego odcinka I obwodnicy Krakowa w sąsiedztwie rozwidlenia ulic Starowiślnej i Wielopole.

Poczta Główna w Krakowie: piękny budynek wtopiony w pejzaż

Zrealizowany został według zaadoptowanego przez Józefa Saarego projektu wiedeńskiego architekta Friedricha Setza, zajmującego się m.in. projektowaniem budynków dla austriackiej administracji państwowej. Początkowo był to trzykondygnacyjny gmach w stylu neorenesansu francuskiego (bliźniaczym gmachem jest Poczta Główna w Bielsku-Białej), ale w latach 30. XX w. został rozbudowany w stylu modernistycznym. Po poprzedniku odziedziczył boniowanie parteru i ryzalit wieżowy. Przebudowa dodała mu dwie uskokowe kondygnacje i podwyższenie wieży, w której zamontowano zegar. Kolejne zmiany nastąpiły w okresie okupacji oraz współcześnie, ale nie ingerowały one już w bryłę poza dodaniem kopuły w latach 90. XX w. Modernistyczny gmach jest zabytkiem od 1991 r. W 2019 r. został sprzedany przez Orange Polska czeskiemu funduszowi inwestycyjnemu Zeitgeist Asset Managment.

Będzie hotel zamiast Poczty Głównej – wszystkie zgody już są

Projekt przebudowy zrealizowało biuro Baumschlager Eberle Architekci Kraków Spółka z o. o. (dawniej DDJM i BE DDJM), a jednym z głównych jego autorów jest Wojciech Miecznikowski. Pierwsze plany zostały zaprezentowane przed dwoma laty, ale dopiero w kwietniu 2024 r. inwestor otrzymał pozwolenie na realizację od krakowskiego konserwatora zabytków. We wrześniu projekt do realizacji dopuściły władze miasta Krakowa. Na konferencji Archi Renovations 26 września 2024 r., która odbyła się w holu budynku Poczty Głównej z udziałem I. zastępcy prezydenta miasta Stanisława Mazura oficjalnie zaprezentowano projekt przebudowy. Jego ideę i zamierzenia przybliżył projektant przebudowy Wojciech Miecznikowski.

Budynek Poczty Głównej jak dawniej?

Sąsiedztwo Plant, Starego Miasta, neogotyckiej strażnicy pożarniczej zaprojektowanej przez dyrektora budownictwa miejskiego Macieja Moraczewskiego w 1879 r. oraz położonych dalej siedziby cechu rzeźników „Na Kotłowem” w historycznym miejscu dawnych ubojni i neorenesansowego pałacu Pusłowskich zaprojektowanego w 1884 r. przez Tadeusza Stryjeńskiego nie dopuszczało zmian w wyglądzie budynku, które zaburzyłyby historyczny kontekst lokalizacji.

Odzyskają blask relikty szlachetnych tynków szlachetnych ozdobionych miką na frontowych elewacjach, tynki terazzo dekoracyjnych elementów fasad i pozostałości kamiennego boniowania ścian. W holu budynku i innych pomieszczeniach zostaną odnowione i zachowane wszystkie elementy historyczne.

Poczta będzie działać nadal

Sprzedaż budynku i pierwsze informacje o zmianie przeznaczenia wzbudziły bardzo duży niepokój wśród krakowian, którzy obawiali się odebrania mieszkańcom kolejnej miejskiej przestrzeni w centrum i przeznaczenie jej jedynie dla wąskiej grupy odwiedzających Kraków bogatych turystów. Inwestor musiał udowodnić, że nie będzie to miejsce odebrane miastu. Projektanci przebudowy nie mieli łatwego zadania, ale udało się połączyć w budynku funkcje publiczną i prywatną. Hotel miał pozostać miejscem przyjaznym dla mieszkańców. Temu będą służyć parter i ostatnia kondygnacja. Na parterze zlokalizowany będzie punkt pocztowy. Na zapleczu powstanie obszerny dziedziniec z barem i restauracją, a na najwyższym piętrze ogólnodostępny taras widokowy. Będzie też kącik historii poczty, który umiejscowiony zostanie w dawnej sali telefonistek. W holu pozostawione zostaną skrytki pocztowe. Hotelowe przestrzenie sal konferencyjnych mają służyć organizacji wystaw i koncertów. Budynek ma być miejscem spotkań i integracji gości i mieszkańców.

