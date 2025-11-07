Grzegorz Błachut Budowlana Marka Roku 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowy kompleks logistyczny w aglomeracji warszawskiej – CTPark Warsaw Nowy Konik

Nowy park logistyczny CTPark Warsaw Nowy Konik to kompleks czterech budynków, które łącznie dostarczą niemal 75 000 mkw. nowoczesnej powierzchni najmu – zarówno w formacie dużych modułów typu CTSpace, jak i mniejszych jednostek CTBox oraz CTFlex. Obiekt powstaje w miejscowości Nowy Konik przy ulicy Terespolskiej. Położenie inwestycji zapewnia dobry dostęp do głównych arterii komunikacyjnych, w tym autostrady A2, co pozytywnie wpływa na optymalizację procesów logistycznych. CTPark Warsaw Nowy Konik należy do grona siedmiu projektów CTP realizowanych w obrębie aglomeracji warszawskiej.

Sprawdź położenie kompleksu na mapie:

Amazon Filters – jeden z europejskich liderów w produkcji wkładów i obudów filtracyjnych

Amazon Filters Sp. z o.o. to spółka zależna od brytyjskiego przedsiębiorstwa Amazon Filters Ltd, należącego do grona czołowych europejskich producentów i dostawców wkładów oraz obudów do filtracji procesowej. Grupa generuje roczną sprzedaż na poziomie około 52 mln euro, dostarczając swoje produkty do klientów na całym świecie poprzez sieć sprzedaży bezpośredniej oraz wyspecjalizowaną dystrybucję.

Oferowane wyroby znajdują zastosowanie w wielu sektorach przemysłu, takich jak:

petrochemiczny,

energetyczny,

gazowy,

motoryzacyjny,

farmaceutyczny,

spożywczy,

chemiczny,

powłokowy,

w uzdatnianiu wody,

w usługach budowlanych.

Transakcja wspiera skalowalność produkcji i efektywność operacyjną, przy niskim śladzie węglowym

Jan Gradoń, Prezes Zarządu Amazon Filters Sp. z o.o. podkreśla, że nowa lokalizacja pozwoli firmie szybciej reagować na potrzeby klientów i zwiększy efektywność operacyjną w Europie. Inwestycja wspiera utrzymanie wysokich standardów jakości, a zastosowane rozwiązania energooszczędne i planowana instalacja fotowoltaiczna wpisują się w strategię zrównoważonego rozwoju:

Nowy zakład znacząco zwiększy nasze możliwości produkcyjne i magazynowe, co przełoży się na jeszcze szybszą i bardziej elastyczną obsługę klientów w kraju oraz w całej Europie. W Amazon Filters działamy zgodnie z zasadą Quick & Able – dostarczamy rozwiązania filtracyjne wtedy, gdy są najbardziej potrzebne, pomagając naszym partnerom unikać kosztownych przestojów. Dzięki tej inwestycji utrzymamy najwyższe standardy jakości i terminowości, które są fundamentem naszej marki. Co więcej, energooszczędne pomieszczenia oraz planowana instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii i emisji CO₂, wspierając realizację naszej strategii ESG.

Bliskość dotychczasowej siedziby i nowoczesna przestrzeń – powody wyboru CTPark Warsaw Nowy Konik przez Amazon Filters

W transakcji najmu pośredniczyła agencja doradcza AXI IMMO. Umowa obejmuje blisko 2,8 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni dla Amazon Filters w CTPark Warsaw Nowy Konik. Około 1 175 mkw. zajmie część produkcyjna, 1 092 mkw. zostanie przeznaczone na magazyny, a 509 mkw. na biura. Zakład będzie się specjalizował m.in. w produkcji kluczowych linii wkładów filtracyjnych wytwarzanych metodą rozdmuchu stopionego polimeru (tzw. meltblown), takich jak SupaGard, SupaSpun, Contour, VisClear i Kilbac.

Najemca wybrał CTPark Warsaw Nowy Konik ze względu na dopasowanie powierzchni do swoich potrzeb, bliskość dotychczasowej lokalizacji oraz elastyczne podejście dewelopera, które pozwoliło stworzyć komfortową i nowoczesną przestrzeń sprzyjającą dalszemu rozwojowi firmy. Szczegóły wyjaśnia Karol Osiecki, Associate Director, Industrial & Development, AXI IMMO:

Klient zdecydował się na wybór CTPark Warsaw Nowy Konik, ponieważ najlepiej odpowiadał jego oczekiwaniom wobec nowej powierzchni. Dodatkowym atutem była bliskość dotychczasowej lokalizacji, która pozwoliła utrzymać ten sam zespół pracowników. W całym procesie warto podkreślić dużą otwartość, elastyczność i zrozumienie potrzeb ze strony dewelopera, które sprawiły, że klient wprowadzi się do nowoczesnego budynku o wysokim standardzie, zapewniającego komfort pracy i przestrzeń sprzyjającą dalszemu rozwojowi.

