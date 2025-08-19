Rozmowy Muratora: Lidia Klarkowska, Stalprodukt - Zamość Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Jak centra mixed-use redefiniują przestrzeń miejską, integrując funkcje biurowe, społeczne i sportowe?

Centrum biurowe określane mianem mixed-use powinno odpowiadać na wszystkie potrzeby swoich najemców. To przestrzeń nie tylko do pracy, ale także do życia – z ofertą usług oraz miejscami sprzyjającymi codziennemu funkcjonowaniu, relaksowi i integracji.

Przykładem takiego podejścia jest Olivia Centre w Gdańsku, które postawiło na aktywny wypoczynek. Na terenie kompleksu powstały dwa pełnowymiarowe boiska do siatkówki plażowej pola z podłożem z piasku, rozmieszczone przy najnowszym budynku Olivia Prime B. Otaczają je łąki kwietne, które w sezonie stanowią dodatkową atrakcję. Własna infrastruktura sportowa jest już dostępna dla użytkowników, a jej rosnąca popularność pokazuje, że w obiektach biznesowych istnieje realne zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania.

Na terenie centrum biznesowego powstały również parki kieszonkowe, aleje zieleni, a nawet egzotyczny ogród, który stanowi unikalne miejsce relaksu w środku miejskiej zabudowy. Przestrzeń do odpoczynku i integracji uzupełnia Pixel XL – rozrywkowo-integracyjna strefa złożona z trzynastu sal, oferujących różnorodne wyzwania zespołowe i gry logiczne.

Tuż przy Olivia Centre powstaje Olivia Plus – nowoczesny budynek apartamentowy wykończony pod klucz.

Boiska w Olivia Center nie tylko dla pracowników?

Warto podkreślić, że użytkowanie boisk jest bezpłatne i można je samodzielne rezerwować przez internetowy system, dostępny przez cały tydzień. Dzięki temu można mieć pewność, że boisko będzie wolne. System online ułatwia także znalezienie partnerów do gry oraz umożliwia planowanie rozgrywek między stałymi drużynami.

Co ciekawe, z boisk mogą korzystać nie tylko pracownicy, ale również np. uczniowie sąsiednich szkół. To rozwiązanie cieszy się dużym zainteresowaniem najemców, którzy regularnie grają na boiskach, a nawet tworzą firmowe i międzyfirmowe drużyny, organizując mecze oraz mini-turnieje. Boiska do siatkówki plażowej stały się miejscem integracji pracowników oraz budowania społeczności, do której należą osoby z różnych organizacji.

Pan Maciej Olszewski, dyrektor Działu Komunikacji Olivia Centre, opowiada o najnowszej inwestycji w Olivia Centre:

Kilka lat temu na terenie gdańskiego Stoczniowca i we współpracy z naszym sąsiadem uruchomiliśmy boisko do siatkówki plażowej, co stanowiło novum, jeśli pomyślimy o centrach biznesowych. W czerwcu 2025 oddaliśmy do użytku pracowników dwa dodatkowe, pełnowymiarowe boiska już na terenie Olivii Centre. A to absolutny wyjątek. Boiska są bezpłatne i, co je dodatkowo wyróżnia, można je samodzielnie rezerwować. Planowanie rozgrywek jest więc równie łatwe, jak spotkań w salach konferencyjnych. Efekt? Pracownicy korzystają z boisk regularnie, firmowe i międzyfirmowe drużyny same organizują mecze i mini-turnieje; my też mamy już za sobą pierwszy tegoroczny Turniej Olivii Centre w Siatkówce Plażowej. (...) Przed wakacjami z boisk chętnie korzystali, zwłaszcza w godzinach porannych, uczniowie sąsiednich szkół. Co ciekawe, w maju byli to głównie maturzyści, dla których siatkówka była, jak sądzę, doskonałym sposobem na odreagowanie stresów. Sport to zresztą element naszej szerszej strategii wellbeingowej, w której wspieramy aktywności rezydentów i dbamy o ich dobrostan oraz zdrowie. Siatkówka plażowa ma niski próg wejścia, szybko i trwale łączy ludzi, to ruch na świeżym powietrzu, budowanie dobrych nawyków i integracja zespołowa. Same plusy.

Pan Maciej Olszewski dodaje:

Warto podkreślić, że przy inicjatywach promujących aktywność fizyczną korzystamy chętnie z potencjału partnerstw akademickich – podkreśla Maciej Olszewski. Współpracujemy m.in. z Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką Gdańską, dzięki czemu pracownicy z Olivii mają dostęp do wysokiej jakości infrastruktury, dobrych trenerów.

i Autor: Olivia Centre Na terenie kompleksu powstały dwa pełnowymiarowe boiska do siatkówki plażowej pola z podłożem z piasku, rozmieszczone przy najnowszym budynku Olivia Prime B.

Idea klubów ambasadorskich

W Olivia Centre od lat rozwijana jest idea klubów ambasadorskich – klubów rozwoju pasji pracowników, którzy dzielą wspólne zainteresowania. Powstają społeczności skupione wokół różnych aktywności – od sportów zespołowych, takich jak piłka nożna, siatkówka czy koszykówka, przez bieganie i jazdę na rowerach po trasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, aż po Olivia Yacht Club, klub fotograficzny czy Chór Olivia Centre, który łączy 40 osób z wielu firm funkcjonujących w kompleksie.

Pan Bogusław Wieczorek, pełnomocnik zarządu Olivia Centre, opowiada o programie społeczno-sportowym dla rezydentów Olivia Centre:

Jedną z wartości, jakie zapewniamy naszym rezydentom jest szeroko rozbudowany program społeczno-sportowy. Kluby rozwoju pasji, do których należą projekty sportowe cieszą się olbrzymią popularnością i często są kanwą do budowania silnej społeczności, skupionej nie tylko wokół biznesu, ale także rekreacji i rozwoju osobistego. Badania, jakie prowadzimy od lat potwierdzają wysoki poziom zainteresowania takimi inicjatywami ze strony pracowników, a ze strony pracodawców są doceniane z uwagi na znaczenie tego projektu w procesie integracji zespołów, motywacji pracowników i dodatkowych korzyści, jakie wiążą się z ich rezydenturą w Olivii.

