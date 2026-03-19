Nowa ofensywa dewelopera. Ponad 400 lokali trafi na rynek w Trójmieście

Deweloper gruntowy Alter Investment rozpoczął w pierwszym kwartale 2026 roku prace projektowe nad trzema nowymi inwestycjami mieszkaniowymi w północnej Polsce, informuje portal propertynews.pl. W planach firmy są projekty w Gdańsku, Władysławowie i Pomlewie, które wpisują się w strategię przygotowywania i oferowania gotowych do realizacji przedsięwzięć deweloperskich.

Nowy projekt PRS w Gdańsku

Kluczowym z nowych przedsięwzięć jest planowany w Gdańsku budynek przeznaczony na rynek najmu instytucjonalnego (PRS). Inwestycja przy ul. Warszawskiej ma zostać zrealizowana w dwóch etapach i dostarczyć łącznie ponad 330 lokali o łącznej powierzchni około 10 000 mkw. Obecnie przygotowywany jest projekt architektoniczny dla tego obiektu.

Spółka pracuje również nad innym projektem w Gdańsku, który znajduje się na końcowym etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. W budynku ma powstać 54 lokali oraz blisko 1061 mkw. powierzchni użytkowej usługowej, z przeznaczeniem na najem krótko- i średnioterminowy.

Inwestycje z potencjałem turystycznym

Alter Investment uruchomił również prace nad projektem we Władysławowie przy ul. gen. Hallera. Przygotowanie projektu budowlanego stało się możliwe po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod koniec 2025 roku. W ramach inwestycji zaplanowano 53 mieszkania oraz 7 lokali usługowych o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej przekraczającej 3400 mkw.

Deweloper kontynuuje także rozwój portfolio w podmiejskich i rekreacyjnych lokalizacjach. W Pomlewie pod Gdańskiem rozpoczęto projektowanie osiedla na działce o powierzchni ponad 8000 mkw., gdzie ma powstać 8 budynków jednorodzinnych dwulokalowych, oferujących łącznie 16 mieszkań.

Gotowe projekty w ofercie

Model biznesowy firmy polega na przygotowywaniu projektów inwestycyjnych aż do etapu uzyskania pozwolenia na budowę, a następnie oferowaniu ich innym deweloperom lub funduszom. Przykładem jest gotowy już projekt w Pomlewie, który obejmuje 4 budynki dwulokalowe o powierzchni PUM ok. 1390 mkw. i posiada prawomocne pozwolenie na budowę.

W ofercie spółki znajduje się również gotowa do realizacji inwestycja w Jezioranach na Warmii i Mazurach. Projekt przy linii brzegowej jeziora Ławki zakłada budowę 19 domów jednorodzinnych w segmencie second-home i także posiada ostateczne pozwolenie na budowę.

Jak zaznacza prezes Alter Investment, Damian Tomasik, firma konsekwentnie rozwija portfel nieruchomości w północnej Polsce. W jego ocenie na rynku widoczne jest duże zainteresowanie dobrze przygotowanymi, gotowymi do rozpoczęcia budowy projektami, co potwierdza słuszność obranego przez spółkę modelu działania.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

