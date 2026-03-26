Nowoczesne obiekty i wyzwania dla sieci mobilnych

Nowoczesne budynki biurowe, stadiony czy centra handlowe często borykają się z problemem dobrego zasięgu komórkowego. Materiały, z których zbudowane są ich konstrukcje, takie jak szkło, stal czy beton, działają jak naturalny izolator dla sygnału radiowego. Dodatkowo duża liczba osób korzystających w tym samym czasie z sieci na małym obszarze jeszcze bardziej obciąża nadajniki. Podczas takich wydarzeń jak mecze na stadionie, nawet wysłanie SMS-a czy wykonanie zwykłego połączenia telefonicznego bywa utrudnione.

Stadion Legii stawia na nowoczesną łączność

Stawiając czoła temu wyzwaniu, Stadion Legii w Warszawie przeszedł modernizację systemu łączności wewnątrzbudynkowej. System DAS (Distributed Antenna System) obejmuje wszystkie trybuny, strefę VIP i loże biznesowe, klubowe biura oraz parking podziemny. Dzięki temu zarówno pracownicy obiektu, jak i kibice mogą korzystać z sieci wygodniej. System ten został zaprojektowany i wdrożony we współpracy z firmą Remer, która należy do grupy Cellnex Poland.

Wydajna sieć w każdej części stadionu

Modernizacja systemu łączności wewnątrzbudynkowej została ukończona jesienią ubiegłego roku. Dzięki niej zasięg jest jednolity, a przepustowość pozostaje wysoka nawet w momentach szczytowego obciążenia całego obiektu. Scentralizowana sieć dystrybuuje sygnał za pomocą zdalnych anten, gwarantując łączność na trybunach, w lożach, strefach VIP, biurach, pomieszczeniach podziemnych oraz technicznych.

Na potwierdzenie sprawności systemu, przeprowadzono pomiary w momentach największego obciążenia sieci (przed, w trakcie i po meczu). Otrzymane wyniki to:

Średnia prędkość pobierania: ok. 150 Mbps,

Średnia prędkość wysyłania: ok. 80 Mbps.

W praktyce oznacza to komfortowe i swobodne korzystanie z usług mobilnych, nawet gdy w tym samym momencie dziesiątki tysięcy osób łączy się jednocześnie.

System łączności działa w modelu multioperatorowym, co oznacza, że infrastruktura jest neutralna technologicznie i obsługuje wszystkich czterech największych operatorów komórkowych w Polsce. W obiekcie wydzielono 12 sektorów, co umożliwia efektywne zarządzanie pojemnością i przepustowością sieci w czasie największego obciążenia.

Źródło: Cellnex Telecom

