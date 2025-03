Targi BUDMA 2025 zakończone. Odbyły się pod hasłem „Zielona przyszłość budownictwa”

W dniu 14 lutego br. zakończyła się 33 edycja Targów Budownictwa i Architektury BUDMA, jednego z najważniejszych wydarzeń sektora budowlanego w Europie Środkowo-Wschodniej oraz towarzyszących im Targów Maszyn i Komponentów do Produkcji Okien, Drzwi, Bram i Fasad WINDOOR–TECH, pozostawiając po sobie mnóstwo inspiracji, wiedzy i cennych kontaktów biznesowych. Patronem medialnym targów był Muratorplus.

Zielona przyszłość budownictwa

Hasło tegorocznej edycji targów „Zielona przyszłość budownictwa” nawiązywało do transformacjitechnologicznej budownictwa w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju, prowadzącej doznacznego skrócenia czasu budowy, redukcji odpadów oraz optymalizacji zużycia materiałów.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją targów objęły najbardziej opiniotwórcze instytucje:Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Marszałek Woj. Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Poznania,Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska IzbaInżynierów Budownictwa, Izba Architektów RP, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Polska IzbaBudownictwa, Polski Klaster Budowlany, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, PaństwowaInspekcja Pracy oraz Związek Polskie Okna i Drzwi

- To targi budują świat i regiony, w których się odbywają. To one tworzą gospodarki narodowe. Cieszęsię, że możemy ponownie, na początku sezonu budowlanego spotkać się w Poznaniu, żeby dyskutować o problemach stojących przed branżą i oglądać najnowsze trendy i technologie.

Takimi słowami Prezes Grupy MTP – Tomasz Kobierski, rozpoczął tegoroczne targi Budownictwa iArchitektury BUDMA podczas uroczystego otwarcia.

Podczas tegorocznych targów budowlanych, swoją ofertę zaprezentowało blisko 600 wystawców z27 krajów. Na ekspozycjach targowych nie brakowało innowacji technologicznych i premierowychrozwiązań. Przykładem produktów kreujących trendy w branży budowlanej są zdobywcy ZłotegoMedalu Grupy MTP, których uhonorowano podczas ceremonii otwarcia targów. Łącznie nagrodzono28 produktów. 10 ekspozycji targowych zostało wyróżnionych w konkursie Acanthus Aureus zaprzyjazny design, technologię wykonania oraz stworzenie wyjątkowej przestrzeni sprzyjającejrozmowom o biznesie.

Biznesowe spotkania z profesjonalistami

Oferta i program Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA kierowane są doprzedstawicieli szeroko rozumianej branży budowlanej, w tym głównie do czterech grup klientów:dystrybutorów, inwestorów, wykonawców oraz architektów. Podczas 4 intensywnych dni targiodwiedziło niemal 26 000 profesjonalistów z 41 krajów. Najliczniejszą grupą wśród gości targowychbyli dystrybutorzy, którzy stanowili 34% ogólnej liczby zwiedzających. 30% profesjonalistówodwiedzających targi reprezentowali fachowcy i wykonawcy, 16% to grupa inwestorów i generalnychwykonawców. Architekci stanowili 12% ogółu zwiedzających targi Budma 2025, a 7% to producenci.

Profesjonalni zwiedzający z Polski

Targi BUDMA, jak co roku, były miejscem biznesowych spotkań dla przedstawicieli wszystkichwojewództw Polski. Najliczniej reprezentowane były w tym roku województwa: wielkopolskie -23%,mazowieckie -17%, dolnośląskie – 11%, śląskie - 9%, pomorskie – 7% oraz kujawsko-pomorskie – 6%.

Międzynarodowy wymiar biznesu

O międzynarodowym charakterze Targów BUDMA świadczy zarówno znacząca liczba wystawców zzagranicy, którzy w tym roku reprezentowali 27 krajów z całego świata, jak i goście odwiedzającytargi, reprezentujący 41 krajów. Najliczniejszą grupę stanowili goście z Niemiec – 14%. Na drugimmiejscu znalazły się kraje nadbałtyckie – 12%, a podium zamyka Skandynawia – 11% oraz Czechy,których przedstawiciele stanowili 10% wszystkich odwiedzających targi.

W ramach specjalnego programu Hosted Buyers gościliśmy na Targach BUDMA grupę kupców, firmwykonawczych i inwestorów z krajów: Litwa, Gruzja, Ukraina, Wielka Brytania, Mołdawia, SzwecjaSerbia, Francja, Izrael, Irlandia oraz Grecja.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu przy współpracy z Polskim Klastrem Budowlanym zorganizowałapodczas targów specjalną strefę biznesową pod nazwą "Poland. Business Forward ConstructionSector", w której polscy przedsiębiorcy branży budowlanej mogli zapoznać się z potencjałemeksportowym wybranych rynków oraz odbyć rozmowy biznesowe z przedsiębiorcami zagranicznymi iekspertami na temat możliwości wspierania polskich przedsiębiorców w realizacji ich strategiieksportowych. Na stoisku PAIH obecni byli przedstawiciele Zagranicznych Biur Handlowych z Bułgarii,Gruzji, Szwecji, Litwy, Łotwy, Estonii i Serbii.

Budownictwo pod lupą ekspertów

Targom BUDMA 2025 towarzyszyło szereg merytorycznych spotkań z autorytetami branżybudowlanej i architektonicznej, jak również konferencji dotyczących aktualnych trendów i wyzwaństojących przed tym sektorem gospodarki.

Podczas Forum Gospodarczego Budownictwa BUILD4FUTURE znamienici branżowi eksperci,ekonomiści, analitycy finansowi, inwestorzy oraz wykonawcy podsumowali ostatnie miesiące wbudownictwie i wyznaczyli kierunki koniecznych zmian. Sporo uwagi poświęcono także wpływowiwojny w Ukrainie na budownictwo w Polsce, a także technologicznym, ekonomicznym i prawnymzagadnieniom termomodernizacji budownictwa jedno- i wielorodzinnego w Polsce. Forumzorganizowane zostało przy współpracy z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa i PolskąIzbą Budownictwa.

Po raz pierwszy na targach Budma zostało zorganizowane Forum Zielonego Budownictwa podhasłem: „Cele klimatyczne w budownictwie. Prawo a strategia”. Praktycy: architekci, inwestorzy,przedstawiciele firm budowlanych, generalnych wykonawców oraz producentów wyrobówbudowlanych przedstawiali już istniejące wymagania środowiskowe z jakimi się stykają na dużychinwestycjach. W trakcie prelekcji oraz dyskusji panelowych zgodnie stwierdzono, że istnieje potrzebaedukacji w tematyce wymagań środowiskowych wszystkich uczestników rynku budowlanego.Eksperci byli zgodni, że należy wykorzystać klimatyczne wymagania jako przewagę konkurencyjną,budować strategię, która nie tylko spełni wymogi, ale otworzy nowe możliwości rynkowe i stawi czoławymaganiom banków oraz funduszy inwestycyjnych.

Jak co roku, bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się Dni Inżynierskie organizowane przezWielopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, podczas których poruszano tematykę zagrożeńpowodzią, a także budownictwa hydrotechnicznego, błękitno-zielonej infrastruktury oraz geotermii.Ważnym forum wymiany doświadczeń dla architektów, projektantów, konstruktorów i wykonawców,a także firm związanych z bezpieczeństwem pożarowym, rzeczoznawców budowlanych czyinspektorów ochrony przeciwpożarowej była IV Konferencja naukowo-techniczna „Bezpieczeństwopożarowe obiektów budowlanych”, podczas której uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze zmianamiw przepisach i normach dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Wydarzenie przyciągnęło ok. 400uczestników.

Problematyka planowania przestrzennego jest wciąż aktualna i budzi wiele dylematów prawnych.Podczas BUDMY mieliśmy okazję zapoznać się z interesującymi wystąpieniami dotyczącymi zawiłościreformy systemu planowania przestrzennego w ramach XVII edycji ogólnopolskiej konferencji "DniaUrbanisty", tym razem pod hasłem "Jak uratować reformę", której organizatorem było TowarzystwoUrbanistów Polskich (oddział w Poznaniu).

Państwowa Inspekcja Pracy zorganizowała w drugim dniu targów konferencję „Bezpieczna budowa –czy to możliwe?”, która zgromadziła wielu ekspertów, przedstawicieli branży budowlanej orazinspektorów pracy. Podczas konferencji zostały omówione podstawowe problemy związane zzapewnieniem bezpieczeństwa na polskich budowach. Sporo uwagi poświęcono przedstawieniudobrych praktyk stosowanych w codziennej pracy, a także nowoczesnym rozwiązaniom technicznymw indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości. Na koniec podsumowano takżetrzyletnią kampanię Państwowej Inspekcji Pracy "Budowa. STOP wypadkom!".

Prefabrykacja w centrum uwagi

Okazją do zrozumienia rosnącej roli prefabrykacji w nowoczesnym budownictwie jutra byłaprezentacja najnowszej oferty materiałów, maszyn, technologii, jak również gotowych produktów iusług dla budownictwa prefabrykowanego i modułowego w ramach PREFTEC - CentrumNowoczesnej Prefabrykacji, projektu organizowanego przy współpracy ze StowarzyszeniemEnergooszczędne Domy Gotowe. Na powierzchni ca 2 000 m2 swoje innowacje produktowe itechnologiczne zaprezentowało kilkadziesiąt firm z Polski i zagranicy. Prefabrykacja drewniana,betonowa i stalowa to idealne rozwiązanie dla współczesnych wyzwań branży budowlanej, takich jakdeficyt wykwalifikowanej kadry czy rosnące koszty surowców. Dzięki prefabrykacji budynki mogą byćefektywne energetycznie, estetyczne oraz trwałe, spełniając wymagania współczesnych standardówekologicznych. Eksperci podkreślają, że prefabrykacja zmniejsza ślad węglowy, co czyni ją doskonałymwyborem dla nowoczesnych inwestycji.

Architektura w zielonym kolorze

W lutym Poznań stał się stolicą branży architektonicznej, do której przybyli przedstawicielekluczowych biur i pracowni z całego kraju. Wydarzenie odbyło się wokół idei zrównoważonegobudownictwa przyszłości i zastosowania drewna w architekturze. Nie zabrakło interesujących debat,prelekcji i spotkań z udziałem cenionych ekspertów.

Na targach Budma 2025 po raz pierwszy powstała unikatowa przestrzeń ARCHI-STRADA, miejsceprzyjazne architektom, projektantom, designerom, studentom i pasjonatom architektury na miaręprzyszłości.

W ramach ARCHI-STRADY odbyła się 6. edycja Forum Designu & Architektury D&A, organizowanegowe współpracy z Izbą Architektów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Stowarzyszeniem ArchitektówPolskich, a także renomowanymi pracowniami i autorytetami w dziedzinie architekturyi designu. Wzorem poprzednich lat nie zabrakło przykładów dobrej architektury, wybitnych gości,dyskusji o transformacji przestrzeni i odpowiedzialności w projektowaniu, interesujących wystaw ikonkursów. Wspólnym mianownikiem wszystkich wystąpień była próba odnalezienia efektywnychsposobów zastosowania drewna w architekturze, łącząc tradycję z nowoczesnością.

Wśród prelegentów i gości Forum pojawili się znamienici goście: Asko Takala, partner w helsińskimbiurze architektonicznym Sivén & Takala i prezes Fińskiego Stowarzyszenia Architektów, MateuszMastalski, pełniący rolę design directora w pracowni Henning Larsen Architects, odpowiedzialnej zaprojekt pierwszego kopenhaskiego osiedla opartego w całości na konstrukcjach drewnianych,Krzysztof Mycielski (Grupa 5 Architekci), Piotr Grabowski (Studio GAB), Mirosław Wojcieszak(GWPA), Agnieszka Kalinowska-Sołtys i Szymona Wojciechowski (APA Wojciechowski Architekci), czyPiotr Brodniewicz (Andrewex) i Anna Zawadzka-Sobieraj. Podczas Forum omawiano temat powrotudrewna do współczesnej architektury, z uwzględnieniem innowacyjnych technologii i adaptacjidrewnianych obiektów do nowych funkcji.

W trzecim dniu wydarzenia na scenie odbyła się dyskusja na temat najważniejszych wyzwańwspółczesnej architektury, czyli mieszkalnictwa. W debacie udział wzięli Robert Konieczny (KWKPROMES), Mateusz Mastalski (Henning Larsen), Marcin Kościuch (Ultra Architects) i MagdalenaBuczyńska-Zapała (SARP Oddział Kraków). Wydarzenie zorganizowane przez wydawnictwo A&Bpoprzedziło rozstrzygnięcie redakcyjnego konkursu studenckiego Zamieszkanie.

W ramach współpracy z księgarnią Bookarest odbyły się dwa wystąpienia specjalne: RobertaKoniecznego wokół książki “Budynki + idee”, a także prelekcja Jakuba Głaza o wybitnycharchitektkach, których dorobek, pomimo pozostawania w cieniu męskiej historii, do dzisiaj stanowijeden z fundamentów branży architektonicznej.

Interaktywne strefy dla profesjonalistów i pasjonatów

Zwiedzający targi Budma mieli okazję zobaczyć m.in. profesjonalne pokazy prac budowlanych iwykończeniowych przeprowadzone przez fachowców i praktyków DIY oraz skorzystać z porad iszkoleń organizowanych przez współpracujące z targami organizacje.

Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy zorganizowało warsztaty i pokazy parkieciarskie dla specjalistów zbranży podłogowej – Budma Parkiet Show. W trakcie pokazów specjaliści zademonstrowali, jakukładać, pielęgnować i zabezpieczać parkiety, a także podzielili się wiedzą na temat najnowszychtrendów i technologii.

W ramach strefy testów Grupy Prace Wykończeniowe wykonawcy, handlowcy i praktycy mieliokazję przetestowania produktów i narzędzi światowych marek pod okiem specjalistów udzielającychcennych porad i wskazówek. Zaprezentowano masy szpachlowe wraz z instruktażem natryskuagregatem, odbyły się testy innowacyjnych płyt gipsowo – kartonowych w technologii IMG TECH czypokazy nakładania tynku dekoracyjnego na elewację.

Interaktywne prezentacje połączone z możliwością przetestowania sprzętu i materiałówbudowlanych odbywały się również na przestrzeni szkoleniowo – praktycznej Stowarzyszenia BranżyWykończeniowej – specjalizującej się w szkoleniach i pokazach obróbki i montażu okładzinceramicznych, megaformatowych wykorzystując przy tym profesjonalne narzędzia budowlane.

Podobnie jak przed rokiem, tak i podczas tegorocznych targów Budma można było zobaczyć na żywopokazy oraz zawody dedykowane operatorom mini żurawi w ramach wydarzenia Mini CraneOperator Challenge, zorganizowanego pod patronatem portalu Liga Mistrzów Operatorów orazkwartalnika THE TOOLS.

Strefa Ognia na targach Budma

Po raz kolejny podczas BUDMY mogliśmy podziwiać najnowsze trendy w kominkowym wzornictwiem.in. w ramach specjalnej strefy – STREFY OGNIA, zorganizowanej we współpracy z magazynemŚwiat Kominków oraz Partnerami. Przez cztery dni mogliśmy zobaczyć wiele ognistych propozycji iinspiracji kominkowych do wnętrz i do ogrodu oraz systemy łączące urządzenia kominkowe z innymisystemami grzewczymi: pompą ciepła, fotowoltaiką.

Edukacja na targach Budma

Podczas targów Budma odbył się 53 finał centralny Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” organizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej. Jest to jeden z nielicznych konkursów przeznaczonych dla uczniów szkół zawodowych o profilu budowlanym, który daje możliwość uczniom zaprezentowania swoich umiejętności w takich kategoriach jak m.in. murarz, malarz, posadzkarz, dekarz, monter suchej zabudowy czy instalacji sanitarnych.Turniej Budowlany „Złota Kielnia” jest jedynym konkursem, który daje uczniom szkół branżowych możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności praktycznych. Jego formuła zbliżona jest do zewnętrznych egzaminów zawodowych, co pozwala uczniom sprawdzić swoje przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie. Finaliści turnieju otrzymują cenne nagrody oraz prawo do zwolnienia z pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

BUDMA i WINDOOR-TECH dla stolarki

Targom BUDMA towarzyszyła ekspozycja Targów Maszyn, Narzędzi i Komponentów do ProdukcjiOkien, Drzwi, Bram, Fasad WINDOOR-TECH, tworząc świetne uzupełnienie oferty dla branży stolarkibudowlanej. Odpowiedzią na poszukiwania na rynku innowacyjnych rozwiązań w wymagających czasach były liczne nowości, światowe premiery i rozwiązania z zakresu automatyzacji oraz robotyzacji. Wystawcy prezentowali maszyny, sprzęt, oprogramowanie usprawniające i optymalizujące procesy produkcji w stolarce otworowej.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w 34. edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA w roku 2026.

BUDMA – opinie uczestników

- "Udział w tym największym i najważniejszym spotkaniu branży budowlanej jest dla mnie i dla całegonadzoru budowlanego bardzo ważny. Co roku obserwujemy coraz większe zainteresowanie efektamipodejmowanych przez nas inicjatyw" – powiedziała podczas otwarcia targów Dorota Cabańska,Główny Inspektor Nadzoru Budowalnego (Źródło: www.samorzad.pap.pl).

– „BUDMA to wydarzenie adresowane do profesjonalistów, którzy na targach szukają czegoś więcejniż podstawowej informacji o produktach. Oczekują wiedzy i prezentacji konkretnych rozwiązań wpraktyce. Zamiast prezentacji asortymentu skupiliśmy się zatem właśnie na pokazaniu naszychproduktów w kontekście ich rzeczywistego zastosowania, na odpowiadaniu na pytania uczestników ina udzielaniu im praktycznych wskazówek. Takie podejście niesie dla nich wartość, a przy tympozwala na lepsze poznanie i głębsze zrozumienie produktów przez profesjonalistów, którzy mają znimi styczność” – tłumaczy Krzysztof Kulig, Dyrektor ds. Rozwoju w Grupie Tubądzin (Źródło:www.tubadzin.pl).

- „Targi BUDMA to są największe targi budowlane w Polsce. Jest to impreza o zasięgu ponadregionalnym. Mamy tutaj gości z różnych części kraju, są zarówno architekci, firmy budowlane,również klienci detaliczni, także możemy szerokiemu gronu zaprezentować naszą ofertę” – mówiJarosław Wilusz, Kierownik Sprzedaży w firmie INOTHERM.

- „Impreza ta jest okazją do spotkania z naszymi klientami oraz do spotkań z konkurencją, z którymiwymieniamy się poglądami, spostrzeżeniami i uwagami. Obserwujemy nowoczesne rozwiązania,staramy się je naśladować, wdrażać w życie i ułatwiać Wam montaże” – mówi Marcin Drabczyk zPODNIOSE.PL.

- „We are truly grateful for the opportunity to attend the event you organized. It was an incrediblyproductive experience for us, as we discovered a wide range of products that will significantlyenhance our construction projects. We had the chance to establish valuable contacts with severalcompanies specializing in locksmithing, flooring, machinery for cement screeds, and mechanical wallmatting. These connections will undoubtedly help us improve our processes and bring innovativesolutions to our work. The event provided us with key insights into the latest industry trends andcutting-edge technologies, and we are excited to explore the potential collaborations further. Thankyou for organizing such a beneficial and enriching experience!” – says Nikola Grozdanic, GRO-MAGRADNJA d.o.o.- Serbia.

- „The event was indeed a valuable experience, providing great opportunities for networking anddiscovering new products and solutions. I had the chance to connect with several exhibitors relevantto our field, and the conversations were insightful. We have made contact with the followingexhibitors: Fischer, Venifloor, L'altra pietra, Isomat, Winkelmann Foundation screw. In the nextsteps we will try and reach out for any business commitments. The organization of the fair wasexcellent, and I appreciate the efforts made to facilitate business interactions. If I were to suggest anyimprovements, perhaps an even more structured matchmaking system could help in connectingattendees with exhibitors more efficiently” - says Denis Turcan, VALDCONGRUP Ltd – Mołdawia.