Kino Luna – miał być remont w wakacje i otwarcie we wrześniu. Wciąż jest nieczynne

Dla pokolenia warszawiaków 50+ Kino Luna przy Marszałkowskiej 28 należało do kinematograficznej elity. Było kiedyś jednym z najnowocześniejszych kin Warszawy i jednym z niewielu dysponującym dwoma salami. Znajdowało się na liście kin, w których odbywały się premierowe seanse.

Kina takie jak Luna oparły się ekspansji multipleksów, dzięki kurateli instytucji kulturalnych i położeniu. Umiejscowione w budynku mieszkalnym było trudne do pełnienia innych funkcji, chociaż wiele przykładów pokazywało, że byłoby to możliwe. Właścicielem obiektu jest Mazowiecki Instytut Kultury, instytucja powołana przez zarząd Samorząd Województwa.

Konkurs na dzierżawcę – nikt nie był chętny

W czerwcu zakończył się okres 10-letniej dzierżawy kina Luna przez spółkę Kino Projekt sp. z o.o. Mazowiecki Instytut Kultury rozpisał konkurs na nowego dzierżawcę. Po wakacjach kino miało ponownie rozpocząć działalność. Ostatni dzierżawca przystąpił do konkursu i został wybrany, ale nie podpisał umowy. Do kolejnego konkursu, który zakończył się we wrześniu nie przystąpił nikt. W związku z tym 18 września 2024 r. komisja konkursowa uznała go za nieważny.

Był remont kina w wakacje

Okres po wygaśnięciu umowy dzierżawy z dotychczasowym najemcą Mazowiecki Instytut Kultury wykorzystał na remont. Dementuje w oficjalnym piśmie, które jest na stronie internetowej informacje medialne, jakoby w okresie wakacyjnym nie było w kinie remontu. Przeprowadzono prace remontowe za sumę 170 000 zł, które obejmowały m.in. instalacje elektryczne i sanitarne. To były najpotrzebniejsze naprawy, ale obiekt wymaga gruntownej modernizacji, co wymaga bardzo dużych nakładów.

Kino Luna – co dalej?

Wejście do kina jest cały czas zasłonięte płytami, a zaniepokojonych wielbicieli zelektryzowała pogłoska, że Lunę czeka los podobny do kina Femina, w którym znajduje się sieciowy dyskont.

W oficjalnym piśmie Mazowiecki Instytut Kultury informuje „Obecnie trwają rozmowy i analizy, których celem będzie podjęcie kierunkowych decyzji w sprawie kina. Priorytetem Samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Instytutu Kultury jest zachowanie niepowtarzalnego charakteru tego miejsca i kontynuacja 60-letniej tradycji i dorobku kultowego kina studyjnego w Warszawie. Dlatego zostały podjęte rozmowy o przyszłości kina, m.in. z m.st. Warszawa. W najbliższym czasie odbędzie się także spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Kin Studyjnych.”

Będziemy śledzić rozwój wypadków.

