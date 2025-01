Zielona przebudowa ul. Chmielnej w Warszawie zakończona. Jak wyszło?

Nowa Chmielna gotowa. Tak wyglada ul. Chmielna w Warszawie po zielonej przebudowie

15:13

Zobacz galerię 45 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Ul. Chmielna w Warszawie po przebudowie

Nowa Chmielna gotowa. Zielona przebudowa ul. Chmielnej i części ul. Brackiej w Warszawie zakończyła się w grudniu 2024 r. Pełne wrażenie remont zrobi oczywiście dopiero wiosną, ale już dziś widać, jak zmieniło się to miejsce. Zobacz zdjęcia zmian w centrum Warszawy.

Spis treści

Nowa Chmielna w Warszawie gotowa. Jak wygląda po remoncie?

W grudniu 2024 r. ogłoszono zakończenie rozpoczętej 8 listopada 2023 r. (i opóźnionej o kilka miesięcy) przebudowy ul. Chmielnej w Warszawie. Jak podaje UM Warszawa, prace wykonała firma Balzola, mająca już na koncie podobną przebudowę fragmentu ul. Marszałkowskiej pomiędzy placem Bankowym a ul. Królewską (w ramach projektu Zielona Marszałkowska). Prace miały zakończyć się przed wakacjami 2024, jednak termin przesunięto najpierw na jesień, a ostatecznie na grudzień 2024 r. Zarząd Terenów Publicznych zdecydował, że kolejne zmodernizowane odcinki Chmielnej będą udostępniane mieszkańcom etapami w miarę postępów prac. Dzięki temu już od sierpnia mieszkańcy mogli stopniowo korzystać z nowej Chmielnej.

Na nowej ulicy pojawiły się szpalery drzew. Posadzono 88 drzew (pierwotnie zapowiadano ich ponad 130) oraz liczne krzewy w ciągu ul. Chmielnej i ul. Brackiej. Według założeń mają one pasować do tych, które pojawiły się na tzw. Placu Pięciu Rogów u zbiegu Chmielnej, Brackiej i Kruczej. Pomiędzy drzewami powstały miejsca do wypoczynku i małe ogródki. Zieleń dominuje również na skwerze przy kinie Atlantic. W miejsce dawnej betonowej kostki na Chmielnej pojawiły się granitowe płyty (100x50 cm).

Zmienił się też plac przy centrum medycznym, gdzie od lat odbywała się sprzedaż książek pod chmurką. Powstał tu skwer bukinistów z wygodnymi tarasami, siedziskami i efektownym oświetleniem.

Nowa Chmielna powstała według zwycięskiej koncepcji biura RS Architektura Krajobrazu, wybranej w konkursie architektonicznym w ramach programu Nowe Centrum Warszawy. Obejmuje on m.in. takie działania w ścisłym centrum stolicy jak budowa wspomnianego Placu Pięciu Rogów czy przebudowa fragmentu placu Defilad na zielony plac Centralny.

Przy inwestycji na ulicy Chmielnej kluczowa była zgoda Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Układ Chmielnej na odcinku Nowy Świat – pasaż Wiecha jest wpisany do rejestru zabytków. Wcześniej miał on wątpliwości co do zasadzenia drzew, jednak ostatecznie wydał zgodę na zazielenienie ulicy.

Porównaj efekt końcowy z wizualizacjami: Modernizacja Chmielnej - tak ma wyglądać nowa Chmielna

Most kratownicowy we Włocławku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zobacz galerię 9 zdjęć Autor: serwis prasowy Wschodnia część ulicy Chmielnej; widok na skwer bukinistów

– W ramach tzw. małej architektury ustawiono ławki (m.in. przy kinie Atlantic i skwerze Bukinistów), krzesła, stojaki rowerowe, podesty drewniane, kratownice przy drzewach, słupki kamienne i kosze na śmieci. A na skwerku przy Kinie Atlantic powstała mała fontanna (uruchomiona zostanie na wiosnę) – podaje miasto. – Na Chmielnej pojawiło się również nowe, LED-owe oświetlenie – w postaci latarni na słupach oraz oświetlenia akcentowego (słupki, niskie podświetlenie zieleni, lampy wiszące na Skwerze Bukinistów). Uregulowana została kwestia parkowania i wjazdu na Chmielnej, a w ramach organizacji ruchu wykonano m.in. słupki oraz koperty dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Chmielna przyjazna pieszym i rowerzystom

Na ul. Chmielnej zmieniło się oświetlenie – stare latarnie zastąpiły nowe, ledowe. Skorzystają również rowerzyści – wszystkie rozwiązania geometryczne na całym obszarze opracowania uwzględniać będą rozwiązania dla ruchu rowerowego. Uregulowana została kwestia parkowania i wjazdu na Chmielnej, która wpływa na negatywny sposób postrzegania tej przestrzeni. Dotyczy to głównie ruchu samochodów dostawczych oraz samochodów aktualnie blokujących połączenie z pasażem Wiecha.

– Zmiany te konsultowane były z mieszkańcami – tylko w maju ub. roku odbyło się 7 spotkań, podczas których władze miasta oraz dzielnicy, a także przedstawiciele wykonawcy omawiali zakres planowanych prac. Zbierane były też uwagi i wyjaśniano również wszystkie wątpliwości. – podaje UM Warszawa.

Nowa Chmielna z opóźnieniem

Nowa Chmielna już na starcie miała opóźnienie. Wykonawca modernizacji miał być wyłoniony na przełomie lipca i sierpnia 2023 r. Niestety, tak się nie stało. Wszystkie oferty wykonawców okazały się za drogie i przetarg anulowano.

Drugi przetarg na modernizację Chmielnej Zarząd Terenów Publicznych rozstrzygnął 15 września. Tym razem najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Balzola Polska i PHU Brukstar. Opiewa ona na 21,6 mln złotych. To znów trochę więcej niż szacował ratusz. Na realizację zarezerwowano bowiem 20,5 mln złotych. Miasto dołożyło jednak brakujące pieniądze i podpisano umowę z wykonawcą. Prace ziemne ruszyły 8 listopada 2023 r.

Jak podawało początkowo miasto, inwestycja miała zakończyć się przed wakacjami 2024 r. Ostatecznie udało się dopiero pod koniec grudnia 2024.

Zobacz, jak Chmielna wyglądała przed przebudową: Kiedy nowa Chmielna? Zobacz, jak wygląda jedna z najbardziej znanych ulic Warszawy

Zobacz galerię 11 zdjęć Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Ulica Chmielna, jeszcze 15-20 lat temu była wizytówką stolicy

Autor: ZTM Warszawa Widok ze środkowej ulicy Brackiej w kierunku Placu Pięciu Rogów

Źródło: ZTM Warszawa, UM Warszawa

Architektura-murator. Podcast 30/30 Zbigniew Maćków. Robi się gęsto To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

QUIZ. Jak dobrze znasz ulice Warszawy? Pytanie 1 z 13 Jaką nazwę nosiła dawniej Aleja Jana Pawła II? Juliana Marchlewskiego Juliana Machulskiego Aleja Wolności Następne pytanie