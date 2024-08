Ogłoszenie wyników konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” coraz bliżej

Gala Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” coraz bliżej. Będą też dwie wystawy

Zobacz galerię 6 zdjęć Autor: z archiwum Konkursu Modernizacja Roku Gala wręczenia nagród w konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

27 września 2024 roku w Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które zgromadzi czołowych przedstawicieli świata architektury, budownictwa i modernizacji przestrzeni publicznej. Gala Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” będzie nie tylko okazją do uhonorowania najlepszych projektów, ale także do spotkania się z osobami, które na co dzień kreują nowoczesną przestrzeń w Polsce.

Konkurs „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” od 28 lat stanowi platformę promocji najciekawszych i najbardziej innowacyjnych projektów w dziedzinie modernizacji budynków oraz budowy nowych obiektów. Jury konkursowe, złożone z ekspertów w dziedzinie architektury, urbanistyki, budownictwa i ochrony środowiska, wyłoniło laureatów, którzy wyróżnili się na tle konkurencji swoją kreatywnością, funkcjonalnością i estetyką.

Zapowiedź wernisażu w Łazienkach Królewskich

Podczas gali w Zamku Królewskim odbędzie się również oficjalna zapowiedź wernisażu, który będzie miał miejsce 3 października 2024 roku w Łazienkach Królewskich. Wydarzenie to będzie dwuczęściowe i skupi się na dwóch niezwykle ważnych tematach: wystawie z okazji 100-lecia Lasów Państwowych oraz prezentacji osiągnięć Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” na przestrzeni ostatnich 28 lat.

Wystawa w Łazienkach Królewskich z okazji 100-lecia Lasów Państwowych to nie tylko hołd dla jednej z najważniejszych instytucji w Polsce, dbającej o nasze naturalne dziedzictwo, ale również okazja do refleksji nad rolą zrównoważonego zarządzania zasobami leśnymi w kontekście nowoczesnej gospodarki. Prezentacja dorobku konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” będzie natomiast retrospekcją najważniejszych i najbardziej wpływowych projektów, które zmieniły krajobraz polskich miast i wsi, wnosząc nową jakość do przestrzeni publicznej.

Uroczysta Gala w Zamku Królewskim

Gala w Zamku Królewskim będzie wydarzeniem pełnym emocji, wzruszeń i podziękowań. Laureaci poszczególnych kategorii konkursowych zostaną uhonorowani prestiżowymi nagrodami, które podkreślą ich wkład w rozwój polskiej architektury i budownictwa. Uroczystość będzie również okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów w branży. Na zakończenie gali wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w wernisażu w Łazienkach Królewskich, który odbędzie się tydzień później. Wydarzenie to z pewnością dostarczy inspiracji i pozwoli na głębsze zrozumienie znaczenia modernizacji oraz zrównoważonego rozwoju w dzisiejszych czasach.

Podsumowanie

Gala Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” w Zamku Królewskim w Warszawie to wydarzenie, które podkreśla znaczenie nowoczesnej architektury i budownictwa w Polsce. Oficjalna zapowiedź wernisażu w Łazienkach Królewskich, planowanego na 3 października 2024 roku, dodaje wydarzeniu dodatkowego wymiaru, łącząc refleksję nad przyszłością z szacunkiem dla przeszłości. Z niecierpliwością czekamy na to wyjątkowe święto architektury, sztuki i zrównoważonego rozwoju.

