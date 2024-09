Aktualne ceny stali w Polsce. Poznaj ceny wyrobów stalowych

Ceny stali zbrojeniowej – październik 2024. Dowiedz się, ile kosztuje stal zbrojeniowa 2024. Oto aktualne ceny stali w Polsce

8:29

Autor: Getty Images/MykolaSenyuk

Ile kosztuje stal zbrojeniowa 2024? Poznaj aktualne ceny stali w Polsce według PUDS (Polskiej Unii Dystrybutorów Stali). Czy cena stali spadła w poprzednim tygodniu, czy może wzrosła? Oto najnowszy raport o cenach wyrobów stalowych w Polsce.

Spis treści

Jak zmieniały się ceny stali w 2023 i 2024 r.?

Od 1 października 2023 zaczął obowiązywać mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 – CBAM. System zmienił rynek stali na lata. Czas pokaże, jak duży będzie miał wpływ na ceny stali w Polsce. Obecnie eksperci spodziewają się, że w 2024 r. ceny stali będą głównie rosnąć, choć mniej dynamicznie niż w roku poprzednim. Pierwsza połowa roku zdaje się to potwierdzać.

Przypomnijmy, że na początku marca 2022 ceny stali budowlanej osiągnęły rekordową cenę około 9500 zł/tonę. Za pręty żebrowane trzeba było zapłacić od 7700 zł do 8000 zł netto (od 9500 do ok. 9900 zł/t brutto). Od końca lutego 2023 obserwowano stabilizację i tylko nieznaczne wahania cen stali. W listopadzie i grudniu wiele wyrobów stalowych nadal taniało, ale już nie wszystkie. Rok 2024 póki co pokazuje stabilną sytuację rynkową, ze stosunkowo niedużymi wahaniami cen stali z miesiąca na miesiąc.

Aktualne ceny stali w Polsce – PUDS

Informacje na temat aktualnych cen wyrobów stalowych pochodzą od Polskiej Unii Dystrybutorów Stali. Ceny w artykule aktualizowane są raz w tygodniu, w każdy poniedziałek rano.

Ceny stali 39. tydzień (od 23 do 29 września):

Kształtownik gięty na zimno S235JRH - cena min. 3245 zł , cena maks. 3461 zł

- cena min. , cena maks. Blacha zimnowalcowana DC01 - min. 3662 zł , maks. 3858 zł

- min. , maks. Blacha konstrukcyjna (gruba) S235JR - min. 3283 zł , maks. 3558 zł

- min. , maks. Pręt żebrowany fi 12mm, BST 500 - min. 2667 zł , maks. 2870 zł

- min. , maks. Profil HEB 200 - min. 3380 zł , maks. 3490 zł

- min. , maks. Blacha gorącowalcowana S235JR2 (St3S) - min. 3140 zł, maks. 3355 zł

Ceny stali za 40. tydzień 2024 (od 30 września do 6 października) zostaną opublikowane w najbliższy poniedziałek, czyli 7 października.

Czy kryzys polskiej stali minął?

Kryzys związany z zastojami produkcyjnymi sprawił, że przemysł stalowy tracił swoją konkurencyjność, a sytuacja ta uległa pogorszeniu w momencie gwałtownego wzrostu cen energii. Teraz od kilku miesięcy obserwujemy stabilizację rynku stali. Rosną wartości akcji spółek hutniczych, a kolejne firmy decydują się na inwestycje w nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Jednym z największych wyzwań, z jakimi musi mierzyć się przemysł, jest prowadzenie działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zielona transformacja ma na celu znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Tyle że zastąpienie konwencjonalnych pieców hutniczych piecami wodorowymi może się wiązać z kilkukrotnym wzrostem kosztów produkcji. Wdrożenie sprzętu, którego działanie opiera się na paliwie wodorowym, wymaga także dokonania istotnych zmian konstrukcyjnych pieców oraz przebudowy instalacji.

1 października 2023 zaczął obowiązywać mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 – CBAM.

Obecnie większa część produkcji metali w UE odbywa się przy użyciu wysokoemisyjnych pieców. Problemem jest w tym przypadku zarówno sama emisja CO2 do środowiska, jak i rosnący koszt tej emisji. Zdaniem branżowych ekspertów jesteśmy dopiero na początki drogi do zielonego przemysłu, a polska stal potrzebuje ekologicznych alternatyw, które muszą zostać odkryte lub opracowane, zaprojektowane oraz zrealizowane – i to z zyskiem, tłumaczy Marek Wojnicki z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu.

Sprawdź ceny pozostałych materiałów budowlanych!

Od czego zależy cena stali?

Cena stali zależy od:

rodzaju wyrobu, np. blachy, pręty, profile.

wielkości zamówienia - przy zakupie większej ilości cena jest niższa.

średnicy prętów - pręty o małych średnicach są droższe od tych grubszych.

gatunku stali - gatunek określa właściwości technologiczne jakie ma stal, np. rodzaj stopu.

klasy stali - klasa określa wytrzymałość stali - najdroższa jest stal zbrojeniowa AIII oraz AIIIN, a najtańsza stal klasy A0.

Klasy i gatunki stali:

Klasa A0 - St0 S-b : pręty gładkie, które wykorzystuje się je przy konstrukcjach z niskiej jakości betonu.

: pręty gładkie, które wykorzystuje się je przy konstrukcjach z niskiej jakości betonu. Klasa AI - St3 SX-b, St3 SY-b, St3 S-b, PB240 : pręty gładkie z końcami pomalowanymi na czerwono, wykorzystywane do wykonywania elementów pomocniczych tj. strzemiona, przewiązki.

: pręty gładkie z końcami pomalowanymi na czerwono, wykorzystywane do wykonywania elementów pomocniczych tj. strzemiona, przewiązki. Klasa AII - 18G2-b, 20G2Y-b, 25G2S : pręty żebrowane, z żeberkami podłużnymi i poprzecznymi skośnymi, stosowane jako zbrojenia nośne.

: pręty żebrowane, z żeberkami podłużnymi i poprzecznymi skośnymi, stosowane jako zbrojenia nośne. Klasa AIII - 34GS, RB400, RB400W : pręty żebrowane, z żeberkami w tzw. „jodełkę” i nachylone do żeber podłużnych, wykorzystywane są do wykonania zbrojenia głównego.

- : pręty żebrowane, z żeberkami w tzw. „jodełkę” i nachylone do żeber podłużnych, wykorzystywane są do wykonania zbrojenia głównego. Klasa AIIIN - RB500, RB500W, B500SP: pręty żebrowane o najwyższej klasie wytrzymałości, które mają nawalcowane odcinki żeberek podłużnych między żeberkami poprzecznymi; wykorzystywane do elementów konstrukcyjnych.

S (stal spawalna), St (stal zbrojeniowa konstrukcyjna), najczęściej stosowana), X (stal zbrojeniowa nieuspokojona), B (możliwość stosowania stali do zbrojenia), cyfry określają zawartość węgla - im większa zawartość węgla, tym wyższa twardość prętów zbrojeniowych.

Źródło: PUDS, redakcja