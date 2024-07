Place zabaw przy nowych domach wielorodzinnych – obowiązek, który może podnieść ceny mieszkań. Od kiedy?

Autor: Monika Półbratek

1 sierpnia 2024 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 r., której celem jest przeciwdziałanie tzw. patodeweloperce. W pakiecie zmian dotyczących wymagań dla budynków wielorodzinnych znalazły się nowe przepisy dotyczące placów zabaw i miejsc rekreacji z dostępem dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Pakiet zmian w nowelizacji obejmuje wiele paragrafów rozporządzenia, w tym § 40 dotyczący placów zabaw i miejsc rekreacyjnych. Wielu inwestorów na mocy starych przepisów mogło zrezygnować z ich zaprojektowania obok budowanego bloku. Teraz już nie będzie to możliwe, a jeśli, to tylko w wyjątkowych przypadkach.

Place zabaw - jak było dotychczas?

W dotychczasowo obowiązujących przepisach inwestor mógł, ale nie był zobowiązany przewidzieć plac zabaw i miejsca rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych. W przypadku zaprojektowania takich miejsc co najmniej 30% ich powierzchni powinno znajdować się na terenie biologicznie czynnym, ale nie był to wymóg, gdyż znajdowało się odwołanie do innych przepisów, które mogły stanowić inaczej.

Zaprojektowany plac zabaw musiał zapewniać nasłonecznienie przez przynajmniej 4 godziny dziennie w dniach przesilenia wiosennego i jesiennego pomiędzy 10 a 16. Odległość placów zabaw od linii rozgraniczających ulicę, okna pomieszczeń mieszkalnych i miejsc gromadzenia odpadów nie mogła być mniejsza niż 10 m.

Nowelizacja przepisów o placach zabaw – zasadnicze zmiany

Wykonanie placu zabaw i miejsc rekreacyjnych dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami jest wymagany w przypadku budynku mieszkalnego lub zespołu budynków, w których znajduje się więcej niż 20 mieszkań. Obszar przeznaczony na ten cel musi być przynajmniej w 30% biologicznie czynny.

W przypadku nasłonecznienia skrócono jego czas o połowę do 2 godzin, a ponadto nie na całym terenie, a na połowie jego powierzchni.

Nie został zmieniony punkt określający minimalne odległości placu zabaw od ulicy, okien mieszkań i miejsc składowania odpadów.

Dopuszczone zostało umiejscowienie placu zabaw na stropodachu kondygnacji nadziemnej przy zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa, m.in. odsunięcia go od krawędzi na odległość co najmniej 10 m.

Ogrodzenie, minimalne rozmiary – co jeszcze na placu zabaw?

W rozporządzeniu wchodzącym w życie 1 sierpnia paragraf 40 zostaje rozszerzony o nowe punkty.

Wprowadzony został nakaz ogrodzenia placu zabaw wraz wymiarami jego elementów. Furtki mają mieć szerokość 1,2 m, która nie będzie utrudniać wejścia osób ze szczególnymi potrzebami. Dopuszczono ogrodzenie żywopłotem w przypadku gdy plac zabaw nie znajduje się przy ulicy, drodze, parkingu i ciągu pieszo-jezdnego.

Określone zostały minimalne rozmiary placu w odniesieniu do liczby mieszkań w budynku lub zespołu budynków, np. w domach, które mają od 21 do 50 mieszkań powierzchnia musi wynosić 1 m2 na każde mieszkanie.

Dopuszczony został podział placu zabaw pod warunkiem, że każda z części będzie miała przynajmniej 50 m2.

Plac powinien mieć nawierzchnię spełniającą wymagania określone w Polskich Normach dotyczących wyposażenia placów zabaw i nawierzchni. Wyposażenie placu powinno być dostosowane do dzieci w różnym wieku, które pozwoli na korzystanie z niego przez 5 dzieci na każde 20 m2 powierzchni placu.

Kiedy plac zabaw nie jest wymagany?

Przepisy dopuszczają w pewnych okolicznościach brak placu zabaw. Są one określone i różne dla jednego budynku i dla zespołu budynków w zabudowie śródmiejskiej z liczbą mieszkań przekraczającą 20. Budynek wielorodzinny nie musi mieć placu zabaw jeśli w odległości 750 m od granicy działki liczonej drogą dojścia ogólnodostępną trasą dla pieszych znajduje się publicznie dostępny plac zabaw. W przypadku zespołu budynków w zabudowie śródmiejskiej odległość ta jest zmniejszona do 300 m. W przypadku jednego budynku o liczbie mieszkań powyżej 20 położonego w strefie śródmiejskiej możliwe jest wykonanie wewnętrznej sali zabaw zamiast placu zabaw, której powierzchnia będzie wynosić co najmniej 1 m2 na każde mieszkanie.

Gdzie można znaleźć pełen tekst nowelizacji rozporządzenia?

Pełny tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie znajduje się na stronie internetowej https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002442.

Czy nowelizacja rozporządzenia może podnieść ceny nowych mieszkań?

Obowiązek zaplanowania i odpowiedniego wyposażenia placu zabaw i miejsc rekreacji dla osób ze szczególnymi potrzebami może odbić się na końcowej cenie mieszkania. Dotyczy to szczególnie małych działek w dużych miastach. Planując dom lub osiedle deweloper będzie musiał z niewielkiej przestrzeni wygospodarować kilkadziesiąt metrów przestrzeni, co w wielu przypadkach nie jest zadaniem prostym. W ocenie specjalistów w dziedzinie nieruchomości te kilkadziesiąt metrów w przypadku centrów dużych miast to kwoty liczone w setkach tysięcy złotych. Sam projekt i wyposażenie w atestowane urządzenia i zabawki to też niemała kwota. Czas pokaże jak deweloperzy rozwiążą ten problem, bo w tym momencie trudno jest oszacować wpływ nowelizacji. Wzrost cen nie jest już tak znaczny, ale wciąż zauważalny i to jeszcze przed wejściem w życie nowego rozporządzenia.

