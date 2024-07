OFE czy subkonto w ZUS - co lepsze? OFE czy ZUS? Trzeba wybrać do końca lipca!

Autor: Szymon Starnawski Subkonto ZUS lub OFE - można wybrać II filar

OFE czy subkonto w ZUS - Polacy mogą po raz pierwszy od 8 lat zadecydować czy chcą, aby część ich składki emerytalnej była inwestowana w Otwartych Funduszach Emerytalnych czy była ewidencjonowana na subkoncie ZUS. Co jest bardziej opłacalne OFE czy subkonto w ZUS? Jak wybrać? Czas jest do końca 31 lipca.

Z comiesięcznych składek 19,52% na ubezpieczenie emerytalne najwięcej, bo 12,22% przypada na I filar emerytury, czyli konto główne ZUS. Pozostałe 7,3% to II filar, który może zostać rozdzielony na OFE 2,92% i subkonto ZUS 4,38%. Osobom, które nie zdecydują o przekazywaniu części składki do OFE, cała składka II filaru zasila zasila subkonto.

Składki odprowadza płatnik ZUS, czyli pracodawca lub osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

Pieniądze Polaków, którzy przystąpili do OFE są wciąż gromadzone i inwestowane przez osiem Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Kto może skorzystać z okienka transferowego ZUS?

Możliwość wyboru pomiędzy subkontem ZUS a OFE dostępna jest tylko czasowo od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 roku. To okienko transferowe pojawiło się pierwszy raz od 2016 r., a w ogóle po raz trzeci od 2014 r. Ustawowo pojawia się co cztery lata, ale to w 2020 r. zostało odwołane ze względu na pandemię koronawirusa.

Z możliwości wyboru skorzystać mogą pracujący i odprowadzający składki na ubezpieczenie emerytalne – kobiety do 50. roku życia i mężczyźni do 55. roku życia. Starsze osoby pracujące nie mają tej możliwości, a część ich składek II filaru odprowadzana jest zgodnie z ostatnim podjętym wyborem.

Jak sprawdzić, gdzie przekazywane są składki II filaru?

Można to zrobić osobiście w dowolnym oddziale ZUS albo korzystając z internetowej platformy PUE ZUS, na którą można się zalogować poprzez dostępne drogi elektronicznej identyfikacji, np. poprzez profil zaufany.

W przypadku skorzystania z PUE ZUS po zalogowaniu trzeba wejść w zakładkę Ubezpieczony (prawy górny róg) i wybrać OFE lub Subkonto; tylko w jednym z nich będą widoczne przekazywane składki.

Subkonto ZUS czy OFE - co lepsze? Co bardziej się opłaca?

ZUS zapewnia waloryzację zgromadzonych środków oraz gwarantuje, że nie ulegną one pomniejszeniu. OFE inwestują pozyskane środki w różnego typu przedsięwzięcia na rynku finansowym. Nie dają pełnej gwarancji stałego wzrostu, bo wartość inwestycji może rosnąć, ale także i spadać.

Decyzja nie jest prosta, chociaż ostatnie wyniki finansowe mocno przemawiają za OFE. W ciągu 5 lat średni zysk wszystkich ośmiu OFE wyniósł ok. 50%. W skali roku 2023 OFE zanotowały najwyższą w historii stopę wzrostu, która wyniosła aż 36,5%. Obecnie od początku roku stopy zwrotu kształtują się od 4,6 do 10,39%. Oznacza to, że inwestycja w OFE jest opłacalna. Wszystko jednak mogą zmienić rynkowe problemy.

Jeśli należysz do osób, które nie lubią podejmować ryzyka i wolą stabilny i pewny wzrost zastanów się nad subkontem ZUS.

Co zrobić, aby zmienić sposób podziału składki emerytalnej?

Decyzję o przekazywaniu środków do OFE lub na subkonto należy złożyć do ZUS wypełniając wniosek ZUS-US-OFE-03, czyli „Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych”. Jest ono dostępne w oddziałach ZUS, na stronie internetowej zus.pl lub za pośrednictwem platformy usług elektronicznych PUE ZUS (w tej formie można je po wypełnieniu przesłać od razu do ZUS).

Jak wypełnić oświadczenie o przekazywanie składki?

Oświadczenie to dwie strony podzielone na cztery bloki oznaczone cyframi rzymskimi. Pierwsze dwa bloki, I i II to dane identyfikacyjne składającego oświadczenie i adres do korespondencji.

W przypadku kiedy ubezpieczony podejmie decyzję o przekazywaniu części składki do OFE wypełnia oprócz bloków z danymi także blok oznaczony cyfrą III.

Ubezpieczeni członkowie OFE, którzy nie skorzystali w 2016 r. z możliwości oświadczenia o przekazywaniu składko do OFE mogą zaznaczyć w wolnym polu przekazywanie środków do OFE i wtedy część składki powędruje do towarzystwa, którego byli członkiem.

Ubezpieczeni, którzy zawierają pierwszą umowę z OFE lub chcą zmienić OFE wypełniają wolne pole przy jednym z wymienionych ośmiu towarzystw ubezpieczeniowych. Są to:

Allianz Polska OFE,

OFE Pocztylion,

Generali OFE,

OFE PZU Złota Jesień,

Nationale-Nederlanden OFE,

UNIQA OFE,

PKO BP Bankowy OFE,

Vienna OFE

Ubezpieczeni, którzy kiedyś wybrali OFE, a chcą, aby ta część składki była ewidencjonowana na subkoncie ZUS nie dokonują żadnych wpisów w bloku III, ale składają podpis w bloku IV.

