Wynajem krótkoterminowy na celowniku. Ruszają kontrole skarbowe

Uzyskiwanie dochodów za pośrednictwem internetowych platform sprzedażowych jest od 1 lipca 2024 r. pod ścisłą kontrolą urzędów skarbowych. Dotyczy to także osób oferujących swoje nieruchomości na wynajem krótkoterminowy poprzez serwisy noclegowe. Kiedy trzeba płacić podatek za wynajem krótkookresowy? Czy trzeba mieć firmę?

Polska wprowadzając w życie ustawę o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw wypełniła tym samym zalecenia dyrektywy Unii Europejskiej 2021/514 zwanej DAC7 wprowadzającej zasady sprawozdawczości operatorów platform cyfrowych na potrzeby podatków dochodowych. Regulacje mają przyczynić się do uszczelnienia systemu podatkowego w krajach członkowskich.

Nie tylko Allegro i Vinted – czy serwisy noclegowe też będą pod kontrolą?

Popularność serwisów rezerwacyjnych takich jak booking.com czy Airbnb jest powodem wynajmowania na jeden lub kilka dni mieszkań i domów prywatnych właścicieli. Można na tym zarobić więcej niż na normalnym wynajęciu nieruchomości, szczególnie w miejscach obleganych przez turystów. Wiele osób jednak ryzykowało i tej formy uzyskiwania dochodu nie zgłaszała do urzędu skarbowego. Wejście w życie nowej ustawy umożliwi kontrolę takiej działalności.

Serwisy rezerwacyjne przekażą dane do urzędów skarbowych

W zasadzie urzędy skarbowe nie muszą szukać na oślep, gdyż listę osób, które trudnią się wynajmem krótkoterminowym dostaną od operatorów sieci rezerwacyjnych. Do przekazywania danych osób, które oferują za ich pośrednictwem towary i usługi to wymóg. Nieprzestrzeganie przepisów i brak informacji zagrożony jest wysokimi karami finansowymi.

Kto nie musi obawiać się kontroli?

Platformy sprzedażowe nie muszą informować organów skarbowych o klientach jeśli Ci nie osiągają odpowiednich dochodów. Użytkownicy, którzy będą mieli na swoim koncie do 30 transakcji w okresie sprawozdawczym lub osiągnięte przez nich wynagrodzenie nie przekroczy kwoty 2000 euro nie muszą się obawiać. Każda transakcja powyżej tej liczby lub kwoty będzie musiała być raportowana przez operatora. Procedura sprawdzania dotyczyć ma wszystkich sprzedających również tych nie prowadzących handlowej ani innej działalności gospodarczej.

Czy trzeba działalność zarejestrować?

W materiałach prasowych w ostatnim czasie, które omawiały wynajem krótkoterminowy za pośrednictwem serwisów rezerwacyjnych pojawiły się informacje, że osoby świadczące takie usługi muszą posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą. Według Ministerstwa Finansów osoba wynajmująca okazjonalnie mieszkanie lub pokój w taki sposób nie musi być przedsiębiorcą. Można pobierać opłaty za wynajem, jako osoba prywatna. Jedynym warunkiem, który należy spełnić to odprowadzenie podatku z osiąganej w ten sposób korzyści finansowej. Jest to traktowane jak najem prywatny rozliczany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Do kwoty 100 000 zł obowiązuje stawka podatku 8,5%, powyżej tej kwoty podatek wynosi 12,5%.

