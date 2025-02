Klucz do mieszkania - nowy program rządu rozwoju mieszkalnictwa. Wsparcie dla mieszkalnictwa komunalnego, społecznego i własnościowego

Autor: designed by Freepik, https://pl.freepik.com/, Freepik

Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk ogłosił dzisiaj założenia nowego programu rozwoju mieszkalnictwa. Trzy "klucze" mają wspierać trzy typy inwestycji mieszkaniowych: budownictwo komunalne, własnościowe oraz społeczne. Co wiadomo o założeniach nowe strategii?

Założenia programu dzisiaj znanego jako „Klucz do mieszkania” znane były już w końcu sierpnia, kiedy nie do końca były przesądzone losy poprzednio lansowanego „Kredytu 0 procent”. Wszelkie wątpliwości rozwiała konferencja Ministerstwa Rozwoju i Technologii 13 lutego 2025 r. Rządowe wsparcie na rozwój mieszkalnictwa będzie skierowane nie tylko dla osób, które chcą mieć mieszkanie na własność, ale również do tych, które są zmuszone do skorzystania z budownictwa komunalnego i społecznego i uzyskać dostęp do lokum na innych niż własność zasadach.

Rozwój budownictwa komunalnego

Ta forma pomocy rządowego programu „Klucz do mieszkania” jest skierowana do wszystkich, których sytuacja materialna nie pozwala na wynajęcie mieszkania na rynku komercyjnym. Osoby z tej grupy muszą liczyć na mieszkania komunalne. Zapewniają je gminy, ale ich zasoby nie są w stanie zaspokoić potrzeb. Budowy i remonty są realizowane przez gminy, ale nie byłyby możliwe bez wsparcia ze strony państwa. W tej chwili samorządy mogą ubiegać się o bezzwrotną dotację na budowę nowych mieszkań lub remonty istniejących, ale nieużytkowanych lokali, która może wynieść do 80% kosztów takiej inwestycji. Według założeń programu „Klucz do mieszkania” rząd zwiększa w 2025 r. pulę pomocy na te przedsięwzięcia z 1 mld zł (w 2024 r.) do 2,5 mld zł. Te fundusze mogą pozwolić na udostępnienie w tym roku 15 tys. mieszkań komunalnych oraz budowanych w ramach SIM i TBS na wynajem w całej Polsce.

Zmieniamy filozofię rozwoju mieszkalnictwa w Polsce i zupełnie inaczej rozkładamy akcenty niż do tej pory. Według nowych założeń, najwięcej środków budżetowych przeznaczymy na te gałęzie mieszkalnictwa, które przysłużą się do zapewniania godnych warunków życia dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na zakup mieszkania na własność. Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk

Rozwój budownictwa społecznego

Ta forma wsparcia nazwana „Inwestycje Pierwsze klucze” ma pomóc w rozwoju spółdzielni mieszkaniowych, TBS i SIM. Korzystający z ich oferty będą w tym wypadku mogli skorzystać z oferty rynku pierwotnego. Mieszkania mają mieć zagwarantowaną przystępną cenę – marża ma wynieść nie więcej niż 25%. Skorzystać z tej formy będą mogły tylko osoby nie posiadające mieszkania. Rozwiązanie oparto na dotychczasowych doświadczeniach współpracy ze spółdzielniami, TBS i SIM. Decydując się na realizację mieszkań w tej formie inwestorzy będą musieli wykazać realizację już wcześniej inwestycji na tani wynajem lub spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania. Otrzyma przez okres 10 lat prawo do zarządzania częścią wspólną powstałych wspólnot mieszkaniowych.

Mieszkania na własność - pomoc i ograniczenia

Dla grupy osób, które chcą zrealizować marzenie o posiadaniu własnego mieszkania lub domu jednorodzinnego uruchomiony zostanie program wsparcia zakupu „Pierwsze klucze”. Będą mogły z niego skorzystać tylko osoby realizujące zakup swojego pierwszego domu lub mieszkania. Kolejnym ograniczeniem będzie wykluczenie zakupu z rynku pierwotnego. Zainteresowani będą mogli w ramach programu kupić mieszkanie lub dom oddany do użytku co najmniej 5 lat wcześniej. Dodatkowo poprzedni właściciel musi je mieć na własność przynajmniej od 3 lat. Ma to wykluczyć ryzyko podwyżek cen na rynku pierwotnym i zakup od flipperów. W przypadku domu jednorodzinnego możliwe będzie wsparcie budowy realizowanej systemem gospodarczym. Wprowadzono jednocześnie limit ceny metra kwadratowego 10 tys. zł podwyższony w przypadku Warszawy, Krakowa, Gdańska, Poznania i Wrocławia do 11 tys. zł. W razie potrzeby gminy będą mogły samodzielnie wyznaczać limit cenowy.

Autor:

Wsparcie dla seniorów, niepełnosprawnych i studentów

Wprowadzone mają być także rozwiązania, które mają wspomóc seniorów, osoby niepełnosprawne i studentów. W przypadku pierwszych dwóch grup mają one mieć umożliwioną i ułatwioną przeprowadzkę z dotychczas zajmowanych lokali do mieszkania gminnego odpowiednio dostosowanego do ich potrzeb. Osoby starsze będą mogły wydzierżawić gminie swoje mieszkania. Działaniem wspierającym studentów jest dofinansowanie budów i remontów akademików kwotą wsparcia do 80% kosztów inwestycji.

źródło: gov.pl

