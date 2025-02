Nowy program mieszkaniowy. Ulga hipoteczna – propozycja ZPP. 200 000 zł na pierwsze lokum dla każdego

Związek Pracodawców Polskich zaproponował pomysł na wsparcie osób, które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie. Mechanizm jest bardzo prosty i może okazać się bardzo skuteczny. Dodatkowo jego efekty nie spowodują wtórnego mechanizmu wzrostu cen. Czy rząd rozważy taką gotową propozycję?

Mieszkania na pewno nie stanieją, ale powinny stać się bardziej dostępne. Próba zwiększenia dostępności poprzez program dofinansowania do kredytu poprzedniego rządu skończyła się niestety podwyżką cen mieszkań o większą kwotę niż wynikała z ona z pomocy rządowej. Nowy rząd próbował wprowadzić kolejny program, o którym specjaliści z branży nieruchomości również wypowiadali się negatywnie. Według zapowiedzi są prowadzone prace nad zmianą założeń, które nie wywołają kolejnej fali podwyżek w mieszkalnictwie. Lewica cały czas podtrzymuje swoje założenia ustawy wspierającej budownictwa społecznego i na wynajem. Propozycję zgłosił również ZPP. Oba pomysły ze sobą nie kolidują i wydają się być rozsądnymi rozwiązaniami.

Analiza rynku mieszkaniowego i kredytowego ZPP

Zgodnie z raportem Eurostatu ceny mieszkań w UE wzrosły średnio o 48% w latach 2015 - 2023, jednak dla Polski średni wzrost cen mieszkań w Polsce dla tego okresu wynosi 79,8%. Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła we wrześniu 2024 r. 444 740 zł.

Pojawiają się różne pomysły na wsparcie mieszkalnictwa i ułatwienie Polakom zakup własnej nieruchomości. Wsparcie rządowe w postaci dofinansowania kredytów hipotecznych może potencjalnie wiązać się z ryzykiem wzrostu cen nieruchomości, natomiast ukierunkowanie się na budownictwo społeczne wymaga dużych nakładów finansowych i długiego czasu oczekiwania na pierwsze efekty.

Ulga hipoteczna – co to takiego?

Jest to możliwość odliczenia od dochodu do opodatkowania wydatku (w tym spłaconych rat od kredytu hipotecznego) na zakup pierwszej nieruchomości w łącznej wysokości maksymalnej 200 000 zł. Odliczenie byłoby możliwe tylko od zakupu pierwszej nieruchomości i do dokonania w ciągu 5 lat od zakupu, przykładowo maksymalnie po 40 000 zł na rok podatkowy. Ulga mogłaby być dostępna dla wszystkich osób fizycznych bez względu na stan cywilny, liczbę dzieci, wysokość dochodów i wartość pierwszej Wprowadzenie takiego rozwiązania wymaga nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ulga hipoteczna - proste rozwiązanie?

Kwota 200 000 zł wynika z analizy średniej zaciąganych kredytów hipotecznych. Osoby starające się o własne lokum miałyby zapewniony zwrot znacznej części pieniędzy przeznaczonych na pierwsze mieszkanie rozłożone w czasie. Zaletą takiego rozwiązania jest brak efektu cenotwórczego, przy jednoczesnym realnym zwiększeniu dostępności kredytów dla Polaków. Ulga byłaby dostępna dla każdego (brak zarzutu o wykluczenie singli, czy ze względu na zarobki), tańsza dla budżetu, niż proponowane dotychczas alternatywne programy, a także możliwa do szybszego uruchomienia. To byłaby forma zachęty we własną inwestycję, w której pośrednio uczestniczyłoby państwo, ale bez narażania środków własnych. To mógłby być zysk dla państwa i osób zainteresowanych zakupem pierwszego mieszkania, w dodatku osiągalny bardzo prostymi środkami. Kolejny krok należy do rządu. Jedno jest pewne kryzysu mieszkaniowego nie rozwiąże bezczynność.

