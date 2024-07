Będzie więcej tanich mieszkań na wynajem? Rząd zajmie się projektem Lewicy

Będzie więcej tanich mieszkań na wynajem? Rząd zajmie się projektem ustawy mieszkaniowej Lewicy

Autor: Szymon Starnawski Nawet 20 tys. tanich mieszkań rocznie - projekt ustawy mieszkaniowej Lewicy

Parlamentarny klub Lewicy ogłosił na poniedziałkowej konferencji w Sejmie wpisanie projektu ustawy mieszkaniowej do wykazu prac legislacyjnych rządu. Zakłada on stworzenie państwowego funduszu wspierającego samorządy, dzięki któremu będą one mogły realizować program taniego budownictwa na wynajem. Jakie są zasady programu taniego mieszkalnictwa?

Nowy program mieszkaniowy. Co proponuje Lewica?

Lewica odrzuca programy, które proponują dopłaty do kredytów i uważa, że rozwiązują one jedynie problemy finansowe deweloperów, a ich beneficjentami są w większości ludzie zamożni. W tej kwestii ich zdanie niewiele różni się od opinii ekspertów branży mieszkaniowej. Lewica proponuje większe zaangażowanie finansowe państwa w sprawy mieszkalnictwa, dzięki któremu na gruntach skarbu państwa samorządy mogłyby realizować inwestycje mieszkaniowe z lokalami na wynajem.

Ustawa mieszkaniowa Lewicy – jakie zasady?

Projekt powstawał pod patronatem byłego wiceministra Ministerstwa Rozwoju i Technologii Krzysztofa Kukuckiego, obecnie prezydenta Włocławka.

Zakłada się zwiększenie limitu dopłat budżetowych na budowę i remont mieszkań komunalnych i społecznych. Na pierwsze dwa lata obowiązywania ustawy zaproponowano kwotę zwiększoną do 5 mld zł. W następnych latach jej wysokość ma być zwiększana o 1 mld zł, tak aby docelowo osiągnąć rocznie 10 mld zł dopłat z budżetu.

Docelowa kwota dopłaty budżetowej według opinii byłego wiceministra Krzysztofa Kukuckiego dałaby możliwość budowy 20 tys. tanich mieszkań na wynajem rocznie.

Środki z budżetu byłyby przekazywane na wniosek samorządów, które miałyby gotowe projekty wraz z pozwoleniem na budowę.

Oprócz taniego budownictwa na wynajem projekt uwzględnił także pomoc z budżetu na budowę i remont akademików. Na ten cel ma zostać przeznaczone 10% z dopłat budżetowych.

Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Projekt znajduje się na początku drogi procesu legislacyjnego, ale Krzysztof Kukucki, były wiceminister, który był jednym z jego autorów, ma nadzieję, że uda się ją przyjąć jeszcze w tym roku przed ogłoszeniem założeń budżetowych. Dałoby to szansę na wejście ustawy w życie na początku 2025 r. Dzięki temu byłaby szansa realizacji budowy zakładanej docelowej liczby tanich mieszkań już w 2030 r.

Nową ustawą Lewicy zajmie się rząd

Rozwój taniego mieszkalnictwa na wynajem był jednym z 17 głównych punktów programu Komitetu Wyborczego Lewicy. Prace nad jego realizacją trwały już od wiosny. Przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewicy Anna-Maria Żukowska poinformowała na poniedziałkowej konferencji prasowej o wprowadzeniu zgodnego z przedwyborczymi obietnicami projektu pod obrady rządu.

Ta informacja zbiegła się w czasie także z powołaniem nowego unijnego komisarza do spraw mieszkalnictwa, który ma promować różnego rodzaju działania prowadzące do zwiększenia zasobów mieszkaniowych Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do nich osób niemajętnych.

