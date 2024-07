Kredyt na start po nowemu – ministerstwo nie rezygnuje z programu. Jakie zmiany?

Autor: Szymon Starnawski Mniejsze limity dochodowe, to jedna ze zmian w nowyej wersji Kredytu na start

W wykazie projektów ustaw pojawiła się zmieniona wersja programu „Kredyt na start”, który wcześniej nazywany był „Mieszkanie na start”. Mimo negatywnych opinii ekspertów Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekonuje o potrzebie wprowadzenia programu. Uważa, że pracuje nad rozwiązaniami, które nie wpłyną na wzrost cen mieszkań.

Kredyt na start i podobne programy to na pewno ułatwienie dla osób, szczególnie młodych, które chcą przeprowadzić się do własnego mieszkania. Trzeba dodać, że Polska według analizy portalu rynekpierwotny.pl ma po Węgrzech najwyższe oprocentowanie kredytów hipotecznych w Unii Europejskiej. To oczywiście wynik wysokiej inflacji, ale także mentalności Polaków, dla których własność mieszkania lub domu to podstawa spokojnego życia.

Eksperci przestrzegają, rząd nie słucha

Program poprzedniego rządu z dopłatami do kredytów dał wielu ludziom szansę, ale jak się okazało zdemolował rynek nieruchomości podnosząc znacznie ceny, szczególnie w najbardziej poszukiwanych miejscach w Polsce, czyli dużych miastach. Zyskała na nim mniejszość, głównie Ci, którym udało się skorzystać i deweloperzy. Przed tym przestrzegają właśnie eksperci rynku nieruchomości. Popytu w Polsce nie zaspokoją dopłaty, bo nie będzie ich wystarczająco wiele, a deweloperzy nagle nie zaczną budować pięć razy więcej mieszkań, bo im się to po prostu nie opłaci. Potrzeba innego typu działań państwa, które rzeczywiście będą zmierzać do uzdrowienia rynku mieszkaniowego. Wydaje się że rządowi specjaliści chcą jednak forsować swój program i wdrożyć go w życie w 2025 r.

Kredyt na start – jakie zmiany?

Większość założeń programu nie uległa zmianie.

Zmieniono sposób wyznaczania limitów dochodowych gospodarstwa domowego – nie będą stałe, jak w pierwotnej wersji, a corocznie zmieniane, a podstawę zmiany będzie średnia wysokość stóp procentowych z trzech kwartałów przed aktualizacją.

Na 2025 r. obniżono limity dochodowe dla gospodarstw domowych 2- i więcej osobowych.

Doprecyzowano pojęcie dziecka w gospodarstwie domowym, jako osobę, która nie ma ukończonych 18 lat w dniu 1 stycznia roku, w którym składany jest wniosek.

Zrezygnowano z limitu wieku dla starającej się o dopłatę osób z orzeczoną niepełnosprawnością prowadzących jednoosobowe gospodarstwa.

Nie ma ograniczenia, aby dochód był uzyskiwany tylko w złotówkach.

Dopłaty będą udzielane tylko dla kredytów z wkładem własnym do połowy kosztów inwestycji. Ten nowy warunek ma ograniczyć dostęp osobom, które mają większe możliwości finansowe i mogłyby sobie pozwolić na kredytowanie mniejszej kwoty kredytu.

Zwiększenie po rozpoczęciu programu liczby przyjętych wniosków do 25 tysięcy w pierwszym kwartale i 20 tysięcy w drugim kwartale. W kolejnych będzie to 15 tys wniosków, tak jak w pierwotnej wersji.

Jakie limity dochodowe 2025?

Na rok 2025 ustalone zostały nowe limity:

7 000 zł – gospodarstwo jednoosobowe,

11 000 zł – gospodarstwo dwuosobowe (było 13 000 zł),

14 500 zł – gospodarstwo trzyosobowe (było 16 000 zł),

18 000 zł – gospodarstwo czteroosobowe (było 19 500 zł),

brak limitu w przypadku trójki lub więcej dzieci w gospodarstwie domowym (było 23 000 zł).

Kiedy rozpoczęcie programu Kredyt na start?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii planuje nabór wniosków od 15 stycznia 2025 r. Wszystko jednak zależy od czasu procesu legislacji projektu. Nie jest bowiem powiedziane, że projekt, który został opublikowany 16 lipca 2024 r. to ostateczna wersja programu Kredyt na start.

