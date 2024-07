Dofinansowanie do prądu 2024 - dla kogo dodatek do prądu? Ile można dostać?

10:13

Autor: Szymon Starnawski Na jakie dofinansowanie do prądu można liczyć w 2024?

Dla kogo dofinansowanie do prądu w 2024? Kto może ubiegać się o dodatek energetyczny? Gdzie składać wnioski o dopłatę do prądu? Pamiętajmy, że ceny prądu od 1 lipca są wyższe, a co za tym idzie, comiesięczne rachunki za prąd. Sprawdź, jakie przysługuje dofinansowanie do prądu.

Spis treści

Murator Remontuje: Przeróbki elektryczne dla każdego Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wypłata dodatku osłonowego, którego zadaniem jest złagodzenie wzrostu cen energii w 2024, realizowana była do 30 czerwca. Ale uwaga, termin składania wniosków minął wcześniej - czas był do 30 kwietnia. Wysokość tego jednorazowego świadczenia zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym i wynosi:

228,80 zł lub 286 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,

343,20 zł lub 429 zł dla gospodarstwa 2 i 3 osobowego,

486,20 zł lub 607,75 zł dla gospodarstwa 4 i 5 osobowego,

657,80 zł lub 822,25 zł dla gospodarstwa składającego się z 6 i więcej.

Wyższa kwota dofinansowania przewidziana jest dla osób, które do ogrzewania domu lub mieszkania używają węgla, koksu lub innego paliwa węglopochodnego.

Dodatek może być wypłacony również po przekroczeniu limitu dochodów na osobę. Kwota dodatku będzie jednak w takim wypadku zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Minimalna kwota dodatku to 20 zł.

Zwrot za prąd - sprawdź rozliczenie

Bonus polegający na jednorazowym zwrocie 125,34 zł za prąd przysługiwał w 2023, ale w tym roku również jest możliwy dla tych gospodarstw domowych, które nie otrzymały tego zwrotu do grudnia 2023. Więcej o wsparciu piszemy w:

Dofinansowanie do prądu w postaci ryczałtu

Ryczałt energetyczny przyznawany jest przez ZUS, jako dodatek do świadczeń emerytalno-rentowych na pokrycie kosztów energii elektrycznej, cieplnej i gazu. Przysługuje on osobom zarejestrowanym w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Kwota ryczałtu energetycznego podlega co roku waloryzacji razem z innymi świadczeniami ZUS i od 1 marca 2024 wynosi 299,82 zł.

Wniosek o przyznanie ryczałtu można złożyć w dowolnym terminie w oddziale ZUS.

Bon energetyczny - nowa dopłata do prądu od sierpnia 2024

Bon energetyczny, który ma zrekompensować podwyżki i urynkowienie cen energii od 1 lipca 2024, obejmie okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024, ale wnioski o nowe rządowe dofinansowanie do prądu będzie można złożyć od 1 sierpnia do 30 września 2024.

Będzie to można zrobić w wersji papierowej, jak i elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP w urzędzie miasta, u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Wzór wniosku zostanie udostępniony przez MKiŚ w Biuletynie Informacji Publicznej, co ma ułatwić proces składania wniosków oraz zapewnić ich przejrzystość. Organy będą miały na rozpatrzenie wniosku 60 dni, a wypłata świadczeń przewidziana jest jeszcze na koniec bieżącego roku oraz na początku przyszłego roku.

Bon energetyczny mają otrzymać gospodarstwa domowe o niskich dochodach. Ustalone zostały limity dochodowe, upoważniające do otrzymania tej formy pomocy. Dochód nie może być wyższy niż:

2500 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,

1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Kwota bonu zależy od liczy osób w gospodarstwie domowym i wynosi:

300 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

400 zł dla gospodarstwa domowego 2- i 3-osobowego,

500 zł dla gospodarstwa 4 lub 6-osobowego,

600 zł dla dla gospodarstw składających się z 6 lub więcej osób.

W przypadku kiedy w gospodarstwie domowym do ogrzewania wykorzystywana jest jedynie energia elektryczna, kwota dofinansowania ulega podwojeniu i wynosi od 600 do 1200 zł w zależności od liczby osób gospodarstwie.

Bon energetyczny będzie wypłacany jednorazowo. Więcej o bonie energetycznym piszemy poniżej. Jest już wzór wniosku.