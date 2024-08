Będzie więcej mieszkań w Polsce? Rząd pracuje nad programem rozwoju mieszkalnictwa

Autor: Szymon Starnawski Rząd opracuje nowy program rozwoju mieszkalnictwa

Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Paszyk zapowiada kompleksowy program mieszkaniowy. Program Kredyt zero procent jest w nim rozważany jako jeden z elementów nowego systemu, ale nie priorytetowy.

W budżecie na 2025 r. zabrakło środków przeznaczonych na flagowy program rządowy „Kredyt 0%”, co jednak nie oznacza, że rząd się z niego wycofał. Minister Skarbu na konferencji prasowe powiedział, że istnieje możliwość skorzystania z innych środków na uruchomienie programu. Nie będzie on jednak priorytetowy.

Trzy filary mieszkalnictwa – co to oznacza?

Szef resortu Rozwoju i Technologii zapowiedział, że prowadzone są szerokie konsultacje nad uruchomieniem programu mieszkaniowego, którego zasada będzie oparta o trzy podstawowe filary. Pierwszym filarem ma być uaktywnienie budownictwa komunalnego, drugim rozwój budownictwa społecznego, w tym spółdzielczego, a trzecim budownictwo własnościowe.

Na pierwsze dwa filary w rządowym projekcie budżetu zaplanowano 4,3 mld zł. Tę wiadomość z nieukrywaną radością przyjęli przede wszystkim tworzący rządową koalicję przedstawiciele Lewicy i Polski 2050.

Ważnym elementem rozwoju trzeciego filaru ma być jednak program "Kredyt zero procent".

Kredyt zero procent – czy będzie kontynuacja?

Minister skarbu Krzysztof Domański na środowej konferencji prasowej stwierdził, że z kwoty przeznaczonej na mieszkalnictwo mogą zostać wygospodarowane środki na rządowy program dopłat. Kwestia kontynuacji prac nad programem ma być jednym z elementów dyskusji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Przeciwnicy programu z partii koalicyjnych stwierdzają, że jest on bardzo kosztowny, a beneficjentami będzie zbyt mała liczba osób. Dodatkowo wzmacnia on popyt, a nie podaż, więc będzie wpływał na wzrost cen.

Program Kredytu zero procent od teraz jest brany pod uwagę, jako jeden z elementów szerszego systemu rozwoju mieszkalnictwa, a nie jedyny z dostępnych. Do tej koncepcji będą chcieli przekonać na posiedzeniach KERM zwolennicy tego programu. Będzie on też najprawdopodobniej korygowany, tak aby miał jak najmniejszy wpływ na wzrost cen mieszkań na rynku. Na początku września nadzorujący projekt programu wiceminister Jacek Tomczak ma poinformować o planach związanych z jego wprowadzeniem.

Krajowy Zasób Nieruchomości nie będzie się wyprzedawał

W poniedziałek opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Ma ona wprowadzić zmianę sposobu finansowania Krajowego Zasobu Nieruchomości. Do tej pory bowiem bieżące koszty funkcjonowania KZN były finansowane środkami uzyskiwanymi ze sprzedaży nieruchomości z Zasobu. Takie działanie oznacza zmniejszanie się zasobów Skarbu Państwa. Jest to sprzeczne z zasadami działania tej instytucji, której nadrzędnym zadaniem jest powiększanie środków państwowych, a nie ich uszczuplanie. Majątek ten ma służyć przede wszystkim do realizacji zadań publicznych. Stąd wprowadzenie ustawy przejściowej na 2024 r., w której finansowanie będzie gwarantowane z innych środków.

Ustawa mieszkaniowa Lewicy

Rozwój taniego mieszkalnictwa na wynajem był jednym z 17 głównych punktów programu Komitetu Wyborczego Lewicy. Prace nad jego realizacją trwały już od wiosny.

Zakłada zwiększenie limitu dopłat budżetowych na budowę i remont mieszkań komunalnych i społecznych. Na pierwsze dwa lata obowiązywania ustawy zaproponowano kwotę zwiększoną do 5 mld zł. W następnych latach jej wysokość ma być zwiększana o 1 mld zł, tak aby docelowo osiągnąć rocznie 10 mld zł dopłat z budżetu.

Docelowa kwota dopłaty budżetowej według opinii byłego wiceministra Krzysztofa Kukuckiego dałaby możliwość budowy 20 tys. tanich mieszkań na wynajem rocznie.

Oprócz taniego budownictwa na wynajem projekt uwzględnił także pomoc z budżetu na budowę i remont akademików. Na ten cel ma zostać przeznaczone 10% z dopłat budżetowych.

Program ma szansę na realizację ze środków wpisanych w projekt budżetu na rozwój mieszkalnictwa.