Nowelizacja ustawy o budownictwie społecznym – nie będzie można stać się właścicielem wynajmowanego mieszkania

Autor: Szymon Starnawski Projekt nowelizacji ustawy o budownictwie społecznej - ma być więcej mieszkań

Projekt nowelizacji ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa ma przywrócić społeczny charakter finansowanych z budżetu państwa inwestycji mieszkaniowych oraz stworzyć warunki do zwiększenia liczby tego typu inwestycji w najbliższych latach i zasilenie Krajowego Zasobu Nieruchomości. Co się zmieni?

Projekt nowelizacji ustawy trafił w kwietniu 2024 r do konsultacji społecznych i obecnie jest na etapie kolejnych prac, które mają doprowadzić do jego przyjęcia przez Radę Ministrów i przedłożenie w Sejmie. Ustawa ma pomóc w rozwoju społecznego budownictwa mieszkaniowego. To odpowiedź na zgłaszane przez samorządy i inwestorów zapotrzebowanie na tego typu inwestycje, które zaspokajają potrzeby mniej zamożnej części społeczeństwa, której nie stać na kupno swojego lokum lub jego wynajęcie na zasadach komercyjnych.

Budownictwo społeczne – co to jest?

Budownictwo społeczne to jedna z form pozyskania mieszkania na polskim rynku obok mieszkań lokatorskich oraz mieszkań na własność. Realizują je Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM), które od 19 stycznia 2021 r. zastąpiły Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Istniejące już TBS mogą działać nadal według starych zasad lub dostosować swoją formę działania do zasad SIM. Ideą ich działania jest budowa, a następnie eksploatacja domów mieszkalnych, w których znajdują się mieszkania na wynajem po preferencyjnych warunkach. To przedsięwzięcia samorządów i inwestorów, którzy realizują budowy obiektów mieszkalnych w oparciu o dofinansowanie z budżetu państwa.

Nowelizacja ustawy – jakie są jej cele?

Ma uruchomić inicjatywy budowlane w gminach, dzięki którym będą mogły powstawać mieszkania dla rodzin niedysponujących dochodami, które pozwalają zaspokoić ich potrzeby mieszkaniowe na rynku komercyjnym. W Nowelizacja ma umożliwić znaczny wzrost potencjału tego sektora mieszkaniowego w krótkim okresie. Będzie to stabilizować rynek mieszkaniowy.

Do ustawy włączono także budowę i remonty powierzchni zaspokajających potrzeby mieszkaniowe studentów, co wpisuje się w szeroko rozumianą politykę mieszkaniową i społeczną, dając samorządom dodatkowy bodziec do rozwoju lokalnego potencjału. Wprowadzenie rozwiązań pozwalających na wsparcie tego szczególnego sektora mieszkaniowego ma ułatwić migrację w celach edukacyjnych i może wyrównać szanse mieszkańców całego kraju, a także może wpłynąć na rozwój profesjonalnych kadr w Polsce.

Społeczne budownictwo – jakie zmiany?

Do najważniejszych zmian dla najemców należy brak możliwości dojścia do własności wynajmowanego mieszkania w przypadku inwestycji, która została zrealizowana z wykorzystaniem finansowania zwrotnego. Zmiana ta dotyczy również mieszkań spółdzielczych lokatorskich wybudowanych przy wsparciu tego typu finansowania. Najemcy, którzy korzystają już z lokali zrealizowanych przez SIM lub TBS wciąż będą mieli możliwość wykupu na dotychczasowych zasadach. Zmiana ta dotyczy wszystkich przedsięwzięć budownictwa społecznego realizowanych po wejściu w życie nowelizacji.

Gminy mają także uzyskać większą kontrolę w spółkach TBS i SIM poprzez wprowadzenie swoich przedstawicieli do rad nadzorczych.

Przedłużona została możliwość skorzystania z obecnego programu Społecznego Budownictwa Czynszowego, który miał kończyć się w 2024 r.. Wnioski o dofinansowanie ze środków BGK można będzie składać w ramach tego programu do końca 2025 r.

