Polski rynek hotelowy notuje coroczny, stabilny wzrost. Na szczególną uwagę zasługuje sektor hoteli luksusowych i usług premium, który rozwija się dynamicznie. W 2024 roku wartość rynku usług hotelarskich i SPA osiągnęła poziom prawie 8 mld zł (dane KPMG), co oznacza ponad 16% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Eksperci przewidują, że ten trend będzie się utrzymywał, a wartość segmentu w 2029 roku przekroczy 11 mld zł. Jest to efekt rosnącego zainteresowania wysokiej klasy doświadczeniami hotelowymi i wellness.

Blisko 22% bazy hotelowej w kraju stanowią hotele cztero- i pięciogwiazdkowe, których łączna liczba wynosi 571. W tej grupie dużą część stanowią obiekty oferujące usługi o najwyższym standardzie. Dynamiczny rozwój segmentu premium jest efektem rosnącej liczby gości międzynarodowych, coraz wyższych oczekiwań klientów oraz inwestycji sieci hotelowych. Trend ten nie pozostaje niezauważony zarówno dla inwestorów, jak i operatorów.

i Autor: Paweł Kowynia/ Materiały prasowe The House 14 w Krakowie

Rola fit out w budowaniu standardu hotelu

Elementem strategii biznesowej staje się dziś fit out. Inwestorzy coraz rzadziej postrzegają go wyłącznie jako kolejny krok przybliżający zakończenie inwestycji. Wraz z rozwojem rynku premium etap ten zyskuje na znaczeniu jako moment podejmowania ważnych decyzji, które wpływają na wizerunek obiektu, standard obsługi oraz długofalową efektywność operacyjną hotelu. Odpowiednio dobrane rozwiązania, oprócz wysokiego standardu wizualnego, zwiększają trwałość wyposażenia, ograniczają koszty serwisowe i poprawiają komfort gości oraz personelu.

Etap ten wpływa również na spójność koncepcji architektonicznej z charakterem marki, trwałość zastosowanych rozwiązań oraz jakość detali – elementów szczególnie istotnych w segmencie luksusowym, które w dużej mierze kształtują odbiór obiektu przez gości.

Na rosnące znaczenie etapu fit‑out w inwestycjach hotelowych zwraca uwagę Piotr Kurleto Jr., wiceprezes firmy Maxfliz, która działa na rynku wyposażenia wnętrz, oferując kompleksowe rozwiązania dla klientów indywidualnych i biznesowych:

Fit out to dziś jeden z najważniejszych momentów całej inwestycji hotelowej. To na tym etapie przesądza się, czy obiekt będzie tylko poprawnie zrealizowany, czy rzeczywiście zbuduje trwałą wartość biznesową. Inwestorzy coraz lepiej rozumieją, że istotne znaczenie ma współpraca z renomowanymi biurami projektowymi, które od początku zakładają zastosowanie wysokiej jakości materiałów i przemyślanych rozwiązań funkcjonalnych. Niestety wciąż zdarza się, że na etapie realizacji pojawia się presja kosztowa i pokusa kompromisów, które finalnie obniżają standard inwestycji. Dlatego tak istotna jest ścisła współpraca od samego początku procesu – na linii inwestor–architekt–firma wykończeniowa. Tylko takie podejście pozwala prowadzić projekt zgodnie z pierwotnymi założeniami, bez niepotrzebnych zmian i ustępstw na końcowym etapie.

Specyfika projektów hotelowych klasy premium

Podczas realizacji inwestycji w segmencie premium podejście różni się od standardowych projektów hotelowych. Oprócz estetyki liczy się również trwałość zastosowanych rozwiązań, ergonomia przestrzeni oraz konsekwencja w budowaniu spójnej tożsamości obiektu.

Istotna jest nie tylko spójność wizji projektowej, lecz także dopasowanie wyposażenia, wykończenia i detali architektonicznych do intensywności użytkowania oraz specyfiki pracy hotelu. Segment premium wymaga zgodności z DNA marki, dlatego aranżacja wnętrz powinna być nie tylko atrakcyjna wizualnie, ale także podkreślać charakter obiektu, jego historię i pozycjonowanie rynkowe.

Połączenie funkcjonalności, estetyki i wyraźnej tożsamości przekłada się na postrzeganie hotelu jako luksusowego. Na taki odbiór wpływają także udogodnienia wykraczające poza standardową ofertę hotelową, takie jak strefy SPA i wellness, butiki renomowanych marek, autorskie koncepty gastronomiczne czy usługi premium, m.in. indywidualne zabiegi beauty, usługi fryzjerskie lub concierge na najwyższym poziomie.

Więcej niż nocleg – nowe funkcje hoteli premium

Na polskim rynku tego typu realizacje wciąż należą do rzadkości. Nieco inaczej wygląda sytuacja za granicą, gdzie stają się one podstawą modelu biznesowego hoteli luksusowych. Obiekt funkcjonuje tam jako wielowymiarowa przestrzeń do spędzania czasu – nie tylko dla gości hotelowych, ale również dla klientów zewnętrznych. Dzięki temu marka zyskuje większą rozpoznawalność, rośnie jej prestiż, a jednocześnie powstają nowe źródła przychodów, m.in. z wynajmu powierzchni handlowych czy współpracy z luksusowymi najemcami.

Warunkiem takiego modelu jest jednak dobrze zaplanowany projekt i spójna realizacja wnętrz, które uwzględniają różnorodne funkcje obiektu i budują konsekwentne doświadczenie marki na każdym etapie kontaktu z hotelem.

Jak różni się fit out sieciowy od niezależnego luksusu

Znaczące różnice w realizacji fit out widoczne są między projektami dla międzynarodowych sieci hotelowych a niezależnymi obiektami luksusowymi. W przypadku sieci istotne znaczenie mają jasno określone standardy, procedury oraz wytyczne projektowe, które zapewniają jednolity wizerunek marki na całym świecie. Wymaga to precyzyjnego zarządzania procesem, stałej kontroli jakości oraz sprawnego poruszania się w ramach ustalonych ram i zasad.

Na tle różnic między sieciami hotelowymi a obiektami niezależnymi warto zwrócić uwagę na specyfikę realizacji w tym drugim segmencie. Jak podkreśla Piotr Kurleto Jr., w przypadku niezależnych hoteli fit out staje się narzędziem kreowania wyjątkowego charakteru obiektu:

Obiekty niezależne oferują większą swobodę kreacyjną i możliwość budowania unikalnej tożsamości miejsca. To właśnie w tym segmencie fit out staje się narzędziem tworzenia indywidualnego charakteru obiektu, który ma wyróżnić go na tle konkurencji i budować emocjonalną relację z gościem. W obu modelach kluczowe pozostaje jednak jedno – połączenie estetyki z funkcjonalnością oraz trwałość rozwiązań, które w długim horyzoncie decydują o jakości doświadczenia i efektywności operacyjnej hotelu.

Wpływ błędów realizacyjnych na jakość i wizerunek hotelu

Nieperspektywiczne myślenie na etapie wykończenia obiektu, chaos organizacyjny oraz wprowadzanie zmian w trakcie prac to jedne z najczęstszych błędów podczas realizacji projektów. Presja związana z budżetem i harmonogramem często skłania do kompromisów, które z czasem okazują się kosztowne.

Oszczędności na materiałach, niedoszacowanie intensywności użytkowania czy brak spójności projektowej szybko prowadzą do zwiększonej awaryjności, częstszych napraw oraz utraty pierwotnej jakości wnętrz.

Problemem jest też niewłaściwe zarządzanie współpracą między zespołami projektowymi, wykonawczymi i operacyjnymi. Choć może to dawać estetyczny efekt końcowy, w codziennej eksploatacji obiekt okazuje się mało funkcjonalny. Projekty luksusowe nie wybaczają takich błędów, co przekłada się na wyższe koszty serwisowe, niższą satysfakcję gości oraz osłabienie wizerunku marki hotelu, a odbudowa reputacji często bywa droższa niż pierwotna inwestycja w jakość.

Jak podkreśla Piotr Kurleto Jr., to właśnie konsekwencja w jakości i funkcjonalności coraz częściej decyduje o przewadze konkurencyjnej hotelu:

W segmencie hoteli luksusowych jakość inwestycji zaczyna się dużo wcześniej niż w dniu otwarcia obiektu. Fit out to etap, na którym inwestor decyduje, czy hotel będzie tylko poprawnym projektem, czy trwałym aktywem biznesowym. Dziś to właśnie konsekwencja w jakości i funkcjonalności coraz częściej decyduje o przewadze konkurencyjnej na rynku.

