Więcej niż biurko i krzesło

Przebodźcowanie odczuwa dziś duża część pracowników, a przestrzeń biurowa ma istotny wpływ na efektywność i komfort zespołów. Odpowiednio zaprojektowana może realnie podnosić dobrostan osób, które z niej korzystają. Biuro przestaje być jedynie miejscem z biurkiem i krzesłem – sama funkcja zaplecza technicznego już nie wystarcza.

Projekt przestrzeni biurowej powinien dziś wspierać koncentrację, regenerację oraz poczucie kontroli nad własnym środowiskiem pracy. Choć w czasie pandemii na rynku pracy zadomowił się model hybrydowy, coraz więcej pracodawców stara się zachęcać zespoły do powrotu do biur. I tu pojawia się wyzwanie, bo przestrzeń biurowa musi oferować realną wartość i pozytywnie oddziaływać na pracowników.

Hałas, brak prywatności i niedobór światła – statystyki mówią same za siebie

Analizy rynku przeprowadzone przez specjalistów pokazują, że 56,7% pracowników czuje się przebodźcowanych w biurze (raport Devire). Najczęstszymi przyczynami są hałas (36,1%), brak prywatności (31,3%) oraz niedostateczny dostęp do naturalnego światła (22,6%). Respondenci wskazywali również na problemy z brakiem świeżego powietrza lub miejsc umożliwiających chwilę relaksu na zewnątrz. Kłopotliwy okazuje się także klasyczny open space, który przeszkadza 16% badanych.

Każdy reaguje inaczej – wrażliwość na bodźce w pracy

Szczególną uwagę specjaliści przywiązują do wrażliwości na bodźce. Jak tłumaczą, nie dotyczy ona wyłącznie osób neuroatypowych i nasila się w okresach przewlekłego stresu, obniżonego nastroju, wypalenia zawodowego czy problemów zdrowotnych. Trzeba mieć na uwadze, że każdy organizm jest jednostkowy i indywidualny. Nasze organizmy reagują inaczej i wymagają odmiennych warunków pracy.

Przestrzeń, która łagodzi stres i wspiera koncentrację

Z najnowszych raportów analizujących dobrostan wynika, że kondycja psychiczna pracowników w Polsce jest najsłabsza niż kiedykolwiek wcześniej. Do najważniejszych czynników wpływających na komfort pracy należy dostęp do światła dziennego, które poprawia koncentrację, reguluje rytm dobowy i ogranicza zmęczenie. Gdy go brakuje, wzrasta poczucie dyskomfortu i rozdrażnienia.

Co ważniejsze, coraz więcej pracodawców zdaje sobie sprawę z wagi dobrze zaprojektowanej przestrzeni biurowej. Dlatego stawiają na rozwiązania, które pozwalają pracownikom regulować bodźce zamiast je kumulować. Pomocne są tu strefy ciszy, mniejsze przestrzenie do pracy indywidualnej, elastyczna aranżacja wnętrz czy dostęp do miejsc umożliwiających krótką regenerację w ciągu dnia.

Projektowanie biur przestaje być tylko kwestią estetyki czy funkcjonalności mebli. Pan Daniel Kłosowski, Asset Manager na Europę Środkowo-Wschodnią w DWS w Polsce, zwraca uwagę, jak istotny jest dostęp do naturalnego światła:

Przy projektowaniu przestrzeni biurowych coraz wyraźniej widać, jak istotny jest dostęp do naturalnego światła. W Grunwaldzki Center założeniem było takie zaplanowanie układu pięter, aby każda przestrzeń biurowa miała dostęp do światła dziennego. Duże przeszklenia nie tylko doświetlają wnętrza, ale także otwierają je na panoramę miasta, która dla wielu użytkowników działa uspokajająco

Natura blisko człowieka

Człowiek wraca do korzeni, coraz większą uwagę zwracając na obecność zieleni i możliwość wyjścia na zewnątrz w trakcie dnia pracy. Raporty analizujące środowisko pracy pokazują, że kontakt z naturą pozwala obniżyć poziom stresu, poprawia mikroklimat oraz zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Krótki spacer, posiłek poza biurem czy przewietrzenie się mają dla wielu pracowników pozytywny wpływ na samopoczucie i koncentrację.

Choć projekt przestrzeni biurowej jest bardzo ważny, równie istotna jest kultura korzystania z niej. Potrzebne są jasne i klarowne zasady dotyczące stref ciszy, użytkowania kuchni czy planowania spotkań.

