Nowoczesne projektowanie biur opiera się nie tylko na funkcjonalności i estetyce, lecz także na wspieraniu samopoczucia oraz efektywności pracowników. Istotną rolę odgrywa w nim neuroróżnorodność, uwzględniająca różne sposoby myślenia, odczuwania i reagowania na bodźce wśród pracowników. Dobrze zaprojektowana przestrzeń biurowa powinna te różnice brać pod uwagę, jednak wciąż nie jest to powszechnym standardem.

Różne umysły, jedna przestrzeń. Czym naprawdę jest neuroróżnorodność?

Najprościej można ją opisać jako naturalne różnice w funkcjonowaniu ludzkich mózgów – w sposobach przetwarzania bodźców, informacji oraz doświadczeń. Eksperci szacują, że blisko jedna piąta populacji to osoby neuroatypowe, które w odmienny sposób odbierają dźwięki, światło, faktury czy relacje społeczne. Dla części z nich biuro typu open space, pełne hałasu i ruchu, bywa źródłem nadmiernej stymulacji, podczas gdy inni mogą postrzegać tę samą przestrzeń jako zbyt cichą lub pozbawioną energii sprzyjającej pracy.

Zdaniem architekta Barnaby Grzeleckiego, właściciela pracowni BIT CREATIVE, biuro zaprojektowane z myślą o neuroróżnorodności to strategiczne podejście, dzięki któremu można realnie wpływać na wydajność zespołu. Przestrzeń uwzględniająca różne potrzeby sensoryczne staje się bardziej uniwersalna i sprzyja innowacyjności.

Komfort sensoryczny i elastyczność przestrzeni

Tworząc przestrzeń biurową, należy uwzględnić indywidualne sposoby odbierania bodźców oraz zapewnić elastyczność użytkowania przestrzeni. Można to osiągnąć poprzez wyodrębnienie różnych stref – od cichych miejsc sprzyjających koncentracji, przez otwarte przestrzenie do współpracy, po obszary przeznaczone do odpoczynku i regeneracji. Dla komfortu osób szczególnie wrażliwych na hałas warto stosować dźwiękochłonne panele, miękkie wykładziny, boksy akustyczne oraz słuchawki wygłuszające.

Światło jako narzędzie wspierające dobrostan

Równie istotny jest odpowiedni dobór oświetlenia. Dobrze zaprojektowana instalacja świetlna wspiera koncentrację i komfort pracy, podczas gdy niewłaściwe światło może powodować zmęczenie i rozproszenie uwagi. Istotne jest zachowanie równowagi między światłem naturalnym a sztucznym oraz zapewnienie możliwości jego regulacji. Indywidualne sterowanie natężeniem, dobór barwy o odpowiedniej temperaturze oraz unikanie efektu olśnienia pozytywnie wpływają na samopoczucie wszystkich użytkowników, nie tylko osób neuroatypowych.

Biuro przyszłości – projekt zorientowany na człowieka

Projektując przestrzeń biurową, należy postrzegać ją nie tylko jako środowisko pracy, ale również jako miejsce społeczne, emocjonalne i poznawcze. Uwzględnienie neuroróżnorodności umożliwia integrację ergonomii, akustyki, światła, koloru, struktury materiałów oraz elastyczności przestrzennej.

Dobry projekt można porównać do systemu naczyń połączonych – jak zaznacza Barnaba Grzełecki – pozwala on stworzyć środowisko do wykonywania obowiązków służbowych, które wspiera różne style pracy, daje możliwość wyboru, a jednocześnie zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Pracownicy docenią komfort, który może realnie podnieść ich produktywność, zmniejszyć rotację oraz umożliwić lepszą współpracę.

Choć uwzględnianie neuroróżnorodności w aranżacji wnętrz wciąż nie należy do obowiązkowych standardów, coraz częściej przenika do projektów nie tylko biur, lecz także szkół i przestrzeni publicznych. Rosnąca świadomość architektów i inwestorów pozwala na tworzenie elastycznych przestrzeni, które można adaptować tak, aby były przyjazne różnym sposobom myślenia i pracy.

Nowoczesne biura, wychodzące naprzeciw potrzebom zespołów, to nie tylko strefy pracy, lecz również miejsca umożliwiające wyciszenie i regenerację. Obejmują one specjalnie wydzielone pokoje do koncentracji, strefy relaksu wyposażone w wygodne pufy i fotele, a niekiedy także przestrzenie fitness lub wellness. W ten sposób projektant kreuje środowisko sprzyjające zarówno efektywnej pracy, jak i regeneracji, dbając o dobrostan zespołu. Taka postawa stawia człowieka w centrum procesu projektowego.

Biuro stworzone dla ludzi – gdzie architektura i technologia wspierają zespół

Nowoczesny projekt to troska o dobrostan pracowników oraz świadome wykorzystanie technologii, które dbają o ich komfort – od systemów zarządzania światłem i temperaturą, przez rozwiązania akustyczne i wentylację, po elementy biophilic design oraz modułowe układy przestrzenne. Takie podejście pozwala tworzyć biura, które realnie dostosowują się do użytkowników.

To inwestycja wymagająca większych nakładów, ale przynosząca długofalowe korzyści: sprzyja koncentracji, regeneracji i dobremu samopoczuciu zespołu – a w efekcie przekłada się na energię, zaangażowanie i jakość codziennej pracy.

Źródło: BIT CREATIVE

