Dlaczego wellbeing w pracy ma znaczenie?

Wellbeing w pracy biurowej to dbanie o zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne pracowników. Odpowiednie warunki, takie jak ergonomiczne stanowiska, dostęp do światła, otoczenie wypełnione roślinnością, strefy relaksu oraz dobra akustyka, wspierają koncentrację, redukują stres i zwiększają satysfakcję z pracy. Zdrowi i zadowoleni pracownicy są bardziej efektywni i kreatywni.

Obecnie wellbeing stał się jednym z istotnych filarów strategii nowoczesnych przedsiębiorstw. Coraz więcej pracodawców rozumie, że zdrowie i komfort zespołu są bezpośrednio związane z jakością środowiska pracy. Dzięki przemyślanej aranżacji biura można wspierać efektywność, kreatywność i zaangażowanie pracowników. Liczy się nie tylko ergonomia, ale też strefy regeneracji, w których zespół może odpocząć i odzyskać energię. Dbanie o wellbeing nie jest już tylko trendem projektowym – staje się koniecznością wspierającą zdrowie i produktywność pracowników.

Wellbeing jako fundament zdrowej organizacji

Dbanie o dobrostan człowieka – jego zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne, a także poczucie satysfakcji i szczęścia – coraz wyraźniej przenika do sposobu, w jaki projektuje się przestrzenie biurowe. Wellbeing w środowisku pracy nie sprowadza się wyłącznie do wygodnych stanowisk. Obejmuje całościowe podejście do funkcjonowania pracowników, w tym:

Oprócz kultury organizacyjnej równie ważny jest sam kształt przestrzeni, w której pracujemy. Aranżacja biura, która nie uwzględnia fizycznych i psychicznych potrzeb pracowników, może przyczynić się do podniesienia poziomu stresu, utrudniać koncentrację, a nawet prowadzić do poczucia izolacji. Natomiast przestrzeń zaprojektowana z myślą o wellbeing wspiera równowagę emocjonalną, sprzyja lepszym relacjom i zwiększa ogólną satysfakcję z pracy.

Natalia Ośko, psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym, podkreśla, że dobrze zaprojektowana przestrzeń biurowa powinna odpowiadać na zróżnicowane potrzeby pracowników – wynikające z ich stylu funkcjonowania, temperamentu czy neuroróżnorodności. Uwzględnienie tych różnic już na etapie projektu jest wyraźnym sygnałem dbałości o dobrostan zespołu, pokazuje przyszłym pracownikom, że są ważni.

Czynniki, które kształtują komfort pracy w biurze

Biuro, w którym pracownik spędza większość dnia, może regulować jego emocje i wpływać na poczucie komfortu, a także wspierać lub osłabiać procesy poznawcze. Wszystko zależy od tego, jak została zaaranżowana przestrzeń i na ile odpowiada ona realnym potrzebom użytkowników.

Światło naturalne

Światło naturalne jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na samopoczucie człowieka. Oddziałuje na rytm dobowy i jakość snu, a także na poziom koncentracji i produktywność. Biura wyposażone w duże przeszklenia, rozproszone punkty świetlne oraz właściwie dobraną temperaturę barwową oświetlenia sztucznego pozwalają dłużej utrzymać wysoką wydajność przy mniejszym zmęczeniu oczu.

Akustyka pomieszczeń

Akustyka we wnętrzach odgrywa istotną rolę w zapewnieniu komfortu pracownikom. Zbyt wysoki poziom hałasu zwiększa stres, obniża koncentrację i utrudnia komunikację w zespole. Aby wyeliminować te problemy, warto zastosować dobrze zaplanowane strefy cichej pracy, panele dźwiękochłonne, tekstylia oraz meble absorbujące dźwięk. Takie rozwiązania umożliwiają komfortową pracę w skupieniu i pomagają redukować zmęczenie psychiczne.

Otoczenie wypełnione roślinnością

Obecność roślinności i elementów natury w przestrzeni biurowej poprawia estetykę wnętrza oraz pomaga redukować napięcie i poziom stresu. Otoczenie zieleni sprzyja lepszemu nastrojowi i wspiera kreatywność. Nawet niewielkie akcenty roślinne w strefach wspólnych czy przy stanowiskach pracy mogą znacząco podnieść komfort i dobre samopoczucie pracowników.

Natalia Ośko przybliża, jak ważna dla dobrostanu pracowników jest przestrzeń biurowa. Wyjaśnia, że biuro projektowane z myślą o człowieku, uwzględniające jego biologiczne potrzeby, dostęp do światła i natury, możliwość odpoczynku czy swobodnego poruszania się, może znacząco wpływać na regulację emocji, koncentrację, kreatywność oraz współpracę w zespole:

Przestrzeń proludzka, uwzględniająca biologiczne potrzeby — dostęp do światła i natury, możliwość budowania relacji, odpoczynku i spokoju czy swobodnego poruszania się — może pozytywnie wpływać na regulację emocji, koncentrację, kreatywność oraz współpracę w zespole. Dobrze pracuje się w miejscu, w którym nawet w sytuacji stresu można wybrać warunki sprzyjające rozwiązaniu problemu, np. skorzystać ze strefy ciszy albo spokojnie wypić kawę ze współpracownikiem. Uważność architektów na te aspekty może stać się jedną z wielu cegiełek wspierających zdrowie psychiczne pracownika i ograniczających ryzyko przebodźcowania czy wypalenia zawodowego.

Podczas projektowania nowoczesnych biur należy uwzględnić różne formy pracy, takie jak praca kreatywna, praca zespołowa, spotkania czy praca indywidualna wymagająca głębokiej koncentracji. Obecnie standardem stają się elementy, takie jak ergonomiczne wyposażenie, odpowiednia jakość powietrza oraz naturalne materiały. Dzięki nim można realnie wpłynąć na komfort pracy i zdrowie pracowników.

Barnaba Grzelecki, architekt i właściciel pracowni BIT CREATIVE, wyjaśnia, jak w praktyce wygląda projektowanie biur zgodnie z zasadami wellbeing. Podkreśla, że każda decyzja w procesie aranżacji przestrzeni, od rozmieszczenia stanowisk, przez wybór materiałów, po organizację stref wspólnych, powinna być podejmowana z myślą o komforcie i potrzebach pracowników:

Projektowanie biur w duchu wellbeing oznacza, że każda decyzja – od rozmieszczenia stanowisk, przez rodzaj materiałów, po kształt stref wspólnych – jest podejmowana z myślą o człowieku. Biuro nie powinno zmuszać pracowników do adaptacji do przestrzeni, lecz umożliwiać im naturalną i komfortową pracę, regenerację oraz współpracę. W projektach duży nacisk kładziemy na elastyczność przestrzeni. Dzięki przemyślanym strefom do pracy indywidualnej, zespołowej i regeneracyjno-socjalnej, pracownicy mają możliwość wyboru środowiska dostosowanego do aktualnych zadań. To z kolei przekłada się na lepsze skupienie, efektywność i satysfakcję z pracy.

Strefy regeneracji – odpoczynek wpisany w codzienną pracę

W nowoczesnych biurach uwzględniających wellbeing powstają strefy regeneracji, takie jak pomieszczenia do medytacji, krótkich drzemek czy wyciszenia. W ostatnich latach stały się one standardem w projektowaniu przestrzeni biurowych. Umożliwiają obniżenie poziomu stresu, wspierają kreatywność i sprzyjają efektywnemu podejmowaniu decyzji. Pracownicy korzystający z takich stref rzadziej odczuwają przeciążenie psychiczne i fizyczne, co przekłada się na wyższą jakość ich pracy.

Barnaba Grzelecki z pracowni BIT CREATIVE wyjaśnia, że tworzenie funkcjonalnej przestrzeni wymaga nie tylko estetyki, ale przede wszystkim precyzyjnego dopasowania rozwiązań do rzeczywistych potrzeb pracowników i sposobu funkcjonowania całej organizacji:

Dobrze zaprojektowane biuro nie opiera się jedynie na estetyce, ale na precyzyjnym doborze rozwiązań, które ograniczają hałas, minimalizują przebodźcowanie i wspierają naturalne rytmy funkcjonowania. Analizujemy, w jaki sposób pracownicy przemieszczają się po biurze, gdzie rozmawiają, gdzie pracują w skupieniu – architektura musi to odzwierciedlać. Każdy projekt zaczynamy od zrozumienia organizacji – jej struktury, sposobu pracy i realnych potrzeb użytkowników. Rozmawiamy z inwestorem o charakterze procesów, ale bardzo często uzupełniamy tę wiedzę ankietami lub warsztatami z pracownikami. Dzięki temu wiemy, jakie aktywności wymagają ciszy, gdzie potrzebna jest większa współpraca, a które zespoły pracują w rytmie zadaniowym. Projektowanie biura bez takiej diagnozy jest działaniem na oślep. Dopiero gdy mamy pełen obraz funkcjonowania firmy, możemy stworzyć przestrzeń, która odpowiada na jej codzienne wyzwania i faktycznie wspiera ludzi w pracy.

Co daje projekt biura uwzględniający potrzeby pracownika?

Biuro zaprojektowane z myślą o pracownikach wspiera zdrowie fizyczne i psychiczne, poprawia koncentrację oraz wzmacnia poczucie przynależności do zespołu. Przemyślane strefy pracy łączą współpracę, skupienie i regenerację, dzięki czemu praca staje się wygodniejsza i bardziej efektywna.

