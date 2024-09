Wyposażenie okien połaciowych – standardowe i dodatkowe

Autor: VELUX Standardowym dodatkiem do okna dachowego jest kołnierz zewnętrzny, dobierany do jego typu oraz rodzaju pokrycia

Studiując katalogi okien do dachów skośnych zauważymy, że oprócz samej stolarki oferowane są liczne dodatkowe i przy tym konieczne akcesoria oraz szereg wyposażenia opcjonalnego. Wyjaśniamy zatem, co trzeba, a co można dokupić do okien, aby zapewnić maksymalny komfort ich użytkowania.

Spis treści

Wyposażenie typowe okien połaciowych

Do poruszania skrzydłem okiennym służy albo klamka, albo poziomy, ruchomy uchwyt. Klamka może być zamocowana w dolnej lub górnej części skrzydła. Uchwyt jest zawsze na górze.

Jeśli okna mają znaleźć się nisko – wtedy korzystniej zainstalować okna z klamkami w górnej części i odwrotnie, kiedy okna będą położone wysoko, lepiej aby klamka była jak najniżej. W oknach znajdują się też nawiewniki, zapewniające dopływ powietrza z zewnątrz.

Kołnierze i opaski uszczelniające

Cena okna nie obejmuje elementów wykończeniowych i uszczelniających, w tym kołnierzy zewnętrznych. Kołnierze dobiera się do konkretnego rodzaju pokrycia dachowego. Inne są bowiem potrzebne do pokryć płaskich a inne do dachówek lub blachodachówek.

Kołnierze wykonywane są najczęściej z ocynkowanej i powlekanej blachy stalowej, ewentualnie z blachy miedzianej lub cynkowo-tytanowej. Kolor kołnierza dobiera się tak, by pasował do barwy pokrycia dachowego. Żeby można było mówić o poprawnym montażu okna, konieczne jest też ułożenie wokół ościeżnicy materiału termoizolacyjnego, na przykład wełny mineralnej oraz połączenie okna z hydroizolacją i paroizolacja dachu. Wymaga to od instalatorów doświadczenia i dokładności.

Żeby uprościć sprawę, producenci oferują jako dodatek do okien tak zwane zestawy uszczelniające. Zawierają opaskę termoizolacyjną (ze spienionego polietylenu lub wełny owczej), zewnętrzny fartuch paroprzepuszczalny i wewnętrzny – paroizolacyjny (wraz z taśmami mocującymi), dopasowane do wymiaru konkretnego okna.

Jeśli dach ma zbyt mały kąt nachylenia połaci, to wówczas do okna trzeba dokupić specjalny kołnierz, który zwiększy ten kąt o 10º.

Wyposażenie opcjonalne

Przeglądając ofertę okien danego producenta od razu zauważymy, że ceny dotyczą modeli podstawowych. Wszelkie ulepszenia i dodatkowe elementy są płatne oddzielnie. Dodatkowa kwota pozwoli więc podnieść funkcjonalność okna, zwiększyć komfort obsługi, poziom bezpieczeństwa antywłamaniowego, parametry termoizolacyjne, szczelność akustyczną, wygląd. Luksusowe modele okien dachowych mają na przykład szyby powleczone substancją ograniczającą ich brudzenie i sprawiającą, że okna łatwiej jest doczyścić. Za dodatkowa opłatą można zamówić okno dachowe w dowolnej kolorystyce i ze szprosami.

Typowym elementem dokupowanym wraz z oknem są osłony zacieniające. Rolety zewnętrzne potrafią po zamknięciu całkowicie zasłonić okno. Wtedy też zwiększają stopień ochrony antywłamaniowej, wyciszają szybę, a także w pewnym stopniu poprawiają izolacyjność termiczną okna. Dokupuje się je do konkretnego modelu i wymiaru okna. Instalowane są w górnej części jego ościeżnicy. Mogą być sterowane ręcznie lub elektrycznie. Dostępne są również rolety zasilane energią słoneczną.

Od zewnątrz, zamiast rolet, można zainstalować markizy. Zamiast płaszcza z wąskich lamelek mają tkaninę zrobiona jest z włókien szklanych i powlekana PCW. Nawija się na wałek połączony z silnikiem, ukryty w obudowie z aluminium. Markiza ma boczne prowadnice naprężające tkaninę i zwiększające jej odporność na nagłe podmuchy wiatru. Mechanizm napędowy może być zasilany energią słoneczną. Niektóre modele mają czujnik nasłonecznienia. Markiza samoczynnie się wtedy rozsuwa gdy słońce zaczyna intensywniej świecić. Siatkowa tkanina markiz nie zasłania widoku na okolicę, a przy tym potrafi ograniczyć nasłonecznienie i nagrzewanie się pomieszczeń. Od wewnątrz można natomiast zainstalować rolety zewnętrzne z płaszczem tkaninowym. Jedne całkiem odcinają dostęp światła słonecznego, a inne tylko go ograniczają.

Żaluzje stosuje się aby ograniczyć nasłonecznienie lub skierować promienie słoneczne w odpowiednim kierunku. Zbudowane są bardzo podobnie jak żaluzje do okien pionowych. Przed natrętnymi insektami uchronią z kolei moskitiery.

Do okien można także dokupić gotowe szpalety. To zestawy elementów (malowane płyty drewnopochodne) służących do szybkiego i poprawnego wykończenia wnęk okiennych od wewnątrz.

Autor: FAKRO Zamawiając okna dachowe warto zastanowić się nad ich dodatkowym wyposażeniem w osłony zacieniające. Mogą to być żaluzje lub rolety wewnętrzne

Mechanika sterująca i systemy zdalnej obsługi

Jeszcze niedawno radzono, by w urządzenia sterujące skrzydłami okien połaciowych wyposażać te z nich, które inwestor zamierza umieścić na tyle wysoko, że nie dałoby się do nich sięgnąć bez użycia drabiny. Dziś automatyka stała się powszechna i popularna. Do wielu modeli okien dachowych można dokupić urządzenie do elektrycznego sterowania skrzydłem. Są jednak i takie, które mają wbudowany napęd. Siłownik ukryty jest w konstrukcji okna, a uruchamia się go przełącznikiem lub pilotem, ale coraz częściej służy do tego zwykły smartfon z zainstalowaną aplikacją dostarczoną przez producenta okien lub firmę, której system smart home jest rozprowadzony w pomieszczeniach.

Napęd kupuje się od producenta, którego okna wybraliśmy. Składa się z trzech elementów – centralki sterującej, siłownika poruszającego skrzydłem i urządzenia do obsługi. Najnowocześniejsze napędy maja centralki zdolne obsługiwać kilka okien. Współczesne systemy inteligentnego sterowania pozwalają programować obsługę okien, dzięki czemu da się ustawić cykle otwierania, uchylania i zamykania okien. Najlepsze okna mają od zewnątrz ogniwa fotowoltaiczne, które zasilają napęd. Przydadzą się czujniki deszczu, reagujące na krople wody lub śniegu i powodujący natychmiastowe zamknięcie skrzydła. Nie mniej korzystne jest wyposażenie okien w czujniki wiatru. Gdy jego siła przekroczy ustalony poziom, skrzydło zostanie automatycznie zamknięte i nie będzie tłuc o ościeżnicę.

Aby cieszyć się możliwościami elektronicznych dodatków do okien połaciowych, warto już na etapie budowy doprowadzić zasilające przewody dwużyłowe (2x1,5 mm2) w te miejsca, gdzie przewidziano przeszklenia.

