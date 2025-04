Izolacja akustyczna drzwi i okien. Od czego zależy izolacyjność akustyczna okien i drzwi?

9:44

Autor: Gettyimages (Credit: Rafa Jodar) Odpowiednia izolacyjność akustyczna okien i drzwi tworzy skuteczną barierę dla hałasu.

Skuteczna izolacja akustyczna drzwi i okien chroni przed hałasem z zewnątrz, co sprzyja stworzeniu komfortowych warunków do wypoczynku czy pracy. Izolacyjność akustyczna okien i drzwi jest szczególnie istotna w przypadku obiektów wielorodzinnych. Nowoczesne okna i drzwi są wyposażone w różne rozwiązania tłumiące dźwięki i poprawiające izolacyjność akustyczną.

Spis treści

Izolacyjność akustyczna okien i drzwi – wskaźnik Rw

Izolacyjność akustyczna okien i drzwi to parametr, który określa ich zdolność do tłumienia dźwięków. Im jest on wyższy, tym wyższa dźwiękoszczelność. Znaczenie ma także poziom natężenia dźwięku, wyrażany w decybelach (dB). Ogólnie przyjmuje się, że dopuszczalna norma hałasu w dzień w pomieszczeniach mieszkalnych powinna wynosić 30-40 dB, zaś w nocy 25-35 dB. Wybierając drzwi i okna do mieszkania, należy dążyć do tego, aby poziom hałasu był utrzymywany w ww. zakresach.

W kontekście komfortu akustycznego w budynkach stosuje się kilka kluczowych parametrów. Najważniejszym z nich jest współczynnik izolacji akustycznej Rw, który stanowi miarę zdolności przegrody budowlanej (ściany, okien, drzwi) do tłumienia dźwięku. Rw wyrażony jest w decybelach (dB) hałasu, który został wytłumiony. Im wyższa wartość parametru Rw, tym lepsza izolacja akustyczna i mniejsze przenikanie dźwięków. Rw określa się na podstawie pomiarów laboratoryjnych przeprowadzanych zgodnie z normą ISO 717-1. Współczynnik Rw dla okien z reguły wynosi ok. 30-45 dB, a Rw dla drzwi wejściowych co najmniej 30 dB.

Aby jeszcze lepiej określać izolacyjność akustyczną w specyficznych warunkach hałasowych, do wyznaczenia współczynnika Rw wykorzystuje się również widmowe wskaźniki adaptacyjne C i Ctr. Wskaźnik C to widmowy wskaźnik adaptacyjny dla widma płaskiego, a wskaźnik Ctr to widmowy wskaźnik adaptacyjny przy przewadze niskich częstotliwości.

Sposób wyznaczania parametrów izolacji akustycznej okien i drzwi określono w normie PN-EN ISO 717 1:1999+A1:2008 „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych”. Natomiast wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej przegród i elementów w budynkach są zawarte w normie PN-B-02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.

Izolacyjność akustyczna okien – od czego zależy?

Izolacyjność akustyczna okien to dość złożone zagadnienie, które wynika ze skomplikowanej i różnej konstrukcji stolarki okiennej. Na przenikanie hałasu przez okna mają wpływ:

wielkość i kształt okien,

grubość, liczba, sposób mocowania szyb i odstępy między nimi,

rodzaj i konstrukcja profili,

kształtowniki i uszczelnienia,

okucia okienne,

nawiewniki,

sposób montażu okien,

jakość materiałów.

Najefektywniejsze tłumienie hałasu cechuje okna z wielowarstwowym przeszkleniem (szczególnie korzystne są układy potrójne), z różnymi grubościami warstw szkła oraz zastosowaniem przynajmniej jednej szyby o dużym ciężarze powierzchniowym. Taka budowa powoduje zmianę charakterystyki fal dźwiękowych, a w rezultacie lepszą dźwiękoszczelność. Lepszą izolacyjność akustyczna okna można uzyskać poprzez wybór szyb laminowanych z folią akustyczną.

W odniesieniu do profili okiennych, trzeba zwrócić uwagę na kilka aspektów. Znaczenie dla izolacyjności akustycznej ma nie tylko grubość samych profili okiennych, ale także zastosowane wzmocnienia czy liczba komór kształtowników. Ochronę przed hałasem zapewniają specjalne wkładki izolacyjne i obecność komór powietrznych.

Uszczelnienie okien powinno być wykonane z odpowiedniej jakości materiału – znaczenie ma tu trwałość, giętkość i odporność na starzenie. W zależności od linii okna, zaleca się systemy trzech lub czterech uszczelek. Dodatkowo, warto ograniczać liczbę nawiewników, które są niekorzystne z punktu widzenia dźwiękoszczelności.

Należy też zwracać uwagę na jakość i trwałość okuć okiennych – najlepiej, aby były one o podwyższonej trwałości. Dobrej jakości okucia pozytywnie wpływają na izolację dźwiękową całego okna. Na rynku dostępne są też okucia z regulacją siły docisku skrzydła do ościeżnicy. Za pomocą zmiany ustawienia specjalnych grzybków ryglujących można w łatwy sposób zmienić docisk, a tym samym zwiększyć szczelność i ograniczyć przenikanie dźwięków z zewnątrz.

Izolacyjność akustyczna okna zależy również od profesjonalnego montażu, zgodnie z zaleceniami producenta. Stabilne i sztywne osadzenie okien, bez szczelin, z wykorzystaniem odpowiednich materiałów izolacyjnych (pianki montażowe, silikony akustyczne) to kolejny warunek dźwiękoszczelności okien.

Chociaż do hałasu w przestrzeni miejskiej można się w pewnym zakresie przyzwyczaić, należy pamiętać, że jest to nie tylko niekomfortowe, ale również szkodliwe dla zdrowia. Nadmierny hałas powoduje m.in. zaburzenia koncentracji, problemy z zasypianiem, wpływa negatywnie na samopoczucie, zakłóca spokój i optymalny wypoczynek. W budynkach mieszkalnych położonych niedaleko lotnisk, linii kolejowych i innego typu infrastruktury generującej wysoki poziom hałasu zaleca się montaż okien o podwyższonej dźwiękoszczelności.

Jak zwiększyć izolacyjność akustyczną okien?

Izolacyjność akustyczna okna można zwiększyć poprzez zastosowanie następujących rozwiązań:

montaż rolet zewnętrznych lub okiennic,

montaż rolet wewnętrznych akustycznych,

zastosowanie folii akustycznych PVB,

montaż dodatkowych uszczelek,

zastosowanie zasłon w pomieszczeniach,

kontrola i wymiana nawiewników na dźwiękoszczelne.

Od czego zależy izolacyjność akustyczna drzwi i jak ją poprawić?

Izolacyjność akustyczna drzwi zależy od:

powierzchni drzwi,

wielkości i rodzaju przeszklenia (szyby pojedyncze czy zespolone),

wypełnienia skrzydła,

rodzaju drzwi (jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe),

uszczelnienia i docisku uszczelki na obwodzie,

poprawnego montażu: drzwi (ułożenie na zawiasach), uszczelek i zamków,

rodzaju zastosowanego zamka (związanego z tym docisku na obwodzie).

Dobre właściwości dźwiękoszczelne osiągają drzwi wielowarstwowe klejone, jednak tego typu konstrukcje muszą być odpowiednio zaprojektowane pod względem izolacji akustycznej. Gdy ten warunek będzie spełniony, można zwiększyć właściwości akustyczne skrzydła drzwiowego poprzez zastosowanie uszczelnienia na całym obwodzie. Istotne jest, aby stosować odpowiednio dobrane uszczelki, a ich montaż był precyzyjny.

Efektywnym sposobem na zwiększenie dźwiękoszczelności jest montaż drzwi podwójnych z przedsionkiem (śluzą powietrzną) wyłożonym ustrojami dźwiękochłonnymi (elementami przestrzennymi pochłaniającymi energię dźwiękową). Dodatkowe wygłuszenie drzwi można uzyskać poprzez tapicerkę drzwiową, matę wygłuszającą bądź piankową izolację akustyczną. Oprócz wyciszenia, dodatkową korzyścią jest tu zwiększenie izolacyjności cieplnej drzwi oraz poprawa ich estetyki.

