Okna i rolety – Twoje wnętrze, Twoje chwile!

Nie pamiętamy dni, lecz wyjątkowe chwile. Nowe mieszkanie to nie tylko przestrzeń, ale także opowieść o Twoim życiu. Wnętrze, które urządzamy po swojemu, to coś więcej niż estetyka – to sposób na wyrażenie siebie, tworzenie atmosfery i przeżywanie codziennych radości.

Na poddaszu nie może zabraknąć okien dachowych, które wpuszczają naturalne światło. Jest ono źródłem energii, poprawia samopoczucie i jakość życia. Rolety wewnętrzne, montowane na oknach FAKRO, nie tylko dekorują wnętrze, ale również zapewniają kontrolę nad światłem, tworząc idealne warunki do pracy i odpoczynku. Wybierając odpowiednie rolety, możemy stworzyć przestrzeń, w której każda chwila będzie wyjątkowa. Do wyboru mamy m. in. standardowe rolety ARP, zaciemniające ARF oraz rolety plisowane APF z systemem top-down.

Zacznijmy od kontroli światła

Zaciemniająca roleta ARF na oknach dachowych to gwarancja wielu korzyści dla Twojego poddasza. Dzięki specjalnemu materiałowi, który blokuje światło dzienne, zapewnia nie tylko zaciemnienie w chwilach, gdy potrzebujemy odpoczynku, ale także tworzy przyjemny mrok nawet podczas słonecznych dni. Możliwość regulacji dopływu światła poprzez zatrzymanie rolety w dowolnym miejscu dostosowuje ilość naturalnego światła do własnych potrzeb i preferencji.

Dekoracja poddasza

Roleta ARF to nie tylko bogata paleta kolorów i wzorów inspirowanych aktualnymi trendami. W wersji ARF Print istnieje również możliwość personalizacji – możesz ozdobić wnętrze roletą z indywidualnym nadrukiem, dopasowanym do Twojego stylu. Innym popularnym rozwiązaniem jest roleta plisowana APF z systemem top-down. To idealne rozwiązanie do nowoczesnych wnętrz, które wpisuje się w aktualne trendy. Dodatkowo, roletę można ustawić w dowolnej pozycji – zarówno od góry, jak i od dołu okna – co pozwala na jeszcze lepszą kontrolę światła.

Komfort obsługi

Sterowanie roletą ARF czy ARP może odbywać się na różne sposoby, w zależności od potrzeb użytkownika. Wersja ręczna jest idealna dla osób ceniących tradycyjne rozwiązania, natomiast nowoczesne systemy bezprzewodowe Z-Wave czy WiFi Tuya umożliwiają sterowanie roletą za pomocą pilota lub aplikacji ze smartfona. Model ARF Z-Wave Solar to krok w kierunku nowoczesnych technologii – sterowanie odbywa się zdalnie, a źródłem zasilania rolety jest panel solarny. Decydując się na oryginalne rolety FAKRO, masz pewność idealnego dopasowania do okien dachowych oraz łatwego montażu. Co więcej, wybór rolet od producenta eliminuje ryzyko utraty gwarancji na okna dachowe. Bez względu na to, jaki typ rolety wybierzemy, może mieć pewność, że będzie ona idealnie dopasowana do okna dachowego. Zamontowana na oknie dachowym FAKRO zapewni kontrolę nie tylko nad światłem, ale również prywatnością i co ważne podkreśli aranżację wnętrza.

