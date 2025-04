TRENDY wśród okuć do drzwi, WALA kształtuje współczesne projekty

Autor: WALA

Każdy detal ma znaczenie – szczególnie w czasach, gdy o wartości projektu decyduje nie tylko jego całościowa forma, ale również dbałość o najdrobniejsze elementy. Choć okucia do drzwi, takie jak zawiasy, uchwyty czy klamki, bywają często traktowane jako drugoplanowe, w rzeczywistości pełnią rolę wizualnej „kropki nad i”, która definiuje styl, komfort oraz jakość użytkowania przestrzeni. Warto więc przyjrzeć się trendom, które dziś dominują na rynku okuć i które decydują o rosnącym uznaniu wśród architektów, projektantów oraz użytkowników końcowych, skutecznie kształtując charakter współczesnych realizacji.

Minimalizm nieustannie na topie

Okucia drzwiowe mają jedno kluczowe zadanie: idealnie spełniać swoją rolę, nie odciągając uwagi od tego, co najważniejsze. Właśnie dlatego subtelny minimalizm od lat zdobywa uznanie architektów i inwestorów. Klamki panelowe H7 i H6 marki WALA to esencja tego trendu. Ich dyskretna forma, wsparta szeroką gamą wykończeń w palecie lakierów RAL, oraz powłok min. imitacja stali nierdzewnej, miedzi i złota, pozwalają perfekcyjnie dopasować je do kolorystyki panelu drzwiowego, zachowując harmonijną spójność całego projektu.

Autor: WALA Złota klamka do drzwi H7

Jednym z największych hitów ostatnich lat są ukryte zawiasy do drzwi wejściowych, które idealnie wpasowują się w trend minimalizmu. Ich unikalność tkwi w całkowitej niewidoczności przy zamkniętych drzwiach – zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Montowane są w przymyku drzwiowym, dzięki czemu powstaje efekt jednolitej, zlicowanej powierzchni. To rozwiązanie stworzone z myślą o nowoczesnych, ekskluzywnych realizacjach, gdzie liczy się nienaganna estetyka.

Autor: WALA Zawias ukryty WU1R+ uchwyt modułowy

Wśród minimalistycznych rozwiązań szczególną uwagę przyciągają także zawiasy rolkowe. Ich subtelna, smukła forma oraz charakterystyczny kształt rolki sprawiają, że prezentują się niezwykle stylowo. Mimo minimalistycznego wyglądu, wyróżniają się imponującą wytrzymałością – ich nośność sięga 160 kg. Ponadto wszystkie zawiasy przebadane są wg. normy 1935. To czyni je idealnym rozwiązaniem do najbardziej wymagających zastosowań.

Pełna personalizacja

Współczesne projektowanie coraz częściej odchodzi od gotowych, uniwersalnych rozwiązań na rzecz indywidualnego dopasowania. Personalizacja okuć drzwiowych to przede wszystkim kwestia funkcjonalności, ponieważ dobrze zaprojektowany uchwyt powinien harmonijnie współgrać z charakterem przestrzeni i odpowiadać na konkretne potrzeby użytkownika. Dzisiaj to już świadoma decyzja – sposób na to, by wyjść poza schemat i nadać wnętrzu swój własny rytm.

Firma WALA, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, stworzyła serię modułowych uchwytów MPS31, umożliwiając naprawdę szeroki zakres personalizacji. Dzięki przemyślanej konstrukcji można dowolnie modyfikować długość, kształt i wykończenie, tworząc uchwyt dopasowany zarówno do stylistyki drzwi, jak i całego wnętrza. Można kreować. Można eksperymentować. Można zaprojektować coś, czego jeszcze nie było. Modułowa budowa pozwala na swobodne komponowanie elementów, co daje architektom i inwestorom większą elastyczność w doborze okuć. To uchwyt dla tych, którzy nie chcą wybierać z katalogu – lecz stworzyć własny katalog rozwiązań.

Autor: WALA Uchwyty modułowe- miedź brąz MPS31T4

Robiąc kolejny krok poza utarte schematy i poruszając wyobraźnię można wykorzystać formę multiplikacji. Zabawa formą poprzez eksperymenty w długościach, wykończeniach czy łączenie różnych modeli z serii MPS31 pozwalają zmienić uchwyt w niepowtarzalne dzieła sztuki. To podejście umożliwia stworzenie nieszablonowych, a jednocześnie spójnych rozwiązań, które podkreślają indywidualny charakter przestrzeni. Uchwyty modułowe to całkiem nowy poziom personalizacji w świecie okuć drzwiowych.

Innowacyjność w odpowiedzi na potrzeby

Drzwi zewnętrzne stanowią jeden z kluczowych elementów budynku – są jego wizytówką i pierwszym detalem, który przyciąga wzrok. Ich projektowanie i produkcja wymagają innowacyjnego podejścia, uwzględniającego zmieniające się trendy oraz potrzeby użytkowników końcowych. Coraz częściej inwestorzy oraz architekci sięgają po masywne, wielkogabarytowe skrzydła, które nadają elewacji prestiżowy, nowoczesny charakter. Aby takie drzwi działały płynnie i co najważniejsze bezawaryjnie, niezbędne są odpowiednie zawiasy, które sprostają wysokim wymaganiom zarówno pod względem technicznym, jak i wizualnym.

Zawiasy PIVOT WALA to rozwiązanie, które umożliwia lekkie i komfortowe otwieranie nawet monumentalnych drzwi. Dzięki zastosowanej technologii przeniesionej osi obrotu, skrzydło nie opiera się na tradycyjnych zawiasach, lecz obraca się wokół specjalnie zaprojektowanego mechanizmu. Taka konstrukcja sprawia, że nawet bardzo ciężkie drzwi, o wadze dochodzącej do 500 kg, mogą być obsługiwane z łatwością, bez generowania nadmiernego oporu czy przeciążania konstrukcji. A co więcej – całość sprawia wrażenie unoszenia się w powietrzu, dając niesamowity efekt wizualny.

Autor: WALA Zawias PIVOT

Choć zawiasy PIVOT to przede wszystkim innowacyjne rozwiązanie techniczne, ich design został dopracowany w najmniejszych szczegółach. Są projektowane z myślą o harmonijnym dopasowaniu do drzwi, co oznacza, że nie wymagają dodatkowej adaptacji do profilu. Ich elegancki design oraz precyzyjnie zaprojektowane tworzywa maskujące sprawiają, że całość nabiera spójnego wyglądu, który nie rzuca się w oczy.

Lekkość formy

Szklane powierzchnie przestały być jedynie elementem dekoracyjnym – dziś są wyznacznikiem nowoczesnej architektury, definiując zarówno przestrzeń, jak i komfort jej użytkowania. Transparentne ściany, drzwi i balustrady otwierają wnętrza na światło, powiększając je optycznie i nadając im lekkości. Ale to nie samo szkło gra tu pierwsze skrzypce – kluczowe znaczenie mają okucia, które decydują o funkcjonalności i estetyce, ale przede wszystkim o bezpieczeństwie.

Wśród współczesnych okuć drzwiowych do szkła na szczególną uwagę zasługują klamki magnetyczne, których minimalistyczna forma i intuicyjne działanie idą w parze z najwyższą jakością wykonania. Firma WALA oferuje rozwiązania dostosowane do różnych potrzeb: model H4 o ponadczasowej, prostej formie czy nowoczesny H5 z charakterystycznym wycięciem w rękojeści w postaci okienka. Dla pomieszczeń sanitarnych dostępna jest również wersja z blokadą B1, zapewniająca bezpieczeństwo i prywatność.

Nie można zapominać także o alternatywie dla tradycyjnych klamek – uchwytach do szkła, które otwierają nowe możliwości aranżacyjne. Ich różnorodność form i wykończeń sprawia, że doskonale komponują się zarówno z nowoczesnymi, jak i klasycznymi wnętrzami.

Autor: WALA Okucia do szkła

Kluczowym elementem szklanych drzwi są również zawiasy, które muszą sprostać nie tylko wymaganiom estetycznym, ale przede wszystkim wytrzymałościowym. Ciężkie, hartowane tafle szkła wymagają okuć najwyższej klasy – precyzyjnie wykonanych, trwałych i jednocześnie subtelnych, by harmonijnie wpisywały się w wystrój wnętrza. Zawiasy WALA posiadają 12 klasę użyteczności, co gwarantuje ich niezawodność nawet w intensywnie eksploatowanych przestrzeniach.

Smart design w trosce o bezpieczeństwo

Już dawno minęły czasy, gdy uchwyty drzwiowe były tylko prostymi, funkcjonalnymi elementami wyposażenia. Ewoluowały one w istotne detale, które znacząco podnoszą estetykę drzwi. Jednakże, czym byłby nowoczesny wygląd bez innowacyjnych rozwiązań technologicznych? Wprowadzenie systemów kontroli dostępu do uchwytów drzwiowych pozwala na osiągnięcie synergicznych efektów, z równoczesnym połączeniem funkcjonalności i nowoczesnego designu.

Autor: WALA MPS31 T1-INOX- mikrosensor w uchwycie

Czytnik linii papilarnych to rozwiązanie, które znacząco podnosi standard codziennego życia, eliminując potrzebę noszenia kluczy czy zapamiętywania skomplikowanych haseł. Prostym w obsłudze, a równocześnie zapewniającym spokój i bezpieczeństwo rozwiązaniem są klawiatury numeryczne, które również mogą być umieszczone w pochwytach. Wśród systemów kontroli dostępu stabilną pozycję zajmują oczywiście mikroprzełączniki i sensory dotyku, których funkcjonalność od lat sprawdza się zarówno w przestrzeni firmowej, jak i prywatnej. Niesłabnącą popularnością cieszą się rozwiązania bazujące na zamontowaniu oświetlenia LED w uchwycie. Zapewnia ono jednolite, stałe światło bez efektu migotania, idealne do podkreślenia drzwi wejściowych, numeru budynku lub pomieszczenia, a nawet uwydatnienia struktury drewna. Wszystkie te systemy znaleźć można w ofercie firmy WALA.

Autor: WALA Multiplikacja modułowych MPS31 T3 42x12

Okucia do drzwi nie tylko stanowią kwintesencję funkcjonalności wyposażenia drzwi, ale również stają się istotnymi akcentami estetycznymi, które mają znaczący wpływ na odbiór całych drzwi. Nowoczesny design łączy estetykę z innowacyjnością, a precyzyjnie dopracowane detale nadają wnętrzom elegancji i spójności. W dobrze zaprojektowanej przestrzeni każdy szczegół ma znaczenie, a odpowiednio dobrane okucia podkreślają styl, dając poWALAjące efekty.

