Modne i ciepłe okna, drzwi i bramy na 2025 rok. Akcja Termomodernizacja + dobry montaż

Wybór odpowiedniej stolarki otworowej ma kluczowe znaczenie – nie tylko dla wyglądu domu, lecz też dla jego bilansu energetycznego. Podpowiadamy, na jakie cechy okien, drzwi i bram garażowych zwrócić uwagę i jakie są najnowsze rozwiązania w tym zakresie. Jakie rozwiązania wybrać do nowego i remontowanego domu? Patronem akcji Termomodernizacja + Dobry montaż jest Grupa Murator.

Spis treści

Nowoczesne okna – więcej światła, mniej strat ciepła

Obecnie standardem są okna z pakietem trzyszybowym, które zapewniają bardzo dobrą izolację termiczną – współczynnik przenikania ciepła dla całego okna, czyli Uw, powinien wynosić maksymalnie 0,9 W/m²K.

Coraz większe znaczenie ma również współczynnik przepuszczalności światła (Lt). Im jest on wyższy, tym jaśniejsze będzie pomieszczenie. Dzięki nowoczesnym szybom o wysokiej przejrzystości, wnętrza mogą być jasne, a zarazem cieplejsze zimą – poprzez wykorzystanie tzw. zysków cieplnych ze słońca. Popularne stają się również zestawy szybowe z dodatkową izolacją akustyczną, co jest szczególnie ważne w domach zlokalizowanych w miastach lub przy ruchliwych drogach.

W przypadku okien dachowych warto postawić na konstrukcje umożliwiające wygodne otwieranie w dwóch trybach – uchylno-obrotowym – oraz wyposażone w zabezpieczenia antywłamaniowe. Takie rozwiązania pozwalają nie tylko na łatwą wentylację pomieszczeń na poddaszu, ale także wpływają na bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Ciepłe i bezpieczne drzwi zewnętrzne

Drzwi wejściowe powinny łączyć w sobie trzy kluczowe cechy: solidność wykonania, dobrą izolacyjność termiczną i estetykę. Coraz częściej ich konstrukcję stanowi skrzydło o grubości 70–90 mm, wypełnione specjalnymi pianami lub kompozytowymi panelami izolacyjnymi. Materiały te charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami termicznymi i akustycznymi. To właśnie one odpowiadają za to, że drzwi „trzymają ciepło”, a wewnątrz domu panuje przyjemna cisza.

Na jakość drzwi wpływa również zastosowanie uszczelek wokół całego obwodu skrzydła oraz niski próg z przekładką termiczną, który eliminuje jeden z najczęstszych mostków cieplnych. Z punktu widzenia energooszczędności szczególnie istotny jest współczynnik przenikania ciepła Ud, który w drzwiach zewnętrznych powinien wynosić nie więcej niż 1,3 W/m²K. W

Nowoczesne drzwi to także gwarancja bezpieczeństwa. Dobre modele posiadają wielopunktowe ryglowanie, zawiasy antywyważeniowe, solidne zamki i możliwość montażu wkładek o podwyższonej klasie odporności antywłamaniowej. Nie można też zapominać o wyglądzie. Drzwi wejściowe często są wizytówką całego budynku, dlatego producenci oferują dziś szeroką gamę wykończeń: od minimalistycznych powierzchni w matowym antracycie, przez dekory imitujące drewno, po wykończenia metaliczne czy industrialne struktury. Coraz większą popularnością cieszy się także opcja bikolor, czyli inny kolor od strony zewnętrznej i inny od środka – pozwalający dopasować drzwi zarówno do elewacji, jak i do wystroju wnętrza.

Bramy garażowe – komfort cieplny, wygoda i nowoczesny design

Brama garażowa ma duży wpływ na funkcjonowanie całego budynku – zwłaszcza wtedy, gdy garaż stanowi część ogrzewanej bryły domu. Współczesne bramy garażowe składają się z kilku poziomych paneli o grubości od 40 do nawet 60 mm, wypełnionych pianką poliuretanową i wyposażonych w uszczelki na całym obwodzie. Takie rozwiązanie pozwala zredukować straty energii i zabezpiecza wnętrze przed chłodem. Dobre bramy osiągają współczynnik przenikania ciepła na poziomie U=1,3 W/m²K.

Coraz większe znaczenie ma też komfort codziennego użytkowania. Automatyczne napędy umożliwiają otwieranie i zamykanie bramy za pomocą pilota lub aplikacji w telefonie. Nowoczesne systemy sterowania wyposażone są w szyfrowanie sygnału, dzięki czemu niemożliwe jest jego przechwycenie czy skopiowanie.

Gdy planujemy modernizację istniejącego garażu dobrym rozwiązaniem są systemy renowacyjne, umożliwiające montaż bramy nawet w trudnych warunkach – bez potrzeby przebudowy ścian, wymiany nadproża czy równania otworów.

Ważny jest także wygląd bramy. Modne są matowe powierzchnie, subtelne przetłoczenia poziome, odcienie antracytu, grafitu oraz imitacje drewna o wyraźnej strukturze. Coraz częściej inwestorzy wybierają także systemy pozwalające na pełne dopasowanie wzornictwa bramy do okien i drzwi – tworząc jednolitą, elegancką linię stylistyczną.

Jakość montażu ma duże znaczenie

Niezależnie od tego, jak dobre produkty wybierzemy, ostateczny efekt zależy od jakości montażu. Nawet najlepiej zaizolowane okno czy drzwi nie spełnią swojej roli, jeśli zostaną zamontowane niedokładnie lub niezgodnie ze sztuką budowlaną.

Dlatego coraz częściej stosuje się tzw. ciepły montaż, czyli metodę warstwową, w której używa się specjalnych taśm paroizolacyjnych i paroprzepuszczalnych, a także systemów ram montażowych. Dzięki temu całość tworzy szczelną i trwałą konstrukcję, wolną od mostków termicznych. Równie ważne są dobre mocowania – odpowiednie kołki, wkręty i kotwy, odporne na korozję oraz dostosowane do materiału, z którego wykonane są ściany.

Dom to inwestycja na długie lata – warto więc podejmować decyzje, które zapewnią nam realne oszczędności i wygodę użytkowania. Nowoczesne okna, drzwi i bramy nie tylko dobrze wyglądają, ale przede wszystkim pomagają utrzymać ciepło, chronią przed hałasem i podnoszą komfort życia.

Zobacz polecane w ramach akcji Termomodernizacja + Dobry montaż produkty

