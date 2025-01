Okna dachowe. Wymienić czy modernizować?

Autor: Fakro Ze względu na usytuowanie okna dachowe wymagają okresowej konserwacji, aby mogły nam służyć wiele lat.

Okna zamontowane w połaci dachowej narażone są na ekstremalne warunki atmosferyczne, począwszy od letnich upałów poprzez intensywne ulewy, grad aż po zalegający śnieg. Ich trwałość zaprojektowana jest na kilkadziesiąt lat, ale tak jak wszystkie produkty, również okna dachowe zużywają się w trakcie eksploatacji. Nadchodzi więc taki moment, w którym zastanawiamy się, czy aby nie należy starych, wysłużonych okien dachowych wymienić na nowe.

W wielu przypadkach decyzja o wymianie starych okien na nowe będzie tą jedynie słuszną. Nie mniej jednak, w niektórych sytuacjach wymiana okna nie jest konieczna - czasami wystarczy tylko poprawić jego estetykę i właściwości termoizolacyjne. Lecz aby jak najdłużej cieszyć się bezawaryjnym użytkowaniem okien dachowych, należy co pewien czas je myć i poddawać okresowej konserwacji. Mowa tu o renowacji powłok lakierniczych, ewentualnie o wymianie pakietu szybowego czy starych uszczelek. W niektórych oknach dachowych starszej generacji można zamontować dodatkowe uszczelki obwodowe, których, w oknach starego typu nie stosowano.

Renowacja powłoki lakierniczej

Dzięki gotowym zestawom dedykowanym do pielęgnacji i napraw powłoki lakierniczej użytkownicy okien dachowych mogą we własnym zakresie wykonać ich konserwację. Zestaw naprawczy XMP to produkt przeznaczony do odnowy lub naprawy powłoki lakierniczej okna drewnianego w kolorze sosny oraz do konserwacji i smarowania jego zawiasów. Zastosowanie zestawu naprawczego wydłuża okres użytkowania okna oraz zapewnia jego właściwą pracę. Z kolei zestaw naprawczy XMU pomoże nam zadbać o poliuretanową powłokę lakierniczą okna drewnianego w kolorze białym.

Autor: Fakro Firma FAKRO ma gotowe zestawy, dzięki którym możemy dać oknom dachowym drugie życie.

Główne zalety zestawów naprawczych do okien dachowych:

umożliwiają renowację lub naprawę ewentualnych uszkodzeń powłoki lakierniczej okna;

wydłużają żywotność okuć okna;

profesjonalnie dobrany skład zestawu zapewnia szybką i wygodną aplikację;

łatwe i wygodne w użyciu;

poprawiają wygląd i estetykę okna;

zapewniają prawidłową współpracę pomiędzy elementami okuć działającymi na zasadzie tarcia.

Aby przedłużyć trwałość powłok lakierniczych należy przynajmniej raz w roku przeprowadzić konserwację tych powłok przemywając je czystą wodą lub z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie należy stosować płynów zawierających amoniak. Dzięki temu usuniemy z okien kurz. Ewentualne miejsca uszkodzeń mechanicznych zaleca się oczyścić papierem ściernym, odkurzyć a następnie na oczyszczone miejsca nanieść dwie warstwy lakieru.

Wymiana pakietu szybowego

Jeśli konstrukcja dachu, izolacja termiczna oraz ościeżnice, ramy i okucia okien są w dobrym stanie, wystarczy wymienić w oknie dachowym jedynie pakiet szybowy na nowy, bardziej energooszczędny. Wiąże się to z dużo mniejszą ilością pracy przy samym oknie jak i wokół niego.

Autor: Fakro Wymiana pakietu szybowego pozytywnie wpłynie na oszczędność energii cieplnej, ale i na komfort przebywania na poddaszu.

Do starszych okien proponujemy nowoczesne pakiety szybowe, posiadające wysokie parametry izolacyjne. Chronią one również przed przegrzaniem pomieszczeń w upalne dni dzięki powłoce niskoemisyjnej. Współczesne pakiety szybowe posiadają nawet kilkukrotnie lepsze współczynniki przenikania ciepła i są dużo bardziej energooszczędne. Wypełnione są gazem szlachetnym z powłoką niskoemisyjną i posiadają przenikalność cieplną pakietu szybowego w granicach 0,3 – 0,7 W/m2K. Są one 3 razy cieplejsze od szyb, które były stosowane w oknach starego typu. Czas potrzebny na wymianę szyby w starym oknie wynosi około jednej godziny. Szybko i czysto zyskujemy zupełnie nową jakość termoizolacji, unikając dodatkowych prac remontowych. Koszt wymiany szyb w wielu przypadkach zwróci się nawet już po upływie kilku lat użytkowania.

W większości przypadków nie potrzebujemy dokonywać żadnych pomiarów. Do określenia wielkości szyby wystarczy numer z tabliczki znamionowej okna. Szybka wymiana bez ingerencji w pokrycie dachowe i ocieplenie to oszczędność czasu a ponadto taką wymianę szyby możemy wykonać przez cały rok.

Autor: Fakro Przy zgłoszeniach serwisowych znacznym ułatwieniem jest dołączenie zdjęcia tabliczki znamionowej okna, która znajduje się w prawym górnym rogu skrzydła każdego okna.

Serwis FAKRO oprócz napraw świadczonych w ramach uprawnień gwarancyjnych oferuje szereg usług w ramach obsługi pogwarancyjnej produktów. Serwisanci zajmują się także modernizacją produktów, mającą na celu podniesienie parametrów technicznych już zamontowanych okien. Wykonanie tego typu usług przez profesjonalny serwis gwarantuje szybką realizację oraz pewność, że okno będzie funkcjonowało prawidłowo z zachowaniem parametrów termoizolacyjnych oraz wysokiej estetyki. Jeśli masz pytania o modernizację lub usługę serwisową możesz śmiało zapytać [email protected]. Nasza dedykowana drużyna jest gotowa służyć pomocą na każdym etapie – od momentu zakupu przez cały okres użytkowania, zapewniając fachowe porady i rozwiązywanie problemów.

Autor: Fakro Klienci FAKRO mogą być pewni, że w dowolnej chwili zapewnimy im wsparcie serwisowe i dostępność niezbędnych części zamiennych.