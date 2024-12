Napęd do drzwi tarasowych DRIVE axxent LS firmy SIEGENIA

Poznaj DRIVE axxent LS firmy SIEGENIA – ukryty napęd do drzwi tarasowych HS, który rewolucjonizuje komfort i design. Dowiedz się, jak innowacyjna technologia zapewnia ciche i szybkie działanie, łatwość obsługi oraz pełne bezpieczeństwo. Odkryj możliwości personalizacji i integracji z inteligentnym domem. Sprawdź, dlaczego ten napęd to przyszłość nowoczesnych przestrzeni!

Wszystko ukryte. Nic nie widać.

Nowy elektromechaniczny napęd DRIVE axxent LS firmy SIEGENIA, przeznaczony do drzwi tarasowych HS, to doskonałe połączenie nowoczesnego designu, funkcjonalności i komfortu użytkowania. Całkowicie niewidoczny napęd idealnie wpisuje się w wymagania komfortowej przestrzeni o najwyższym standardzie. Wszystkie komponenty odpowiedzialne za automatyczne otwieranie i przesuwanie drzwi tarasowych są całkowicie ukryte w profilu. Jedynym widocznym elementem, wskazującym na to, że mamy do czynienia z konstrukcją automatyczną jest dyskretny przycisk sterujący. Komfortowa automatyczna obsługa redukuje bariery i znacząco zwiększa dostępność przestrzeni dla każdego użytkownika.

Niezawodny w działaniu

Mechanizm działa szybko i cicho z łatwością przesuwając skrzydła o wadze do 400 kg i zachowując przy tym wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Cykl podnoszenia skrzydła trwa jedynie 3 sekundy, a prędkość przesuwu, w zależności od wagi, oscyluje w granicach 14 cm na sekundę. Sterowanie napędem odbywa się przy pomocy przycisku umieszczonego na skrzydle w miejscu klamki. Zintegrowana z przyciskiem sygnalizacja LED informuje o statusie urządzenia, zapewniając wysokie bezpieczeństwo obsługi. Napęd posiada również możliwość programowania indywidualnych ustawień takich jak: głośność sygnału dźwiękowego, jasność LED, tryb cichy, czy ustalenie dowolnej pozycji pośredniej, dzięki czemu możemy spersonalizować jego działanie zgodnie z osobistymi preferencjami.

Co napędza napęd?

Prawdziwa siła napędu DRIVE axxent LS kryje się w akumulatorze, który wyposażony jest w 3 wysokiej jakości baterie litowo-jonowe z Battery Management System. BMS to urządzenie elektroniczne zawarte w baterii, które sprawia, że jej użytkowanie jest bezpieczne. Główną rolą BMS jest mierzenie napięcia poszczególnych sekcji i zabezpieczanie baterii przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem i zwarciem zewnętrznym. Szacunkowy czas działania akumulatora wynosi około 10-15 lat w zależności od sposobu i intensywności użytkowania. W celu zmniejszenia starzenia chemicznego oraz czasowego bateria została zaprogramowana na delikatne ładowanie i rozładowywanie. Naładowany akumulator zapewnia około 130 cykli otwierania i zamykania.

Zawsze bezpieczny

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników napęd wyposażono w zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem. Gdy ruch przesuwny skrzydła zostanie zablokowany (np. przez przytrzymanie lub przeszkodę), skrzydło zatrzyma się, a następnie przesunie w przeciwnym kierunku, aby zwolnić docisk. Ponadto elektronika napędu stale monitoruje pozycję skrzydła. Ta funkcja bezpieczeństwa pozwala na rozpoznanie, że skrzydło zostało otwarte ze stanu zablokowania bez aktywności napędu. Odpowiada to nieautoryzowanemu otwarciu, przy którym uruchamia się alarm dźwiękowy. Napęd zasilany jest niskim napięciem 24 V DC, które zwiększa bezpieczeństwo obsługi. Zasilanie 24 V DC jest kompatybilne z nowoczesnymi technologiami, systemami inteligentnego domu i inteligentnymi urządzeniami sterującymi, umożliwiając użytkownikom łatwiejsze i wydajniejsze zarządzanie.

W sytuacjach awaryjnych istnieje możliwość ręcznej obsługi skrzydła.

