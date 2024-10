Przegląd centralnego ogrzewania - co trzeba sprawdzić przed sezonem grzewczym?

10:25

Autor: gettyimages Kontrola ustawień armatury gazowej to podstawa ekonomicznej i bezpiecznej pracy instalacji c.o.

Centralne ogrzewanie wymaga okresowych przeglądów. Jesień to ostatni moment na zamówienie serwisu. Przegląd techniczny centralnego ogrzewania jest szczególnie ważny przed rozpoczęciem sezonu grzewczego lub na samym jego początku. Sprawdzone powinny być nie tylko kotły, ale także kominy i cała instalacja c.o.

Spis treści

Ważna okresowa kontrola instalacji grzewczej

Sprawne centralne ogrzewanie zapewnia użytkownikom komfort cieplny przez cały sezon grzewczy. Warto pamiętać, że systematycznie przeglądane instalacje c.o. rzadziej ulegają usterkom, pracują optymalnie, zapewniając mniejsze koszty eksploatacji i, co ważne, są bezpieczne w użytkowaniu.

Okresową kontrolę urządzenia grzewczego najlepiej wykonać wczesną wiosną, tuż po zakończeniu okresu grzewczego. Wtedy od razu oczyścimy kocioł po poprzednich miesiącach intensywnej pracy i bez pośpiechu przygotujemy go do kolejnego. Warto pamiętać również, że to moment, kiedy serwisanci często mają więcej wolnych terminów, więc łatwiej możemy umówić się na wizytę.

Przegląd techniczny kotła

Dla kotłów c.o. sezon grzewczy to duże obciążenie eksploatacyjne. Bez względu na to, czy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwa stałe, płynne czy, najpopularniejszy chyba, kocioł gazowy, serwis i konserwacja nie różnią się zasadniczo. W każdym z nich należy w pierwszej kolejności sprawdzić stan techniczny wszystkich części mechanicznych: wentylatora, pompy obiegowej, zaworów odcinających, mieszaczy i ich silników, a także wymienników c.o. i c.w.u., elektrod zapłonowych i jonizacyjnych.

Powinno się też skontrolować prawidłowe działanie zapłonu elektronicznego, a także elementów zabezpieczających: zaworów bezpieczeństwa, a w przypadku kotłów z otwartą komorą spalania - czujników wypływu spalin.

Sprawdza się również szybkość reakcji zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego. Warto też skontrolować drożność filtrów siatkowych, naczynia przeponowe oraz elementy doprowadzające paliwo. Dla palnika gazowego będzie to armatura gazowa, którą należy przejrzeć pod kątem szczelności i drożności. Należy również odpowiednio ustawić proporcje gazu i powietrza.

Palniki gazowe mogą być wyposażone w jedną dyszę lub cały ich komplet, które należy skontrolować pod kątem drożności. Palnik olejowy z kolei wymaga sprawdzenia pompy olejowej, która tłoczy paliwo do komory spalania, przechodząc przez tzw. dyszę palnikową - przed sezonem grzewczym warto wymienić ją na nową, aby zapewnić stały wydatek paliwa. Co roku zaleca się także wymieniać filtr oleju. Kocioł na paliwa stałe będzie wymagał przede wszystkim gruntownego czyszczenia. We wszystkich rodzajach kotłów trzeba sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie automatyki i dokonać jej regulacji, w tym skuteczności działania regulacji temperatury c.o. i c.w.u.

Przegląd techniczny systemu kominowego

Drożność i szczelność systemu kominowego dają gwarancję prawidłowego odprowadzenia produktów spalania i możliwość pobrania świeżego powietrza w celu podtrzymania tego procesu. Komin do kotłów z tzw. otwartą komorą spalania ma konstrukcją jednościenną (pojedyncza rura) - jego drożność jest szczególnie ważna, gdyż spaliny są przez niego transportowane w sposób naturalny, dzięki różnicy temperatur. Komin powinien być wykonany z materiału odpornego na wysokie temperatury oraz kondensat o kwaśnym odczynie.

Kominy do kotłów z zamkniętą komorą spalania zazwyczaj są dwuścienne - tzw. rura w rurze. W systemie tym spaliny wyprowadzane są na zewnątrz rurą wewnętrzną, zaś rurą zewnętrzną zasysane jest świeże powietrze do procesu spalania. Powinno się bezwzględnie sprawdzić drożność i szczelność sytemu, aby uniknąć przedostawania się spalin do przestrzeni, którą zasysane jest powietrze do spalania.

Przegląd techniczny szczelności instalacji c.o.

Do obowiązków serwisanta powinno też należeć sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, szczelności instalacji obiegu c.o. i wody użytkowej, również ciśnienia w instalacji c.o. Przegląd techniczny instalacji centralnego ogrzewania powinien obejmować sprawdzenie, czy wytworzone ciepło jest transportowane do odbiorników ciepła, czyli grzejników i ogrzewania podłogowego wodnego. Układy ciśnieniowe będą wymagały ustalenia w układzie c.o. nadciśnienia w zależności od wysokości usytuowania ostatniego odbiornika ciepła. Wspomniane wcześniej filtry siatkowe trzeba dokładnie oczyścić, aby woda mogła swobodnie i bez dodatkowych oporów dotrzeć do grzejników. Warto też sprawdzić szczelność grzejników.

Pamiętaj! Po przeprowadzonym serwisie powinieneś otrzymać protokół serwisowy z wykonanego przeglądu, W przypadku przeglądu gwarancyjnego konieczne jest odnotowanie tego przeglądu również w karcie gwarancyjnej urządzenia.

Autor: gettyimages Ważne jest dokładne przeprowadzenie przeglądu technicznego urządzenia. Pompa obiegowa kotła po dłuższym czasie postoju może np. ulec zakleszczeniu. Instalator powinin dokładnie oczyścić i sprawdzić stan techniczny komory spalania oraz takich elementów, jak elektrody zapłonowe i jonizacyjne