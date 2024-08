E-protokół kominiarski obowiązkowy! Cena, wzór, co ile trzeba wykonać?

Autor: Andrzej Szandomirski E-protokół potwierdza wykonanie przeglądu przewodów kominowych. Jest obowiązkowy od 18 września 2023

E-protokół kominiarski jest obowiązkowy już od zeszłego roku. Zastąpił dokument papierowy potwierdzający przegląd kominiarski w budynku. Ten na papierze jest już nieważny. Ile kosztuje usługa? Jakie dane musi wpisać kominiarz do e-protokołu? Jak długo ważny jest protokół kominiarski?

E-protokół kominiarski - nowy obowiązek kominiarzy i właścicieli domów

Od 18 września 2023 Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest podstawowym narzędziem pracy każdego kominiarza w Polsce. Podczas kontroli kominiarskiej, a jest ona zgodnie z przepisami Prawa budowlanego obowiązkowa raz do roku, jeśli chodzi o domy jednorodzinne, kominiarz zobowiązany jest wypełnić protokół już nie na papierze, a elektroniczny, tzw. e-protokół.

Trzeba wiedzieć, że e-protokół kominiarski jest jedynym ważnym dokumentem, potwierdzającym wykonanie przeglądu przewodów kominowych, o którym mowa w art. 62 ust. 1 p. 1 pp. c) ustawy prawo budowlane.

E-protokół, dostępny (po zalogowaniu) na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, jest funkcjonalnością Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przypomnijmy, że CEEB to baza danych, na którą składają się także deklaracje o użytkowanym źródle ciepła i rodzaju paliwa. Wypełniana jest przez właścicieli budynków, a także zarządców nieruchomości, którzy zobowiązani są do rejestracji urządzenia w ciągu 14 dni od jego pierwszego uruchomienia.

CEEB to z kolei część większego i długofalowego projektu ZONE - Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji, którego celem ma być poprawa jakości powietrza w Polsce. Ewidencja ma usprawnić działania interwencyjne oraz stanowić podstawę do planowania polityki niskoemisyjnej.

E-usługi dla kominiarzy i właścicieli domów

System ZONE (www. zone.gunb.gov.pl) oferuje nowe e-usługi zarówno dla mistrzów kominiarskich, jak i właścicieli domów czy zarządców. Firmy kominiarskie rejestrują się tu w wykazie osób uprawnionych, uzyskując dostęp do danych z CEEB oraz przeprowadzenia przeglądów kominiarskich.

Z kolei właściciele domów przez system mogą zamówić wizytę uprawnionego kominiarza (wybierając konkretną firmę z listy np. w pobliżu miejsca zamieszkania), ale także złożyć deklarację CEEB, zgłosić kopciucha, pobrać deklarację lub protokół z przeglądu. Dostępny jest tu również przegląd aktualnych programów dofinansowań do termomodernizacji budynków.

Jakie dane o budynku zbierają kominiarze?

W trakcie kontroli technicznej kominiarze nie tylko sprawdzają przewody kominowe czy sprawność wentylacji. Przy okazji wizyty w domu mogą przeprowadzić też inwentaryzację techniczną budynku - zebrać informacje o budynku. Ponieważ jest ich całkiem sporo, a wiadomo też, że właściciele domów, zwłaszcza tych starszych, mogą nie pamiętać lub po prostu nie znać pewnych danych technicznych, proszeni są przez kominiarza o ich zebranie (oczywiście w ramach możliwości) wcześniej, na czas umówionej wizyty, co przyspieszy uzupełnienie danych w systemie.

Trzeba wiedzieć, że ta usługa jest całkowicie dobrowolna i bezpłatna.

Jakie dane o budynku zbiera kominiarz?

Liczbę kondygnacji Liczba lokali Rok budowy Średnia wysokość kondygnacji ogrzewanych Grubość ocieplenia podłogi na gruncie lub stropu nad garażem lub piwnicą Grubość ocieplenia dachu Grubość ocieplenia stropodachu Strop nad piwnicą lub garażem Stan instalacji c.o. Stopień ocieplenia ścian zewnętrznych Grubość ocieplenia ścian zewnętrznych Czy wymieniono stolarkę okienną – TAK/NIE (jeśli TAK, podajemy rok wymiany) Czy wymieniono stolarkę drzwiową – TAK/NIE (jeśli TAK, podajemy rok wymiany) Rodzaj źródeł ciepła, w tym np. kominek (oraz roczne zużycie paliwa).

Dane o lokalu:

Numer lokalu Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych Średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych w sezonie grzewczym Liczba mieszkańców.

Wszystkie te informacje mistrz kominiarski wpisuje do systemu CEEB. Protokół elektroniczny można zobaczyć od razu na swoim koncie w systemie. Można go też w każdej chwili pobrać ze swojego konta w systemie.

Ważne, aby podczas przeglądu zapytać kominiarza wykonującego usługę o protokół elektroniczny, bo tylko ten jest ważny.

Ile kosztuje e-protokół kominiarski?

Sam e-protokół jest bezpłatny. Płaci się za przegląd kominiarski, który polega na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych i sprawności wentylacji, a ten kosztuje teraz średnio 200-250 zł, choć są oczywiście kominiarze, którzy żądają więcej. Dodatkowym kosztem jest czyszczenie przewodów kominowych.

Jak powinien wyglądać e-protokół kominiarski? WZÓR

Autor: redakcja E-protokół kominiarski - strona 1 Link: powiększ

Autor: redakcja E-protokół kominiarski - strona 2 Link: powiększ

Jak długo ważny jest protokół kominiarski?

Ponieważ przegląd kominiarski trzeba wykonać raz w roku, tym samym e-protokół z takiego przeglądu ważny jest rok.

Jaka jest kara za brak przeglądu komina?

Za brak przeglądu kominiarskiego właścicielowi (lub zarządcy budynku) grozi kara grzywny w wysokości 500 zł. Może ją wymierzyć Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Aby to zrobić, PINB może przejrzeć Centralną Ewidencję Emisyjności Budunków (CEEB) i sprawdzić, czy dany właściciel lub zarządca budynku dopełnił obowiązku kontroli przewodów kominowych.

Problemy z e-protokołem

Obowiązek wystawiania protokołów elektronicznych to spory problem dla kominiarzy. Formalności zajmują teraz więcej czasu. Nie zawsze jest też dostęp do internetu. Zdarza się również, że system się wiesza, uniemożliwiając wypełnienie danych na miejscu. E-protokół to również problem dla właścicieli domów - ceny przeglądów kominiarskich poszły w górę.

Źródło: GUNB