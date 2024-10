Domy z kontenerów - projekty. Ile kosztuje dom z kontenerów? Zdjęcia realizacji

Zobacz galerię 12 zdjęć Autor: PRODOM Dom mieszkalny z kontenerów różni się od domu tradycyjnego sposobem posadowienia. Dom z kontenerów także spełnia wszystie wymagania WT

Taki dom powstaje bardzo szybko. Domy z kontenerów to ciekawa alternatywa dla budownictwa tradycyjnego. Budowa domów z kontenerów, a właściwie adaptacja kontenerów morskich na cele usługowe czy mieszkalne, to już specjalność wielu firm projektowych i wykonawczych. Warto bliżej przyjrzeć się projektom domów z kontenerów, tym bardziej że powstają one w ok. 3 miesiące. Ile trzeba zapłacić za dom z kontenerów morskich?

Co można budować z kontenerów morskich?

Budownictwo kontenerowe jest rodzajem budownictwa modułowego o różnorodnym przeznaczeniu. Sprawdza się przede wszystkim w inwestycjach, które wymagają krótkiego czasu realizacji. Z kontenerów buduje się obiekty przemysłowe, jak np. hale, magazyny, budynki gastronomiczne, także w wersji mobilnej. Postawienie nowoczesnego, funkcjonalnego i estetycznego biura o kilkusetmetrowej powierzchni można sfinalizować w zaledwie kilkanaście dni. Z kontenerów buduje się również szkoły i przedszkola. Ciekawą propozycją tej technologii budowy są domy kontenerowe mieszkalne, i to nie tylko letniskowe (budynki rekreacji indywidualnej), ale także całoroczne. Okazuje się bowiem, że dom z kontenerów może być pełnowartościowym domem mieszkalnym, spełniającym surowe wymagania energooszczędności.

Budownictwo modułowe vs kontenerowe

moduły kontenery wymiary zewnętrzne modułu dowolne, dopasowane do projektu ustandaryzowane długość modułu do 20 m do 12 m szerokość modułu do 5,5 m do 3 m wysokość modułu do 4,2 m do 2,8 m ciężar szkieletu do 15 t do 3 t

Autor: Flexicube Kontenery morskie, nowe lub używane, można z powodzeniem zaadaptować na oryginalny, nowoczesny dom mieszkalny

Domy z kontenerów - projekt

Do budowy wykorzystuje się kontenery morskie, nowe lub używane. Konstrukcja kontenera to samonośna rama stalowa (pełniąca funkcję szkieletu) wykonana z profili zamkniętych, walcowanych. Profile są piaskowane i zabezpieczone antykorozyjną powłoką lakierniczą.

Ściany zewnętrzne, sufit i podłoga wykonane są z ocynkowanej blachy, usztywnionej bocznymi wzmocnieniami i wypełnione materiałem izolacyjnym. Jest to przeważnie wełna mineralna lub izolacja poliuretanowa w formie sztywnych płyt PUR. Warto podkreślić, że kontenery ociepla się w ten sam sposób i tymi samymi materiałami co budynki tradycyjne. Od wewnętrznej strony przegród stosuje się płyty wiórowe, laminowane lub płyty gipsowo-kartonowe.

Jeśli chodzi o wykończenie domu z kontenerów od zewnątrz, możliwości jest wiele - stosuje się te same materiały jak przy elewacjach budynków wznoszonych tradycyjnie.

Wymiary typowego kontenera morskiego to: długość 12,2 m; szerokość 2,4 m; wysokość 2,9 m.

Przygotowanie posadowienia dla domu z kontenerów zależy od warunków lokalizacji i na ogół wystarcza wypoziomowanie na betonowych bloczkach na stabilnym gruncie (wcześniej ustabilizowanym). W przypadku większego obiektu, np. domu mieszkalnego, wykonuje się stopy fundamentowe. W punktach podparcia wylewa się beton zbrojony (do poziomu przemarzania), niwelując w ten sposób wpływ pracy gruntu na właściwe posadowienie budynku. Możliwość rezygnacji z tradycyjnych fundamentów jest sporą oszczędnością kosztów.

Domy z kontenerów morskich - instalacje

Instalacje w domach-kontenerach nie różnią się od tych, montowanych w innego typu budynkach. Rozprowadzeniem wszystkich instalacji i przyłączy (elektrycznej z montażem gniazd i włączników, grzewczej - tutaj rekomendowane jest ogrzewanie elektryczne (zazwyczaj ogrzewanie podłogowe), wod-kan, także klimatyzacji czy rekuperatora) zajmuje się firma wykonawcza. Zresztą najczęściej jednej firmie, specjalizującej się właśnie w budownictwie kontenerowym, można zlecić zarówno projekt budowlany, przygotowanie dokumentacji, również, w razie potrzeby, pozwolenia na budowę, jak i jego kompleksową realizację, z wykończeniem wnętrza włącznie.

Autor: Flexicube Dom-kontener (model F30 - najmniejszy z dostępnych) z przykładowym rozkładem pomieszczeń. Powierzchnia użytkowa to około 30 m2. Nie wymaga pozwolenia na budowę ani fundamentów. Montaż takiego domu zajmuje kilka godzin. Cena: 64 000 zł

Autor: Flexicube Dom jednorodzinny z kontenerów (w wersji całorocznej lub letniskowej). Powierzchnia użytkowa: ok. 66 m2. Zbudowany z 3 kontenerów. Wymaga projektu i dokumentacji do pozwolenia na budowę. Montaż trwa 4-5 dni. Cena takiego domu to 180 000 zł

Dom z kontenerów - ile kosztuje?

Do przygotowania wstępnej wyceny domu z kontenerów firmie wykonawczej wystarczy zazwyczaj szkic budynku i sprecyzowanie oczekiwań inwestora. Na tej podstawie przygotowuje się projekt domu z kontenerów i wizualizacje. Czas realizacji inwestycji zależy oczywiście od wielkości i standardu wykończenia - dom z jednego kontenera można zrealizować nawet w 4 tygodnie.

Cena całorocznych domów z kontenerów wynosi w przybliżeniu 3000 zł/m² (pod klucz). Transport jednego kontenera kosztuje od 1000 do 3000 zł, w zależności od lokalizacji. Do tego należy doliczyć montaż - montaż dwóch modułów to koszt 2000-3000 zł.

Przykładowo, za dom parterowy o powierzchni użytkowej 108 m², składający się z 4 kontenerów trzeba zapłacić około 290 000 zł. Realizowane są również większe domy, parterowe oraz dwukondygnacyjne. Co ważne, taki budynek można w razie potrzeby rozbudować o dodatkowe kontenery, zwiększając powierzchnię mieszkania.

Autor: Flexicube Przykładowa aranżacja wnętrza domu z kontenerów

Dom z kontenerów - zdjęcia z gotowej realizacji

To przykład realizacji całorocznego domu z kontenerów o powierzchni 51 m². Tworzą go dwa połączone dłuższymi bokami kontenery. Wymiary zewnętrzne kontenera morskiego 40-stopowiego to: dł. 12,2 m, szer. 2,4 m, wys. 2,9 m. W mieszkaniu zaprojektowano salon z aneksem kuchennym (pow. 31,80 m²), sypialnię (pow. 13,95 m²) oraz łazienkę (pow. 5,25 m²).

Dom wykończony jest pod klucz - wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje, przyłącza, także klimatyzację, z meblami włącznie. Jedyne, co można wykonać dodatkowo we własnym zakresie, to wykończyć elewację (kontenery są pomalowane i zabezpieczone farbą antykorozyjną) oraz zamontować taras.Budynek spełnia wymagania izolacyjności cieplnej warunków technicznych, obowiązujące od 2021 r.

Cena domu z kontenerów wraz z montażem - w pełni wykończonego i wyposażonego, gotowego do zamieszkania - 246 000 zł. Kontener dostarczany jest na działkę dwoma tirami. Jego montaż trwa 2 dni.

