Cieszę się, że zamknęliśmy z generalnym wykonawcą pewien rozdział i że ruszamy do przodu z pracami. Wyciągnęliśmy wnioski z dotychczasowego przebiegu inwestycji. Zależy nam na jak najsprawniejszym dokończeniu modernizacji historycznej siedziby BGK. Jednocześnie chcemy, żeby ten budynek stał się nową wizytówką Warszawy. Dzięki inwestycji zostaną przywrócone do życia unikalne w skali Polski modernistyczne wnętrza, a jednocześnie bank zyska nowoczesną przestrzeń do działania

Jarosław Dąbrowski członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego