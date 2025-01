Na placu przed Pawilonem ZODIAK w Warszawie sadzą drzewa. Opóźniona inwestycja zmierza do końca?

Przebudowa placu przed pawilonem Zodiak w Warszawie

Betonowy plac przed Pawilonem ZODIAK w Warszawie przechodzi zieloną przemianę. Trwa „rozpłytowywanie” kolejnego fragmentu Śródmieścia i sadzenie drzew. Zobacz, jak zmienią się okolice Warszawskiego Pawilonu Architektury ZODIAK przy pasażu Wiecha. Dlaczego inwestycja złapała opóźnienie?

Przed Pawilonem ZODIAK w Warszawie sadzą „zieleń o charakterze leśnym”

W ramach realizowanego od kilku lat projektu Nowego Centrum Warszawy miasto dokonuje przebudowy licznych ulic i placów w Śródmieściu. Kolejnym obszarem wytypowanym do przejścia zielonej metamorfozy został nieduży plac przed Warszawskim Pawilonem Architektury ZODIAK, położonym nieopodal pasażu Wiecha. Wcześniej była to przestrzeń pozbawiona zieleni, jednak właśnie się to zmienia. Według projektu pracowni RS Architektura Krajobrazu pojawią się tu „grupy zieleni o charakterze leśnym”. Inwestycja miała się zakończyć jesienią 2024 r., jednak trwa nadal. Miasto nie podało przyczyny opóźnienia.

– Już wkrótce plac przed Zodiakiem zmieni się nie poznania. Przed pawilonem posadzimy 34 nowe drzewa, m.in. brzozy i graby, a wszystkie elementy dotychczasowego zagospodarowania, zostaną użyte ponownie – podkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Jak i kiedy zmieni się plac przed Pawilonem ZODIAK?

„Rozpłytowanie” placu przed Pawilonem ZODIAK ruszyć miało zaraz po zakończeniu remontu części podziemnych – zapowiadano, że inwestycja zakończy się późną jesienią 2024 r. Tak się jednak nie stało i obecnie nie wiadomo, kiedy trwające prace dobiegną końca. Aktualnie trwa już jednak sadzenie drzew.

Plan zmian na placu przed Pawilonem ZODIAK przewiduje:

budowę podziemnego zbiornika retencyjnego na deszczówkę,

wprowadzenie na plac wysp zieleni zwiększających retencję wody opadowej,

posadzenie na wyspach zieleni drzew (m.in. graby, brzozy) oraz krzewów,

ustawienie nowych miejsc do siedzenia oraz stojaków na rowery,

pozostawienie przestrzeni na stoliki kawiarniane oraz wystawy,

ustawienie tablic informujących o zastosowanych rozwiązaniach proekologicznych.

Jak zapowiada miasto, na placu zachowane zostaną wszystkie jego dotychczasowe funkcje, tj. wystawiennicza, komunikacyjna i rekreacyjna.

Pawilon Zodiak przed rozpłytowaniem

Warszawski Pawilon Architektury Zodiak po przebudowie

– Odnowa placu przed Zodiakiem będzie korespondowała z zielonym deptakiem na Chmielnej – podkreśla Urząd Miasta.

Zielonych zmian w Śródmieściu coraz więcej

Warto przypomnieć, że projekt Nowego Centrum Warszawy obejmuje wiele inwestycji w różnych stadiach realizacji. Wśród tych zakończonych warto wymienić choćby zazielenienie okolic ronda Dmowskiego wraz z budową nowych przejść dla pieszych, a także budowę placu Pięciu Rogów i przebudowę ul. Chmielnej oraz fragmentu ul. Brackiej. Inwestycje aktualnie realizowane to m.in. budowa zielonego placu Centralnego, przebudowa ul. Złotej i Zgoda oraz budowa parkingu podziemnego pod placem Powstańców Warszawy. Z kolei inwestycje, które są dopiero szykowane, to m.in. przebudowa ul. Kruczej oraz części parku Świętokrzyskiego w Warszawie.

– Realizujemy program Nowego Centrum Warszawy, który polega na przekształcaniu ulic i placów na lepsze przestrzenie miejskie, bardziej zielone, bezpieczniejsze i wygodne dla pieszych oraz rowerzystów – podkreśla Wojciech Wagner, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Budowa parku linearnego nad Południową Obwodnicą Warszawy rozpoczęła się w 2024 r. i potrwa etapami do 2026 r.

