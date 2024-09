– Remont dwóch domków fińskich na Polu Mokotowskim rozpoczął się na przełomie lutego i marca 2022 roku. Prace prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków. Od początku zakładaliśmy opcję wykorzystania części materiałów, które podczas rozbiórki zostaną sklasyfikowane jako nadające się do ponownego zastosowania. Niestety, po wykonaniu rozbiórki domków fińskich okazało się, że nie nadają się do ponownego wykorzystania – informuje Karolina Kwiecień-Łukaszewska, rzeczniczka prasowa ZZM. – Część najlepiej zachowanych elementów zostanie przekazana do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, które być może wykorzysta te elementy jako część ekspozycji. Ponadto podczas odkrywki fundamentów, okazało się, że są one w bardzo złym stanie i musimy wykonać dodatkowe prace, aby je wzmocnić i postawić na nich domki – niestety wpłynęło to również na przesuniecie w czasie terminu wykonania remontu.