Racibórz Dolny. Ile wody jest teraz w tym zbiorniku? Oto nowe dane

Woda w zbiorniku Racibórz Dolny opada. Aktualne wypełnienie zbiornika to około 30 proc. Jest tu 57 mln m3 wody

Woda w zbiorniku Racibórz Dolny opada. Najnowsze dane podał Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach: Zbiornik jest wypełniony w 30 procentach. "Dajemy obwałowaniom Odry oddech - zmniejszamy odpływ ze zbiornika Racibórz Dolny. Adekwatnie do sytuacji w zlewni rzeki będziemy regulować odpływ, aby bezpiecznie odprowadzić wodę z czaszy. "

Powódź 2024: Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze

Aktualny stan zbiornika na 23 września

Aktualnie stan wody wynosi ok. 57 mln m3 (ok. 31% pojemności zbiornika). RZGW w Gliwicach podaje: Obiekt nieustannie pracuje. Poziom wody obniża się także w Polderze Buków.

Jeszcze pod koniec zeszłego tygodnia pisaliśmy:

Wody Polskie podają: Zbiornik Racibórz Dolny pracuje zgodnie z instrukcją gospodarowania wodą, a za sprawą obniżonego odpływu wód z czaszy stabilizuje się rzędna wody w korycie Odry poniżej, co zarazem odciąża nadwyrężone obwałowania, zwłaszcza w newralgicznych lokalizacjach. Jego aktualne wypełnienie wynosi ok. 111 mln3 (ok. 60% pojemności). Odpływ ze zbiornika będzie regulowany w kolejnych dniach adekwatnie od przepływów w rzece Odrze i sytuacji na dopływach do niej. Obiekt pozostaje pod nadzorem pracowników PGW WP RZGW w Gliwicach, którzy kontrolują jego prawidłową pracę. Swoje zadania realizuje także Polder Buków, w którym poziom wody również się obniża.

Poziom Odry znów spadł o 1,5 m.

- Na pewno możemy dziękować, że jest Zbiornik Racibórz Dolny. - ocenia burmistrz Raciborza. - Jego uruchomienie i systematyczna praca uchroniły nas przed nieszczęściem. Mamy też nowe doświadczenia związane ze zbiornikiem, jego funkcjonowaniem, ale to już na spokojnie przekażemy we wnioskach po powodzi.

W czwartek rano pisaliśmy:

Rano poziom wody w Odrze to 690 cm. Czyli ubyło już ponad metr od najwyższego poziomu. Osiągnęliśmy poziom, który był zakładany na jutrzejszy poranek - poinformował w czwartek o godz. 8.20 Jacek Wojciechowicz, prezydent Raciborza. - Zgodnie z decyzją premiera na tereny, które były zagrożone powodzią skierowano dodatkowe siły wojskowe. W ramach tego do Raciborza dziś rano dotarło 300 żołnierzy ( 18 Pułk Logistyczny z Łomży ). Wojsko będzie nam pomagać w usuwaniu skutków powodzi. Ogólnie sytuacja jest dobra. Miłego dnia…

Jak poinformował prezydent, zbiornik Racibórz przyjmuje około 530 m3 wody na sekundę, a woda wypływa z niego około 830 m3 na sekundę. Dzień wcześniej poinformował, że opróżniono już zbiornik o 8 mln m3 wody. Zbiornik będzie sukcesywnie opróżniany przez kolejne dni.

Opada poziom wody w zbiorniku Racibórz Dolny

W czwartek rano - spadł o kilkanaście m3. Nie przecieka. O godz. 12 podano nowe dane: Zbiornik Racibórz Dolny zrzucił już około 20 proc. nagromadzonej wcześniej wody. Na godz. 10.00 zapełnienie sięgnęło 115 milionów metrów sześciennych wody ze 150, które w kulminacyjnym momencie znalazło się w czaszy zbiornika.

- Poziom wody w zbiorniku samoczynnie obniża się pod nadzorem pracowników - przekazały Wody Polskie.Zmniejsza się również poziom wód w Polderze Buków, który spadł poniżej 50 proc. pojemności.

- Polder Racibórz pracuje normalnie, trzyma wodę. Aktualne wypełnienie zbiornika to około 65 proc. To stan na godz. 4 rano - przekazały służby w czwartek 19.09 rano

- Obserwujemy spadki poniżej Raciborza. W Opolu, Brzegu i Oławie też już notujemy spadku - przekazał przedstawiciel IMGW na posiedzeniu sztabu kryzysowego z udziałem premiera we Wrocławiu. Woda opada, ale ale zlewnia Wisły i Odry jest nią nasycona.

Tu możecie sprawdzić najnowsze dane nt. stanu wody w Odrze i innych rzekach. To strona IMGW z danymi.

Wody Polskie: "Racibórz Dolny uruchomiony w optymalnym momencie"

W komunikacie Wody Polskie już wcześniej podały: Wody rzeki Odry zasadniczo mieszczą się w międzywalu. Wszystko za sprawą uruchomienia w optymalnym momencie zbiornika Racibórz Dolny, który przechwycił falę i wymiernie ją wypłaszczył, pochłaniając ok. 147 mln m3 wody. Na tę sytuację wpływ miał także polder Buków, który zmagazynował ponad 50 mln m3 wody. Jednak z uwagi na nasycenie zlewni Odry wodą i nadwyrężenie obwałowań wysokim jej stanem, trwa podwyższanie korpusów wałów oraz ich uszczelnianie i dociążanie w miejscach newralgicznych

Ile wody przyjął Racibórz Dolny?

Przypomnijmy. W kulminacyjnym momencie powodzi z września 2024 zbiornik przyjął 147 mln m3 wody. To było ok. 80% pojemności. Taki stan zbiornik Racibórz Dolny osiągnął o godzinie 16:00 we wtorek. O godz. 10.00 w środę 18 września poziom wody wynosił już ok. 134 mln m3 (to ok. 72% pojemności zbiornika). O godz. 17.00 w dniu 18 września br. wynosił ok 129 mln m3.

- Z uwagi na zmniejszony dopływ wody do zbiornika, stopniowo obniża się rzędna na obiekcie. Upusty denne pozostają zamknięte - poinformował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Ważne: Na obszarze RZGW w Gliwicach obowiązuje zakaz poruszania się po wałach.

W dalszym ciągu swoją pracę wykonuje Polder Buków.

Co to za zbiornik

To suchy zbiornik położony w dolinie rzeki Odry. Instalacja zbiornika retencyjnego w Raciborzu została zaprojektowana jako polder, czyli suchy obszar zalewowy, który w okresie wezbrania rzeki umożliwi rozlanie się z koryta nadmiaru wody i jej naturalną retencję. Zbiornik jest wypełniany wodą jedynie w czasie powodzi. Zaprojektowano go zaś tak, że maksymalnie może przyjąć 185 mln m3. Zapora czołowa zlokalizowana jest w kilometrze 46+300 rzeki. W "normalnej" sytuacji piętrzenie rozpoczyna się przy przepływie rzędu 1210 m3/s, natomiast w przypadkach szczególnych możliwe jest uruchomienie zbiornika już przy przepływie rzędu 750 m3/s). Zatem obecnie mamy do czynienia z przypadkiem szczególnym, bo piętrzenie rozpoczęło się w niedzielę nad ranem, o godz. 4.20. O uruchomienie zbiornika apelował wcześniej prezydent Raciborza.