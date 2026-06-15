Polskie Koleje Państwowe S.A. ogłosiły przetarg na projekt i budowę nowego dworca kolejowego w Łomży. To kolejny krok w przywracaniu pełnej funkcjonalności stacji, na którą po ponad 30 latach przerwy wróciły pociągi pasażerskie. Postępowanie na wybór wykonawcy w formule „projektuj i buduj” ruszyło 8 czerwca, a oferty można składać do końca miesiąca.

Inwestycja PKP S.A. jest naturalnym uzupełnieniem prac modernizacyjnych zrealizowanych wcześniej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., które objęły linię kolejową do Łomży oraz samą stację, gdzie powstały nowoczesne perony.

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Powrót połączeń pasażerskich do Łomży staje się faktem

Reaktywacja ruchu pasażerskiego w Łomży została oficjalnie zainaugurowana 13 czerwca z udziałem premiera Donalda Tuska. Już od następnego dnia na stacji zatrzymują się regularne pociągi PKP Intercity i POLREGIO, zapewniając połączenia m.in. z Białymstokiem, Olsztynem i Ostrołęką, a także dogodne przesiadki do innych miast w Polsce.

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Modułowy obiekt w ramach programu Dworce Przyjazne Pasażerom

Historyczny dworzec w Łomży, wybudowany w latach 20. XX wieku, nie przetrwał II wojny światowej. Przez dekady obsługa podróżnych odbywała się w prowizorycznych warunkach. Nowy obiekt powstanie w ramach ogólnopolskiego programu PKP S.A. Dworce Przyjazne Pasażerom, który ma na celu podniesienie standardu obsługi i dostosowanie infrastruktury do współczesnych potrzeb.

– Inwestycje PKP S.A. wpisują się w większą całość budowania dostępności infrastruktury w Polsce i są istotną częścią zmiany, jaka w ostatnich latach zaczęła zachodzić na kolei. Nasz program Dworce Przyjazne Pasażerom uwzględnia m.in potrzeby mieszkańców, jak i plany przewoźników czy samorządów. Ujęte zostały w nim zarówno inwestycje na stacjach już dziś obsługujących wielu pasażerów, np. Łódź Widzew, Zawiercie czy Żywiec, jak i w miejscowościach, do których pociągi powróciły niedawno – jak w przypadku Ciechocinka czy właśnie Łomży – mówi Alan Beroud, prezes zarządu PKP S.A. i Grupy PKP.

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Węzeł przesiadkowy z parkingiem i strefą Kiss&Ride

Nowy dworzec w Łomży ma być obiektem modułowym, zapewniającym pełną dostępność dla osób o ograniczonej mobilności. Co istotne, inwestycja kolejowa zostanie zintegrowana z miejską infrastrukturą. W sąsiedztwie stacji samorząd wybudował Miejskie Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjne, tworząc razem z dworcem spójny węzeł transportowy.

– Nowy dworzec i jego otoczenie, zmodernizowane tory, perony oraz wybudowane przez samorząd w sąsiedztwie stacji Miejskie Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjne razem będą tworzyły nowoczesny węzeł integrujący różne środki transportu. W Łomży powstanie modułowy obiekt, w którym znajdą się wszystkie potrzebne elementy, by pasażerowie mogli zacząć podróż w komfortowych warunkach. Zagospodarowana zostanie także przestrzeń wokół – powstaną miejsca parkingowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami i dwa typu Kiss&Ride, elementy małej architektury, takie jak wiaty, ławki, kosze oraz nowe nasadzenia zieleni – podkreśla Paweł Lisiewicz, członek zarządu PKP S.A. ds. rozwoju i inwestycji.

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Źródło: PKP S.A.

Artykuł powstał przy wsparciu AI

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