Metro w Krakowie - jaka trasa?

Linia metra w Krakowie ma liczyć około 26 kilometrów długości. Koszt jej budowy oszacowano na dziś na około 13,5 miliarda złotych, a zakup taboru do obsługi podziemnej linii będzie kosztował około 1,5 miliarda złotych.

Oczywiście inwestycja będzie podzielona na etapy. W pierwszym etapie ma powstać około 6-kilometrowa część I linii metra w ścisłym centrum miasta. Do końca przyszłego roku Kraków ma wybrać wykonawcę projektu wspomnianego pierwszego, 6-kilometrowego etapu. Koszty jego budowy pokryje budżet państwa, fundusze unijne oraz miasto.

Cała pierwsza linia krakowskiego metra miałaby przebiegać z Nowej Huty w Kierunku ulicy Piastowskiej. Będzie miała około 26 km długości. Szacunkowy łączny koszt realizacji pierwszej linii metra (uwzględniając pierwszy, drugi i trzeci etap) to około 13 mld zł.

Zakładamy, że metro miałoby przebiegać w kierunku klinów i Płaszowa, ale są to na razie pewnego rodzaju spekulacje, bo potrzebujemy jeszcze ekspertyz. Chcielibyśmy, by w roku 2028 rozpoczęła się fizyczna realizacja tego projektu – powiedział Stanisław Mazur, zastępca prezydenta Krakowa.

Metro w Krakowie czeka na decyzję środowiskową

Tymczasem miasto czeka obecnie na decyzję środowiskową dla pierwszego etapu budowy. Początkowo miała być w I kwartale 2025 r. Miasto Kraków poinformowało jednak w lipcu br., że decyzją organu prowadzącego postępowanie administracyjne – Prezydenta Miasta Oświęcimia – termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla pierwszego etapu budowy przyszłego metra w Krakowie wydłużono do 31 grudnia 2025.

Wiadomo też, że na początku września w Krakowie odbędzie się publiczna rozprawa administracyjna, organizowana przez Prezydenta Miasta Oświęcimia we współpracy z Zarządem Inwestycji Miejskich. W jej trakcie inwestor przedstawi założenia projektu, a mieszkańcy będą mogli zadawać pytania oraz wyrazić swoje opinie.

Budowa metra w Krakowie podzielona na etapy

Krakowskie metro ma być budowane etapami. Pierwszy etap byłby finansowany i realizowany przez miasto przy wsparciu środków unijnych lub dotacji. Jak informują urzędnicy, etap ten będzie obejmować odcinek od skrzyżowania ul. Reymonta i ul. Piastowskiej do realizowanej linii tramwajowej KST IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice) w obszarze ronda Młyńskiego.

Długość tego etapu to 6 km. Szacowany koszt realizacji tego odcinka to 3 mld zł.

Z kolei etapy drugi (wschodni) i trzeci (zachodni) zostaną zrealizowane przez partnera prywatnego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Koszty wykonania tych etapów mogłyby być ponoszone z dominującym udziałem środków publicznych w układzie: budżet państwa, środki UE, środki inwestora prywatnego i środki Gminy Miejskiej Kraków.

Długość II i III etapu pierwszej linii metra to około 20 km. Szacunkowy koszt realizacji kolejnych etapów to około 10 mld zł.

Po zakończeniu postępowania na wybór partnera prywatnego i rozpoczęcia przez niego fazy projektowej, przeanalizowane zostanie połączenie tunelu (odcinka centralnego) z kolejnymi etapami. To, jaki będą miały finalny przebieg, określą dodatkowe prace studialne. Wtedy też konieczne będzie przeprowadzenie postępowania o wydanie nowej decyzji środowiskowej.

Pierwszy będzie tunel. Powstanie pod centrum Krakowa

Na początku tej ogromnej inwestycji władze miasta mają się zaangażować w budowę tunelu pod ścisłym centrum Krakowa. Prace te będą stanowiły pierwszy etap realizacji podziemnego transportu szynowego.

W ramach tych działań powołany został zespół i rada budowy metra. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej ogłoszone zostanie zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowej.

Projekt krakowskiego metra i ZRID – budowa w 2028

Kolejny krok to wybór wykonawcy, zawarcie umowy na dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (zezwalającej na realizację inwestycji drogowej) lub pozwolenia na budowę – pod koniec 2025 r. Całość prac projektowych powinna zostać sfinalizowana na koniec 2028 r. uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności (w 36 miesięcy od zawarcia umowy). Termin na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz przebieg prac zależny jest od stopnia zaawansowania działań poprzedzających.

i Autor: Jan Meres Czy tak będzie wyglądać wejście do stacji metra „Dworzec Główny”? To zwycięska praca w konkursie na plakat ilustrujący wizję wejścia do tej właśnie stacji metra. Autorem jest Jan Meres, student Politechniki Krakowskiej. Zaproponował on koncepcję inspirowaną tradycją krakowskiego witrażownictwa, projekt wybrali mieszkańcy Krakowa

Na pierwszej linii metra w Krakowie się nie skończy

Równolegle z pracami przygotowawczymi budowy pierwszego odcinka prowadzone będą działania dotyczące przedłużenia linii na wschód i zachód. Rozpoczną się w 2025 r. Koszt realizacji jednego kilometra trasy na dziś wyceniany jest na około 0,5 miliardów złotych.

Jak mówił Stanisław Mazur, zastępca prezydenta Krakowa, o ile w przypadku odcinka centralnego miasto chce skupić się wyłącznie na finansowaniu ze środków publicznych, o tyle kolejne mogłyby być ponoszone w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednak nadal byłaby to inwestycja z dominującym udziałem środków publicznych w układzie: budżet państwa, środki UE, środki inwestora prywatnego i środki Gminy Miejskiej Kraków.

W zależności od postępów prac, miasto możliwie szybko chce przystąpić do dialogu konkurencyjnego z potencjalnymi partnerami prywatnymi.

