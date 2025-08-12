Spis treści
Metro w Krakowie - jaka trasa?
Linia metra w Krakowie ma liczyć około 26 kilometrów długości. Koszt jej budowy oszacowano na dziś na około 13,5 miliarda złotych, a zakup taboru do obsługi podziemnej linii będzie kosztował około 1,5 miliarda złotych.
Oczywiście inwestycja będzie podzielona na etapy. W pierwszym etapie ma powstać około 6-kilometrowa część I linii metra w ścisłym centrum miasta. Do końca przyszłego roku Kraków ma wybrać wykonawcę projektu wspomnianego pierwszego, 6-kilometrowego etapu. Koszty jego budowy pokryje budżet państwa, fundusze unijne oraz miasto.
Cała pierwsza linia krakowskiego metra miałaby przebiegać z Nowej Huty w Kierunku ulicy Piastowskiej. Będzie miała około 26 km długości. Szacunkowy łączny koszt realizacji pierwszej linii metra (uwzględniając pierwszy, drugi i trzeci etap) to około 13 mld zł.
Zakładamy, że metro miałoby przebiegać w kierunku klinów i Płaszowa, ale są to na razie pewnego rodzaju spekulacje, bo potrzebujemy jeszcze ekspertyz. Chcielibyśmy, by w roku 2028 rozpoczęła się fizyczna realizacja tego projektu – powiedział Stanisław Mazur, zastępca prezydenta Krakowa.
Metro w Krakowie czeka na decyzję środowiskową
Tymczasem miasto czeka obecnie na decyzję środowiskową dla pierwszego etapu budowy. Początkowo miała być w I kwartale 2025 r. Miasto Kraków poinformowało jednak w lipcu br., że decyzją organu prowadzącego postępowanie administracyjne – Prezydenta Miasta Oświęcimia – termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla pierwszego etapu budowy przyszłego metra w Krakowie wydłużono do 31 grudnia 2025.
Wiadomo też, że na początku września w Krakowie odbędzie się publiczna rozprawa administracyjna, organizowana przez Prezydenta Miasta Oświęcimia we współpracy z Zarządem Inwestycji Miejskich. W jej trakcie inwestor przedstawi założenia projektu, a mieszkańcy będą mogli zadawać pytania oraz wyrazić swoje opinie.
Budowa metra w Krakowie podzielona na etapy
Krakowskie metro ma być budowane etapami. Pierwszy etap byłby finansowany i realizowany przez miasto przy wsparciu środków unijnych lub dotacji. Jak informują urzędnicy, etap ten będzie obejmować odcinek od skrzyżowania ul. Reymonta i ul. Piastowskiej do realizowanej linii tramwajowej KST IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice) w obszarze ronda Młyńskiego.
Długość tego etapu to 6 km. Szacowany koszt realizacji tego odcinka to 3 mld zł.
Z kolei etapy drugi (wschodni) i trzeci (zachodni) zostaną zrealizowane przez partnera prywatnego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Koszty wykonania tych etapów mogłyby być ponoszone z dominującym udziałem środków publicznych w układzie: budżet państwa, środki UE, środki inwestora prywatnego i środki Gminy Miejskiej Kraków.
Długość II i III etapu pierwszej linii metra to około 20 km. Szacunkowy koszt realizacji kolejnych etapów to około 10 mld zł.
Po zakończeniu postępowania na wybór partnera prywatnego i rozpoczęcia przez niego fazy projektowej, przeanalizowane zostanie połączenie tunelu (odcinka centralnego) z kolejnymi etapami. To, jaki będą miały finalny przebieg, określą dodatkowe prace studialne. Wtedy też konieczne będzie przeprowadzenie postępowania o wydanie nowej decyzji środowiskowej.
Zobacz jak wygląda budowa tramwaju do Mistrzejowic w Krakowie
Pierwszy będzie tunel. Powstanie pod centrum Krakowa
Na początku tej ogromnej inwestycji władze miasta mają się zaangażować w budowę tunelu pod ścisłym centrum Krakowa. Prace te będą stanowiły pierwszy etap realizacji podziemnego transportu szynowego.
W ramach tych działań powołany został zespół i rada budowy metra. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej ogłoszone zostanie zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowej.
Projekt krakowskiego metra i ZRID – budowa w 2028
Kolejny krok to wybór wykonawcy, zawarcie umowy na dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (zezwalającej na realizację inwestycji drogowej) lub pozwolenia na budowę – pod koniec 2025 r. Całość prac projektowych powinna zostać sfinalizowana na koniec 2028 r. uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności (w 36 miesięcy od zawarcia umowy). Termin na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz przebieg prac zależny jest od stopnia zaawansowania działań poprzedzających.
Na pierwszej linii metra w Krakowie się nie skończy
Równolegle z pracami przygotowawczymi budowy pierwszego odcinka prowadzone będą działania dotyczące przedłużenia linii na wschód i zachód. Rozpoczną się w 2025 r. Koszt realizacji jednego kilometra trasy na dziś wyceniany jest na około 0,5 miliardów złotych.
Jak mówił Stanisław Mazur, zastępca prezydenta Krakowa, o ile w przypadku odcinka centralnego miasto chce skupić się wyłącznie na finansowaniu ze środków publicznych, o tyle kolejne mogłyby być ponoszone w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednak nadal byłaby to inwestycja z dominującym udziałem środków publicznych w układzie: budżet państwa, środki UE, środki inwestora prywatnego i środki Gminy Miejskiej Kraków.
W zależności od postępów prac, miasto możliwie szybko chce przystąpić do dialogu konkurencyjnego z potencjalnymi partnerami prywatnymi.
