Historyczne budynki w finale konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

Tym dawnym budynkom dano drugie życie. Teraz znalazły się w finale konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

11:44 Materiał sponsorowany

Zobacz galerię 9 zdjęć Autor: z archiwum Konkursu Modernizacja Roku Rewitalizacja zabytkowych budynków na cele nowoczesnej Mediateka MEMO w Łodzi

W finale konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” znalazło się w tym roku wiele przykładów starych budynków, w które udało się tchnąć nowego ducha. Prezentujemy niektóre spośród nich. Dziś przyglądamy się bliżej modernizacji i rozbudowie Hotelu Grand we Wrocławiu, rewitalizacji zabytków na cele Mediateki MEMO w Łodzi oraz remontowi XIII-wiecznej świątyni w Gorzowie Wielkopolskim.

Spis treści

Rewitalizacja zabytkowych budynków na cele nowoczesnej Mediateki MEMO w Łodzi

Łódź od lat sukcesywnie przywraca do życia historyczne budynki i nadaje im nową funkcję. W finale tegorocznej edycji konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” znalazła się rewitalizacja zabytkowych XIX-wiecznych willi Ludwika Meyera przy ul. Moniuszki 3 i 5. Inwestorem przedsięwzięcia było miasto Łódź (Zarząd Inwestycji Miejskich), zaś projektantem firma Draft – Autorska Pracownia Projektowa Łódź. Prace wykonały firmy PRB Budomal Artur Leśniak Łódź, BTiB Bau Technik Inżynieria Budowlana Sp. Z o.o. Łódź oraz Maria Potz MOSAICON Sp. Z o.o. Łódź.

Celem inwestycji było przywrócenie blasku historycznym budowlom przy jednoczesnej modernizacji wnętrz i przystosowaniu ich do pełnienia nowej roli – siedziby Mediateki MEMO oraz Wydziału Kultury UMŁ. Dawne wille wybudowane przy prywatnej ulicy (tzw. Pasażu Meyera) zostały najpierw – z uwagi na zły stan techniczny – zabezpieczone, a następnie gruntownie wyremontowane w zgodzie z wytycznymi konserwatorskimi. Układ wnętrz przystosowano do nowej funkcji, jaką zabytki miały pełnić.

W wyniku przeprowadzonych prac historyczna tkanka została umiejętnie połączona z nowoczesnymi instalacjami. Na mapie Łodzi pojawiło się nowe miejsce kulturalno-artystyczne, chętnie odwiedzane przez mieszkańców, turystów oraz media. W XIX-wiecznych budynkach łodzianie mogą dziś korzystać z wielu sal położonych na 3 kondygnacjach, oferujących m.in. bogate zbiory biblioteczne, multimedia, gry planszowe, a także profesjonalne studio nagrań, klub filmowy lub możliwość skorzystania z wielu instrumentów muzycznych.

Modernizacja i rozbudowa Hotelu Grand we Wrocławiu

Historia budynku znanego jako Grand Hotel we Wrocławiu sięga roku 1903, kiedy to rozpoczął tu działalność Hotel du Nord (Hotel Północny). W czasach PRL-u był to jeden z najbardziej prestiżowych obiektów hotelowych w mieście, słynny na cały kraj. Zarządzało nim wówczas Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej „Odra” we Wrocławiu, później przekształcone w Odra Tourist Hotele Sp. z o.o. Lata 90. XX w. nie były jednak dla obiektu łaskawe: został zamknięty, a później zaczął popadać w ruinę i do XXI w. dotrwał już w nie najlepszym stanie.

Historycznemu budynkowi udało się przywrócić blask dzięki inwestycji firmy Rafin Sp. Z o.o. Wrocław, zrealizowanej przez Silkbau Sp. Z o.o. Wrocław według projektu firmy GREG architekci Sp. Z o.o. Sp. K. Wrocław. Przeprowadzono gruntowną modernizację i rozbudowę, która pozwoliła przywrócić budowli blask, a jednocześnie przystosować wnętrza do współczesnych wymogów stawianych obiektom hotelowym. Powstały 172 pokoje – 148 w samym hotelu plus 24 apartamenty w pobliskiej kamienicy. Wybudowano także garaż podziemny.

Na szczególną uwagę zasługuje dach Hotelu Grand. Został on odtworzony w formie sprzed wojny, zgodnie z założeniami MPZP, który nakazuje wprowadzenie dachów o znacznym spadku wzdłuż pierzei ulic. Powstał dach nawiązujący formą do tego wieńczącego kamienicę przy ul. Gwarnej 21 we Wrocławiu: w głębi budynku dach płaski, zaś przy ul. Piłsudskiego, Kołłątaja oraz Gwarnej dach z zastosowaniem spadku powyżej 45 stopni z układem kalenicowym. Takie rozwiązanie w pełni odpowiada układowi i formie większości dachów historycznych budynków w sąsiedztwie urbanistycznym hotelu.

Remont świątyni Parafii Rzymsko-Katolickiej Kościoła Katedralnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim

Remont XIII-wiecznej świątyni w Gorzowie Wielkopolskim był pokłosiem pożaru, jaki strawił budynek w dniu święta miasta – 1 lipca 2017 r. Walka strażaków z ogniem na wieży trwała ponad dobę, a zniszczeniu uległo kilka kondygnacji świątyni. Konieczne były prace remontowo-konserwatorskie, a przy tej okazji postanowiono także odświeżyć całą świątynię. Inwestorami zostały Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska oraz Parafia Rzymsko-Katolicka Kościoła Katedralnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Prace według projektu Autorskiej Pracowni arch. Maciej Małachowicz Wrocław przeprowadziła firma Zakład Remontowo-Budowlany Maciej Jakuboszczak Kopanica.

W największym i najstarszym zabytku w mieście przeprowadzono prace m.in. w kruchcie katedralnej, loży kolatorskiej nad zakrystią oraz samej zakrystii. Odbudowano uszkodzoną przez ogień wieżę i odrestaurowano zegar. W ramach remontu wymieniono instalacje w budynku (w tym także nagłośnienie), odświeżono mury od wewnątrz i z zewnątrz, wymieniono posadzkę i zamontowano pod nią ogrzewanie. W świątyni pojawiły się także nowe ołtarze, ławki i konfesjonały. Obiekt zyskał również nowoczesny system monitoringu przeciwpożarowego.

Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” coraz bliżej

Przypomnijmy, że 27 września 2024 r. odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas której poznamy zwycięzców tegorocznej edycji konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”. Latem tego roku jury konkursu wizytowało obiekty, które znalazły się w finale, co było m.in. okazją do rozmowy z inwestorami, architektami oraz wykonawcami wyróżnionych inwestycji.

W skład jury konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” wchodzą m.in. profesorowie uczelni i politechnik, które sprawują nad konkursem patronat naukowy. Wśród jurorów są również przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a także przedstawiciele Marszałków Województw, Dyrekcji Lasów Państwowych, Związku Powiatów Polskich, eksperci spośród grona laureatów konkursu, izb budownictwa i izb branżowych.

Zobacz galerię 9 zdjęć Autor: z archiwum Konkursu Modernizacja Roku Rewitalizacja zabytkowych budynków na cele nowoczesnej Mediateka MEMO w Łodzi