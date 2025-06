To nie Nowy Jork, to Warszawa. Tak wygląda Pole Mokotowskie rok po remoncie

Zobacz galerię 37 zdjęć Autor: Szymon Starnawski Pola Mokotowskie po modernizacji

Pole Mokotowskie po remoncie ma już rok - czas na nowe zdjęcia z drona. Warszawa wygląda teraz jak Nowy Jork z Central Parkiem. Internauci są zachwyceni, choć nie wszystkie elementy powstały. Nie ma np. Pawilonów Żywiołów. Jednak widać, jak prezentuje się projekt pracowni WXCA na żywo. Zobaczcie zdjęcia.

Warszawa jest jak Nowy Jork ma swój Central Park

- Jestem zachwycona. Uwielbiam Nowe Pole Mokotowskie. Wygląda niczym Nowy Jork. To nasz Central Park, a nawet lepszy - to były pierwsze komentarze internautów pod zdjęciami, którymi pochwaliło się miasto na Facebooku w zeszłym roku. Nie było wątpliwości: Nowe Pole Mokotowskie w Warszawie po remoncie to będzie hit sezonu. Ale są też uwagi: Czy będzie więcej toalet? A może punkt widokowy? Z drona wszystko wygląda pięknie, z ziemi widać tylko czubki dwóch najwyższych budynków - narzekają ludzie.

W 2025 Pole Mokotowskie ma już rok. Sprawdziliśmy, jak się prezentuje. Zobaczcie nowe zdjęcia z drona.

Przypomnijmy, że zakończenie prac nastąpiło rok po terminie. No i najważniejsze: Nie wszystkie planowane elementy zrealizowano. Nie ma trzech pawilonów, symbolizujących żywioły: wodę, powietrze, ziemię. Nie ma też domków fińskich, które trzeba było rozebrać, choć projekt przewiduje ich odbudowę oraz zaadaptowanie na funkcje kulturalne.

Zobacz galerię 15 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Domki fińskie na Polu Mokotowskim w trakcie odbudowy

Nowe Pole Mokotowskie po modernizacji

- Główna zmiana to naturalizacja stawów. Zamiast 16 tys. mkw betonu mamy nowy układ wodny z roślinnością szuwarową, który daje schronienie zwierzakom. Do tego drewniane podesty, nowe nasadzenia i miejsca do aktywnego spędzania czasu. Jest plenerowa siłownia, miejsce dla rolkarzy, stojaki na rowery i pniaki do wspinaczki. Jest ogród biocenotyczny i sensoryczny, dwa oczka wodne dla czworonogów i nawet hotele dla owadów. I kwiaty! Dużo pięknych, kolorowych okazów - opisują urzędnicy UM Warszawa.

Zobacz galerię 37 zdjęć Autor: Szymon Starnawski Pola Mokotowskie po modernizacji

To konkursowy projekt autorstwa pracowni WXCA

Za projekt odpowiada pracownia WXCA. Przebudowa Pola Mokotowskiego kosztowała ok. 40 mln złotych. Przypomnijmy. Inwestycja zakończyła się na koniec ubiegłego roku, a więc wiosna 2024 to pierwszy ciepły sezon parku i czas, kiedy "na żywo" mogą testować go ludzie.

Co jest teraz na Polu Mokotowskim?

Ogromną zmianę przeszedł główny staw. Żelbetowy zbiornik z lat 70. XX wieku został rozebrany. Nowy to całoroczny akwen. Oczyszczanie wody oparte jest na mediach filtracyjnych z kruszyw oraz roślin. Będzie odbywało się mechanicznie, chemicznie i biologicznie.

Teren wokół głównego stawu. Mieszkańcy mogą tu spacerować po drewnianych podestach i mostkach lub odpocząć na siedziskach.

Nowy wygląd zyskały też mniejsze stawy. Poza nasadzeniami pojawiły się tam miejsca do wypoczynku.

Są ogrody deszczowe, niecki infiltracyjne i łąki podmokłe.

Są nowe rośliny. Posadzono m.in. lipy srebrzyste i szerokolistne, topole szare, jarzęby pospolite i klony jawor. Jest też kilkanaście tysięcy roślin: krzewów, bylin, pnączy i roślin cebulowych. Są wysiane łąki kwietne i nowe trawniki.

Pracownia WXCA to ta sama, która odpowiada za projekt odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie.

Zobacz galerię 22 zdjęcia Autor: Szymon Starnawski Ogród na dachu BUW

