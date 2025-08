Plac Centralny w Warszawie gotowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dawny szyb „Franciszek” to dziś w Lokalne Centrum Tradycji

Wraz z zakończeniem widowiskowej przebudowy dawnego szybu „Franciszek” w Rudzie Śląskiej działalność rozpoczęło Lokalne Centrum Tradycji. Inauguracja odbyła się 24 maja 2025 r. To miejsce edukacji oraz integracji dla lokalnej społeczności.

Będzie ono połączeniem elementów tzw. living museum, centrum edukacji regionalnej oraz centrum integracji międzypokoleniowej – zaznacza Aleksandra Skowronek, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – W obiekcie powstanie ekspozycja stała o historii dzielnicy Ruda oraz szybu

Szyb „Franciszek” powstał w 1857 r. i przez wiele lat służył do wydobycia węgla. Większość otaczających go zabudowań pochodzi z przełomu XIX i XX w., co czyni je jednymi z najstarszych zabytków przemysłowych w mieście. Od 1984 r. dawny szyb „Franciszek” znajduje się w rejestrze zabytków.

Koszt przebudowy to 2,7 mln zł, z czego 1 mln zł pochodzi z wygranej w konkursie „Nasz zabytek”, zorganizowanym przez Fundację Most The Most (co udało się dzięki ogromnemu zaangażowaniu lokalnych aktywistów), zaś reszta kwoty z budżetu Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii. Przypomnijmy, że zabytkowy szyb wraz z otaczającymi zabudowaniami i działką o powierzchni niemal 11,5 tys. m² został przekazany miastu Ruda Śląska w darowiźnie przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Lokalne Centrum Tradycji w Rudzie Śląskiej opowiada m.in. o muzyce i kuchni

Jak wyjaśnia miasto, Lokalne Centrum Tradycji w Rudzie Śląskiej pozwoli odwiedzającym nie tylko brać udział w rozmaitych wydarzeniach kulturalnych, ale też zapoznać się z bogatą kulturą i tradycjami Górnego Śląska. Zaplanowano kilka pomieszczeń tematycznych nazywanych izbami, z których każda opowie o innym zagadnieniu:

„izba kapelmajstra” – muzyka,

„izba śląskiego master chefa” – kuchnia,

„izba szycio” – stroje,

„izba bajtla” – gry i zabawy dziecięce.

Przy Centrum znalazł się z kolei „działek” – zewnętrzny ogródek warzywny. Pochodzące z niego rośliny będą wykorzystywane w warsztatach nt. kuchni, zaś część ogródka może zostać przeznaczona pod uprawę społeczną.

W kuchni, wyposażonej zarówno w tradycyjny śląski piec kuchenny, jak i nowoczesne sprzęty, będzie można nie tylko wziąć udział w pokazach kulinarnych, ale samemu nauczyć się, jak przygotować „ślonski obiod”, „szałot”, „szpajza”, „wodzionka”, „kołocz” czy „hekele”

– zapowiadał przed remontem Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej.

W dawnych obiektach przemysłowych będą też mieszkania komunalne

W zabudowaniach dawnego szybu „Franciszek”, które nie zostały zaadaptowane na potrzeby Lokalnego Centrum Tradycji w Rudzie Śląskiej, znajdą się mieszkania komunalne. Pozwoli to zwiększyć zasób lokali dla potrzebujących, a także dać nowe życie opuszczonym budynkom.

Zaplanowano 7 mieszkań komunalnych, które znajdą się w dawnym budynku remizy straży pożarnej. Na piętrze powstaną 4 mieszkania zwykłe, zaś na parterze 3 mieszkania przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pierwotnie planowano tu także ogólnodostępną salę, która mogłaby posłużyć np. jako świetlica. Ostatecznie jednak zastąpiono ją dodatkowym mieszkaniem. Koszt tej części inwestycji to ok. 9,4 mln zł. Obecnie znajduje się ona na etapie prac wykończeniowych.