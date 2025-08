The Sea Resort w Międzyzdrojach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Gmina Ruciane-Nida uzyskała dotację z Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 i budżetu państwa na projekt „Budowa przystani żeglarskiej przy jez. Guzianka Wielka w miejscowości Ruciane-Nida”. Idea projektu powstała w ramach współpracy Gminy Ruciane-Nida ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora mazurskie 2020. Wartość projektu to 34 653 464,71 zł, z czego wkład z Funduszy Europejskich i budżetu państwa wyniesie 17 876 774,99 zł.

Nowoczesna marina – centrum życia miasta

Ruciane-Nida zmienia się dzięki inwestycjom. Te związane ze szlakiem żeglownym gmina realizuje w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wielkich Jezior Mazurskich 2020. Współpraca zaowocowała m.in. budową śluzy Guzianka II, dzięki której zwiększyła się przepustowość wąskiego gardła komunikacyjnego na szlaku wodnym. Teraz razem ze stowarzyszeniem gminie udało się pozyskać dotację na nową przystań, która będzie tak naprawdę nowym centrum rekreacyjno-rozrywkowym miasta położonym nad brzegiem jeziora Guzianka Wielka.

Projekt zakłada wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych. Realizacja przyczyni się do wieloaspektowego rozwoju regionu. Kluczowe korzyści to:

rozwój turystyki i gospodarki lokalnej – nowoczesna przystań przyciągnie większą liczbę turystów i żeglarzy, co zwiększy zapotrzebowanie na usługi hotelowe, gastronomiczne oraz rekreacyjne,

tworzenie nowych miejsc pracy,

poprawa bezpieczeństwa żeglugi,

ochrona środowiska naturalnego poprzez budowę ekologicznej infrastruktury (np. systemu odbioru ścieków) ograniczy negatywny wpływ działalności wodnej na ekosystem jeziora,

Ważnym aspektem projektu jest przewidywane podniesienie jakości życia mieszkańców, co zachęci ich do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz być może rozwoju własnej działalności gospodarczej.

Ruciane-Nida. Strefa rekreacji i marina w miejscu po tartaku

Nad samym brzegiem malowniczego jeziora Guzianka Wielka, długo straszyły opuszczone zabudowania po dawnym tartaku. Należały one do prywatnego przedsiębiorcy, który najpierw długo nie płacił podatków, a ostatecznie zbankrutował. Teren o powierzchni blisko 14 ha wystawiony został na sprzedaż, a na początku 2024 r. udało się go nabyć gminie Ruciane-Nida.

W grudniu 2024 r. rozpoczęły się pierwsze prace w terenie, których celem jest przekształcenie tej przestrzeni w nową strefę rekreacji nad samą wodą. Wykonawcą pierwszej fazy, czyli adaptacji terenu po byłym tartaku na potrzeby rekreacyjne i społeczne mieszkańców została firma firma Grot House Sp. z o.o. z Pisza. Za blisko 10 mln zł opuszczony i od lat nieużytkowany i zdewastowany teren po byłym tartaku jest adoptowany na potrzeby budowy nowego centrum rekreacyjno-usługowego.

Inwestycja ta będzie kamieniem milowym w rozwoju naszej gminy. To port, na który czekają nie tylko żeglarze, turyści, ale też mieszkańcy i lokalny biznes. Jestem pewien, że będzie to przedsięwzięcie, które stanie się nową wizytówką Rucianego-Nidy

– wyjaśnia Piotr Feliński, burmistrz Rucianego-Nidy. Cała inwestycja ma zakończyć się 6 grudnia 2025 r. Miejsce zacznie więc żyć zapewne z początkiem sezonu letniego 2026.

Atrakcje nad jeziorem Guzianka Wielka - nowoczesna marina, plaża, tereny spacerowe

Jak informują władze miasta, mieszkańcy i turyści mogą spodziewać się po nowej strefie rekreacji nad jeziorem Guzianka Wielka następujących obiektów:

pawilon gastronomiczny,

boisko do gier zespołowych,

przystań żeglarska,

pomosty,

nowe alejki do spacerów,

plac zabaw,

polana rekreacyjna,

plaża,

zaplecze portowe z m.in. toaletami.

Nad brzegami jeziora powstanie miasteczko wypoczynkowo-usługowe z pełną infrastrukturą, w która włączone będą instalacje OZE. Sam port to: basen portowy, slip, punkt odbioru ścieków, odnogi cumownicze (Y-bomy) przy mierzei, 6 pomostów pływających (w tym 4 pływające w basenie portowym przy platformie nawodnej) dające w sumie 135 miejsc cumowniczych.

Przypomnijmy, że za projekt nowej strefy odpowiada biuro projektowe RESTUDIO Jacaszek Architekci Sp. z o.o. z Gdańska. Biuro to w 2021 r. wygrało konkurs na zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Wielka.

Gmina Ruciane-Nida planuje utworzenie terenu rekreacyjnego nad brzegiem jeziora Guzianka Wielka, przez które przebiega szlak wodny Wielkich Jezior Mazurskich. Teren ten znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obecnej przystani jachtowej i portu, skąd wypływają statki pasażerskie w kierunku Mikołajek i Giżycka. Ww. przedsięwzięcie będzie miało bardzo duże znaczenie dla promocji zrównoważonej turystyki, opartej na wykorzystaniu walorów przyrodniczych i historycznych. (...) Ponadto przyczyni się do aktywności sportowej mieszkańców i turystów, a także będzie stanowiło alternatywę do spędzenia wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przy jednoczesnym pełnieniu funkcji wypoczynkowej i rekreacyjnej

– można przeczytać w jednym z miejskich obwieszczeń dotyczących tej inwestycji.

