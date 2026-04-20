Szczecin buduje morską potęgę

W Szczecinie osiągnięto kluczowy etap w budowie jednej z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w regionie. Jak informuje portal urbanity.pl, 19 kwietnia 2026 roku zwodowano pierwszy element nowego doku pływającego, realizowanego przez Stocznię Szczecińską Wulkan. To strategiczny projekt, który ma na celu wzmocnienie pozycji polskiego przemysłu stoczniowego na Morzu Bałtyckim.

Operacja wodowania, przeprowadzona w rejonie Elewatora Ewa, jest technicznym potwierdzeniem postępów w realizacji projektu. Stanowi kamień milowy, który przybliża stocznię do uruchomienia pełnych zdolności operacyjnych nowej infrastruktury.

Największa taka konstrukcja na Bałtyku

Inwestycja prowadzona przez Stocznię Szczecińską Wulkan od początku zapowiadana była jako przedsięwzięcie o ponadregionalnym znaczeniu. Po ukończeniu, dok ma być największym tego typu obiektem na Morzu Bałtyckim. Jego budowa to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na serwisowanie i remonty dużych jednostek, które coraz częściej operują w tym rejonie.

Skala projektu ma bezpośrednio przełożyć się na możliwości operacyjne szczecińskiego portu. Nowa infrastruktura umożliwi realizację bardziej zaawansowanych i kompleksowych prac stoczniowych, co do tej pory było ograniczone ze względu na brak odpowiedniego zaplecza technicznego.

Strategiczne wzmocnienie dla portu i regionu

Głównym celem inwestycji jest radykalne zwiększenie możliwości technicznych szczecińskiego ośrodka. Nowy dok pozwoli na obsługę jednostek o gabarytach, które do tej pory były niedostępne dla lokalnych stoczni. To z kolei ma bezpośrednio wpłynąć na konkurencyjność firm działających w sektorze morskim na Pomorzu Zachodnim.

Dla regionu jest to projekt o strategicznym znaczeniu gospodarczym. Nowoczesna infrastruktura stoczniowa przyciąga zlecenia o wyższej wartości, co może stymulować rozwój lokalnych poddostawców i rynku pracy. Możliwość realizacji bardziej skomplikowanych projektów stoczniowych i offshore wzmocni pozycję Szczecina jako ważnego ośrodka przemysłowego na mapie Europy.

Harmonogram i perspektywy na przyszłość

Zgodnie z obecnym harmonogramem, zakończenie całej inwestycji i oddanie doku do pełnej eksploatacji planowane jest na połowę 2027 roku. Do tego czasu prowadzone będą prace nad kolejnymi modułami konstrukcji oraz ich scalaniem.

Uruchomienie doku otworzy nowy rozdział w historii szczecińskiego przemysłu stoczniowego, pozwalając mu konkurować o najbardziej lukratywne kontrakty na Bałtyku. Inwestycja wpisuje się w szerszy trend modernizacji polskiej infrastruktury portowej, która jest kluczowa dla rozwoju gospodarki morskiej kraju.

Artykuł został napisany przy wykorzystaniu AI

Źródło: urbanity.pl

