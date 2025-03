Straconka w Bielsku Białej ma dom kultury. Nowoczesny budynek nawiązuje architekturą do lokalnych tradycji

Zobacz galerię 18 zdjęć Autor: UM Bielsko-Biała/Paweł Sowa Nowoczesny, dostępny dla niepełnosprawny, ekologiczny z lokalnymi akcentami w architekturze

Nowy dom kultury w Straconce, osiedlu Bielska-Białej położonym u podnóży Beskidu Małego oficjalnie rozpoczyna działalność 29 marca 2025 r. Będzie centrum życia kulturalnego lokalnej społeczności, która zabiegała o budowę już od bardzo wielu lat. To najnowocześniejszy dom kultury z jedenastu na terenie miasta.

Budynek formalnie władze przejęły pod koniec grudnia 2024 r. Od 1 lutego po wykonywaniu poprawek rozpoczęło się wyposażanie nowego obiektu. Trwają ostatnie zakupy. Po oficjalnym rozpoczęciu pierwsze zajęcia ruszą tutaj 1 kwietnia.

Dom Kultury w Straconce - jak to się zaczęło

Urząd Miejski w Bielsku-Białej rozpisał przetarg na budowę filii Miejskiego Domu Kultury w dzielnicy Straconka przy ul. Górskiej 125 w Bielsku-Białej w formule "zaprojektuj i wybuduj" w lipcu 2022 r. 11 sierpnia otwarte zostały oferty i podano kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Osiem dni później miasto przekazało zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, a 26 sierpnia 2022 r. prezydent Jarosław Klimaszewski podpisał umowę z firmą Intravi, która wygrała przetarg. Koszt prac oszacowano na 15 710 456 zł.

Prace spółki Intravi miały obejmować opracowanie kompleksowej, pełnobranżowej, pełnozakresowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przygotowanie terenu inwestycji, budowę lub przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej, a następnie budowę filii Miejskiego Domu Kultury wraz z wymaganym wyposażeniem, wykonaniem i uruchomieniem wszelkich systemów i instalacji w obiekcie, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu inwestycji.

Po okresie przygotowania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę i w lipcu 2023 r. oficjalnie rozpoczęto budowę. Na początku prac budowlanych należało zburzyć istniejący budynek znajdujący się na działce, na której powstać miał dom kultury. Budowa trwała kilka miesięcy dłużej, niż zaplanowano. Wzrosły też koszty. Obiekt wraz zagospodarowaniem otoczenia powstawał ponad dwa lata i kosztował 18,9 mln zł. Bielsko-Biała otrzymało na ten cel rządową dotację w wysokości 5 mln zł.

Minimalizm i regionalne akcenty

Nowy budynek charakteryzuje się prostą bryłą urozmaiconą materiałami wykończeniowymi w postaci kamiennej okładziny na dolnych kondygnacjach i drewna na poddaszu. Wielospadowy dach zaprojektowany został w formie pięciu niskich szczytów o niewielkim kącie nachylenia połaci dachowych, charakterystycznych dla regionalnego budownictwa okolic Bielsko-Białej. Urozmaiceniem fasady jest rozdzielający kondygnacje wykończone kamieniem i białym tynkiem szeroki fryz z elementów drewnianych z motywem skrzyżowanych elementów w kwadracie nawiązujący również do architektury lokalnej. Do elementów subtelnie uatrakcyjniających bryłę budynku należą podcieniowe wejścia i ozdobne belkowe wykończenia szczytów. Forma i wykończenie budynku wpisuje się w górski pejzaż osiedla.

Ekologiczny budynek i zagospodarowany teren wokół

Budynek w Straconce to pierwszy w mieście obiekt specjalnie zaprojektowany i wybudowany na potrzeby Miejskiego Domu Kultury i całkowicie do tych potrzeb dostosowany. Ma trzy kondygnacje plus poddasze - naturalny spadek powoduje, że fragment podpiwniczenia jest z jednej strony odsłonięty. W tej najniższej części będzie miejsce dla Rady Osiedla Straconka, a także pomieszczenie z piecem do wypalania ceramiki, pralnia i suszarnia. Na parterze jest przestronny hol z recepcją i windą obsługującą wszystkie kondygnacje, pomieszczenia administracyjne, pracownia edukacyjna.

Największą przestrzeń zajmuje na parterze wielofunkcyjna duża sala z możliwością powiększenia sceny o dodatkowe moduły i powiększenia widowni o hol (do 170 miejsc). Za kulisami jest profesjonalna garderoba dla artystów. Na pierwszym piętrze domu kultury swoje miejsce znalazły pracownie plastyczna, ceramiki artystycznej, dwie sale taneczne, sale muzyczne, specjalnie wygłuszone studio perkusji. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wykorzystano w budynku rozwiązania odnawialnych źródeł energii takich jak fotowoltaika na dachu, pompa ciepła i zbiornik retencyjny na gromadzenie wody opadowej do celów gospodarczych. W ramach inwestycji przewidziano kompletne zagospodarowanie terenu, obejmujące m.in. 29 miejsc postojowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych, stojaki na rowery i hulajnogi, tablice informacyjne, ławki, kosze na śmieci, oświetlenie terenu wraz z monitoringiem, ciągi piesze i jezdne, nasadzenia drzew i krzewów oraz docelowy wjazd od ulicy Złoty Potok.

