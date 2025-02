Scena Metro, czyli pierwszy w Polsce teatr w metrze. Warszawa doczeka się nietypowej inwestycji

10:34

Scena Metro na stacji M2 Bródno w Warszawie

Scena Metro otworzy się na stacji metra M2 Bródno już w marcu. To unikalna w skali kraju, a może i świata inicjatywa kulturalna – na niedużej scenie pod ziemią odbywać się będą m.in. spektakle, recitale i koncerty. Część wydarzeń ma być bezpłatna.

Scena Metro. W Warszawie na stacji metra M2 Bródno powstaje niezwykły teatr

Podziemne lokale usługowe w warszawskim metrze zwykle wynajmowane są na sklepy, salony prasowe, piekarnie czy kwiaciarnie. W tym gronie Scena Metro zdecydowanie będzie się wyróżniać. Na końcowej stacji linii M2 na Bródnie 27 marca 2025 r. otworzy się scena teatralna prowadzona przez fundację Nieco Kultury.

Decyzję o otwarciu teatru na Bródnie, podjęliśmy pod wpływem impulsu. Zobaczyliśmy po prostu ogromny, pusty lokal, który spełniał nasze oczekiwania. Od dłuższego czasu rozglądaliśmy się za tego typu miejscem, w którym stworzymy niedużą scenę, m. in. do prób i występów

– zdradza w mediach społecznościowych Kamil Obara, prezes fundacji i pomysłodawca projektu.

Nietypowa lokalizacja to nie tylko szansa na przyciągnięcie zaciekawionych widzów, ale też szansa dla młodych artystów. Jak podaje TVN24, nieraz mają oni problem ze znalezieniem przystępnego cenowo miejsca do prób. Scena Metro ma stać się właśnie takim miejscem.

Niedrogo i cicho, choć nad kursującymi pociągami metra

Jak zapewniają organizatorzy, pociągów w trakcie spektakli słychać nie będzie. Scena Metro położona jest o poziom wyżej niż tory i peron, a do tego w znacznej odległości od bramek biletowych. Pomieszczenia na wynajem są też specjalnie wyciszone.

Ceny biletów na spektakle wystawiane przez Scenę Metro mają kosztować od 50 do 70 zł, choć planowane są też wydarzenia darmowe. Będą to zresztą nie tylko przedstawienia – w planach są też m.in.:

koncerty,

recitale,

wystawy,

wieczory z poezją.

Na podziemnej widowni na Bródnie zmieści się 70 osób. Poza sceną, zapleczem i miejscami dla widzów zaplanowano także nieduże foyer ze stolikami. Powierzchnia lokalu to ponad 200 m², a więc wszystko zmieści się bez problemu.

Nasza scena została zaprojektowana tak, aby spełniać oczekiwania zarówno profesjonalistów, jak i osób stawiających pierwsze kroki w organizacji wydarzeń. Niezależnie od tego, czy planujesz intymny recital, widowiskowy spektakl teatralny, warsztaty twórcze, czy multimedialny wykład – nasza infrastruktura pozwala na wszechstronne wykorzystanie przestrzeni – zapewniają na Facebooku organizatorzy. – Jeśli masz innowacyjny pomysł na warsztaty, czy wydarzenie artystyczne, zapraszamy Cię do współpracy! Napisz do nas, opisz swój pomysł, przedstaw zakres działań, potrzeby techniczne i organizacyjne, a także przewidywaną grupę docelową. Razem możemy stworzyć coś naprawdę wyjątkowego!

Eksperyment z kulturą w metrze warszawskim. Czy się powiedzie?

Pomysłodawcy Sceny Metro wprost przyznają, że ich pomysł to eksperyment kulturalny. Inicjatywa jest nietypowa i nie sposób przewidzieć, czy taka formuła spodoba się widzom. Z jednej strony nie będą mieć problemu z dojazdem i parkowaniem, z drugiej jednak podziemne spektakle nie każdemu muszą przypaść do gustu. Wynajem lokalu w metrze nie jest tani, co jest głównym powodem, dla którego tak wiele z nich stoi dziś pustych. Czas pokaże, czy Scena Metro poradzi sobie finansowo. Można oczywiście jej w tym pomóc, wybierając się tu na przedstawienie.

Co ciekawe, nie jest to pierwszy pomysł na wprowadzenie kultury do warszawskiego metra. W październiku 2021 r. na nieczynnym peronie stacji M2 Stadion Narodowy (który w przyszłości będzie służył do przesiadek na 3. linię metra) odbył się koncert fortepianowy dla ok. 140 osób. Z kolei na stacji metra M2 Kondratowicza powstaje podziemna biblioteka – Metroteka. Miała się otworzyć jeszcze w 2024 r., jednak z powodu problemów z wykonawcą wszystko się przedłużyło i inwestycja wciąż czeka na dokończenie.

