Rynek w Gorzowie Śląskim do przebudowy. W planach fontanna, nowa zieleń i rzeźby świń

15:57

Zobacz galerię 14 zdjęć Autor: UM Gorzów Śląski Wizualizacje rynku w Gorzowie Śląskim po przebudowie

Rynek w Gorzowie Śląskim ma stać się bardziej elegancki, zielony i atrakcyjny dla mieszkańców. Miasto szykuje się do wnioskowania o dofinansowanie, gdyż koszt przebudowy wyceniono na ok. 5 mln zł. Nietypową ozdobą nowego rynku mają być nawiązujące do lokalnej historii rzeźby świń.

#MuratorPlus: Orle gniazdo w Beskidach otwarte. Hotel Mercure Szczyrk Resort Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Przebudowa rynku w Gorzowie Śląskim za 5 mln zł

Z przymrużeniem oka można powiedzieć, że rynek w Gorzowie Śląskim, choć niezmienny od lat, jest zgodny z najnowszymi trendami – zielony i pełen drzew. To duży kontrast w porównaniu z wieloma polskimi miejscowościami, które w ostatniej dekadzie przebudowały swoje rynki w duchu „betonozy”. Teraz miasto przygotowuje się do przebudowy rynku, jednak zapewnia, że pozostanie on zielony.

Jak informuje Urząd Miasta, przebudowa rynku w Gorzowie Śląskim planowana jest w 2026 r., o ile uda się pozyskać unijne dofinansowanie (które może sięgnąć 80%). Bez tego się nie uda, bo koszt inwestycji oszacowano na ok. 5 mln zł. Jak informuje radio.opole.pl, obecnie władze Gorzowa Śląskiego są w trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie.

– Ani jedno duże drzewo rosnące dzisiaj nie zostanie wycięte – zapewnia burmistrz Rafał Kotarski.

Jak ma się zmienić rynek w Gorzowie Śląskim?

Według miejskiej koncepcji na rynku w Gorzowie Śląskim pozostanie istniejąca zieleń, a dodatkowo pojawią się nowe nasadzenia, m.in. kwiaty i trawy ozdobne. W planach są też jednak większe zmiany. Najważniejsze z nich to:

nowe alejki spacerowe,

zastąpienie asfaltu kostką,

miejsce na 2 ogródki letnie (dla lokali),

fontanny natryskowe (z wodą tryskającą z ziemi),

nowe ławki, w tym w układzie amfiteatralnym,

dekoracyjny napis z nazwą miejscowości,

nowe oświetlenie,

dekoracyjne rzeźby.

Na szczególną uwagę zasługuje ten ostatni element. Na gorzowskim rynku mają bowiem stanąć rzeźby świń, nawiązujące do lokalnej historii (przypomnijmy, że Gorzów Śląski ma już pomnik świnopasa Tomasza Kukli, żyjącego w tych okolicach w XIX w.).

Warto dodać, że na rynku przewidziano także miejsca parkingowe. Miasto rozważa wprowadzenie opłat za te miejsca (np. za postój powyżej 45 minut), żeby z parkingu mogło skorzystać więcej osób. Na razie nie zapadła jednak ostateczna decyzja w tej sprawie.

Rynek do imprez i wypoczynku, ale bez handlu?

Jak podkreśla miasto, nowy rynek ma służyć do wypoczynku oraz organizacji imprez. Bez wątpienia ogródki lokali oraz zieleń przyciągną mieszkańców wiosną i latem. Nasuwa się jednak pytanie, co – poza sporadycznymi imprezami – rynek będzie miał do zaoferowania podczas chłodniejszych miesięcy. Nie jest np. jasne, czy przestrzeń ta będzie pełnić funkcję handlową, którą pełniły przecież pierwotnie wszystkie rynki. Być może mogłaby się pojawić w formie np. świątecznych jarmarków?

Przejdź do galerii: Wizualizacje rynku w Gorzowie Śląskim po przebudowie

Zobacz galerię 14 zdjęć Autor: UM Gorzów Śląski Wizualizacje rynku w Gorzowie Śląskim po przebudowie